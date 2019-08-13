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GRAFİKLİ - UEFA Süper Kupa'da İngiltere derbisi

- Liverpool-Chelsea maçıyla kupa tarihinde ilk kez iki İngiliz kulübü, 8. kez de aynı ülkenin takımları karşılaşacak- Liverpool 4'üncü, Chelsea ise 2'nci defa kupayı müzesine götürmeye çalışacak- İki takım arasında oynanan 10 Avrupa kupası maçında Chelsea'nin 3, Liverpool'un 2 galibiyeti bulunuyor

13 Ağustos 2019 Salı 11:05
GRAFİKLİ - UEFA Süper Kupa'da İngiltere derbisi


ANKARA (AA) - HÜSEYİN BURAK DEMİRER - Liverpool ile Chelsea arasında yarın İstanbul'da oynanacak 2019 UEFA Süper Kupa maçında, organizasyon tarihinde ilk kez İngiliz kulüpleri karşılaşacak.

İlk defa 1973'te düzenlenen ve 1998'den itibaren çift maç usulü yerine tek karşılaşmayla sahibini bulan UEFA Süper Kupa'da, 8. kez aynı ülkeden takımlar karşı karşıya gelecek.

İtalyan ekipleri Milan ile Sampdoria 1990, Parma ile Milan 1993, İspanyol temsilcileri Barcelona ile Sevilla 2006 ve 2015, Real Madrid ile Sevilla 2014 ve 2016, Real Madrid ile Atletico Madrid de 2018'de Süper Kupa için mücadele etti.

1990'da Milan, Sampdoria'yı 1-1 ve 2-0'lık sonuçlarla saf dışı bırakarak şampiyon oldu. 1993'te ilk maçı 1-0 kaybeden Parma, rövanşı uzatmalar sonunda 2-0 kazanarak kupaya uzandı.

2006'da Sevilla, Barcelona'yı 3-0, 2014'te Real Madrid, Sevilla'yı 2-0 mağlup etti. 2015 ve 2016 şampiyonları uzatmalarda belli oldu. 2015'te Barcelona, Sevilla'yı 5-4, 2016'da da Real Madrid, Sevilla'yı 3-2 yendi.

Aynı kentin takımlarının karşılaştığı ilk UEFA Süper Kupa maçı olarak tarihe geçen 2018'de Atletico Madrid, normal süresi 2-2 biten mücadelede Real Madrid'i 4-2 mağlup etti.

Bu yıl ise ilk defa iki İngiliz kulübü, Süper Kupa mücadelesinin tarafları olacak.


- Liverpool 4'üncü, Chelsea 2'nci kupasını istiyor


Hangi takım kazanırsa kazansın UEFA Süper Kupası, 2005'ten bu yana ilk kez İngiltere'ye gidecek.

Vodafone Park'a UEFA Şampiyonlar Ligi kupasının son sahibi olarak gelecek Liverpool, 6. kez Süper Kupa maçında mücadele edecek. Kupayı müzesine götüren son İngiliz kulübü olan Liverpool, 1977, 2001, 2005'te kazanan, 1978 ve 1984'te de kaybeden taraftı.

UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Chelsea ise Süper Kupa karşılaşmasına 4. defa çıkacak. Tek şampiyonluğunu 1998'de elde eden Chelsea, 2012 ve 2013'te sahadan mağlup ayrıldı.


- Avrupa kupalarında 11. randevu


Liverpool ile Chelsea, tamamı Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere UEFA organizasyonlarında daha önce 10 defa karşılaştı. Bu maçların 3'ünü Chelsea, 2'sini Liverpool kazandı. 5 karşılaşma da berabere bitti. Chelsea 12, Liverpool ise 10 gol attı.

İki kulüp arasında 182 resmi maç oynandı. Karşılaşmaların 78'inde Liverpool, 63'ünde Chelsea sahadan galip ayrıldı. Taraflar 41 müsabakada yenişemedi.

Takımlar son olarak geçen sezon İngiltere Premier Lig'de karşı karşıya geldi. Ev sahibi Liverpool, 14 Nisan'da oynanan mücadeleyi 2-0 kazandı.


- Liverpool ve Chelsea'nin İngilizlere karşı karnesi


Liverpool, Avrupa kupaları tarihinde kendi ülkesinden kulüplerle 21 karşılaşma oynadı. Bunların 8'ini kazanan Merseyside ekibi, 8 kez berabere kaldı, 5 kez de sahadan mağlup ayrıldı.

İngiliz takımlarıyla 18 defa karşılaşan Chelsea, bu maçların 7'sini kazandı. 4 mağlubiyeti bulunan Londra temsilcisinin, 7 maçı da berabere bitti.


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Haber Tarihi: 13 Ağustos 2019 Salı 11:05
  1. Chelsea
  2. Futbol
  3. Liverpool
  4. UEFA Süper Kupa

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