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GRAFİKLİ - Uyuşturucu ile mücadeleye vatandaş desteği artıyor

İçişleri Bakanlığınca uyuşturucu ile mücadele kapsamında geliştirilen mobil uygulama "UYUMA", yaklaşık 4 ayda 118 bin kişi tarafından cep telefonlarına indirildi- Uyuşturucu ile mücadelede vatandaş desteğinin en üst seviyeye ulaşmasını sağlayan uygulama sayesinde şu ana kadar emniyet birimlerine gelen 4 bin 32 ihbar, olay yerine en yakın polis ekiplerince değerlendirildi

10 Şubat 2019 Pazar 11:02
GRAFİKLİ - Uyuşturucu ile mücadeleye vatandaş desteği artıyor

ANKARA (AA) - SERTAÇ BULUR - İçişleri Bakanlığınca uyuşturucu ile mücadele kapsamında hayata geçirilen mobil uygulama "UYUMA", yaklaşık 4 ayda 118 bin kişi tarafından cep telefonlarına indirildi.

Bakanlık tarafından yerli imkanlarla geliştirilen UYUMA Projesi, geçen yıl Eylül ayında hayata geçirildi.

Güvenlik güçlerinin uyuşturucu ile mücadelesinde vatandaş desteğini en üst seviyeye çıkaran uygulama, sanal marketler üzerinden akıllı cep telefonlarına yüklenebiliyor.

Uygulamayı indiren vatandaşlar, kişisel bilgilerini girdikten sonra SMS ile aldıkları doğrulama kodunu yazarak programı kullanmaya başlıyor.

Tek tuşla ihbara imkan tanıyan uygulamada vatandaşlar, isteğe bağlı açıklama yazabiliyor, suça ilişkin fotoğraf paylaşımında bulunabiliyor.

Uygulamayı kullanan ve ihbarda bulunan vatandaşların kimliği ise kesinlikle gizli tutuluyor.

- Kullanıcı sayısı 118 bin

Şubat ayının ilk haftası itibarıyla 118 bin kullanıcıya ulaşan uygulama sayesinde emniyet birimlerine uyuşturucu suçlarına ilişkin yapılan 4 bin 32 ihbar, olay yerine en yakın polis ekiplerine iletilerek en kısa sürede değerlendirmeye alındı.

Projeye gösterdikleri ilgiden dolayı vatandaşlara teşekkür eden emniyet yetkilileri, uyuturucu ile mücadelede vatandaş desteğinin çok önemli olduğunu belirtti.

Yetkililer, uygulamanın daha çok vatandaş tarafından kullanılmasının önemini vurguladı.

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Haber Tarihi: 10 Şubat 2019 Pazar 11:02
  1. İçişleri Bakanlığı
  2. UYUMA Projesi
  3. uyuşturucu ile mücade

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