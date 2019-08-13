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GRAFİKLİ - UEFA Süper Kupa'da 1,9 milyar avroluk maç

- Kupayı müzelerine götürmek için İstanbul'da yarın kozlarını paylaşacak İngiliz takımları Liverpool ve Chelsea'nin toplam futbolcu değeri 2 milyar avroya yaklaşıyor- Liverpool'un tahmini piyasa değeri 1,08 milyar avroyu, Chelsea'nin ise 835,75 milyon avroyu buluyor- Liverpool'da Muhammed Salah 150 milyon, Chelsea'de forma ise N'Golo Kante 100 milyon avroluk değerleriyle en pahalı futbolcular olarak öne çıkıyor

13 Ağustos 2019 Salı 11:07
GRAFİKLİ - UEFA Süper Kupa'da 1,9 milyar avroluk maç


ANKARA (AA) - DOĞA KIRMIZIOĞLU - UEFA Süper Kupa maçında yarın İstanbul'da karşılaşacak İngiliz takımları Liverpool ve Chelsea'nin toplam futbolcu değeri 1,91 milyar avroyu buluyor.

Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre, geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde zirveye çıkan Liverpool'un kadrosundaki futbolcuların tahmini piyasa değeri 1,08 milyar avro, UEFA Avrupa Ligi'nde zafere ulaşan Chelsea'nin ise 835,75 milyon avro oldu.

Vodafone Park'ta yarın oynanacak final maçı öncesi, Liverpool'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah 150 milyon avro ve Chelsea'nin Fransız orta saha oyuncusu N'Golo Kante 100 milyon avro bonservis bedelleriyle takımlarının en pahalı futbolcuları olarak öne çıkıyor.

Liverpoollu futbolcuların tahmini piyasa değerleri şöyle:

FutbolcuDeğeri (avro)
Muhammed Salah150 milyon
Sadio Mane
120 milyon
Virgil van Dijk 90 milyon
Alisson80 milyon
Roberto Firmino 80 milyon
Trent Alexander-Arnold 80 milyon
Andrew Robertson 60 milyon
Naby Keita 60 milyon
Georginio Wijnaldum 50 milyon
Fabinho 50 milyon
Jordan Henderson 35 milyon
Alex Oxlade-Chamberlain 35 milyon
Joe Gomez 35 milyon
Joel Matip 30 milyon
Xherdan Shaqiri
25 milyon
Dejan Lovren 20 milyon
Divock Origi 20 milyon
James Milner 15 milyon
Adam Lallana 15 milyon
Nathaniel Clyne 12 milyon
Rhian Brewster 4 milyon
Ki-Jana Hoever
4 milyon
Adrian
 3,5 milyon
Sepp van den Berg 2 milyon
Ryan Kent 1,75 milyon
Curtis Jones 1,50 milyon
Yasser Larouci 1,50 milyon
Caoimhin Kelleher
 500 bin
TOPLAM1,08 milyar avro


- Chelsea futbolcularının değeri

Chelsea'de futbolcuların tahmini piyasa değerleri şöyle:

FutbolcuDeğeri (avro)
N'Golo Kante 100 milyon
Jorginho 65 milyon
Kepa60 milyon
Christian Pulisic 60 milyon
Antonio Rüdiger50 milyon
Willian 40 milyon
Marcos Alonso 40 milyon
Mateo Kovacic 35 milyon
Cesar Azpilicueta 35 milyon
Tiemoue Bakayoko 35 milyon
Callum Hudson-Odoi
35 milyon
Ross Barkley
30 milyon
Michy Batshuayi 30 milyon
Andreas Christensen 30 milyon
Ruben Loftus-Cheek 30 milyon
Kurt Zouma 25 milyon
Pedro20 milyon
Tammy Abraham
20 milyon
Olivier Giroud 15 milyon
Davide Zappacosta 15 milyon
Emerson 15 milyon
Mason Mount 12 milyon
Marco van Ginkel 10 milyon
Kenedy
10 milyon
Kenneth Omeruo 5 milyon
Abdul Rahman Baba
5 milyon
Michael Hector
3 milyon
Danilo Pantic
2,75 milyon
Lucas Piazon
1,50 milyon
Willy Caballero
1 milyon
Jamal Blackman
 500 bin
TOPLAM835,75 milyon


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Haber Tarihi: 13 Ağustos 2019 Salı 11:07
  1. Chelsea
  2. Liverpool
  3. Transfermarkt
  4. UEFA Süper Kupa

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