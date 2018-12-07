GRAFİKLİ - Voleybol: Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası





ANKARA (AA) - Voleybolda Kadınlar FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda yarı finale kalan Türk takımları Eczacıbaşı VitrA ve VakıfBank'ın rakipleri belli oldu.

Çin'in Shaoxing kentinde düzenlenen turnuvada gruplarındaki tüm maçları kazanarak yarı finale kalan Türk takımlarından VakıfBank ile Brezilya ekibi Praia, Eczacıbaşı VitrA ile aynı ülkeden Minas yarın karşılaşacak. Maçlar S Sport'tan naklen yayınlanacak.

VakifBank'ın 2013 ve 2017'de, Eczacıbaşı VitrA'nın ise 2015 ve 2016'da kupaya uzandığı Kadınlar FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda yarın oynanacak yarı final maçlarının TSİ programı şöyle:

12.00 VakıfBank-Praia

15.00 Eczacıbaşı VitrA-Minas