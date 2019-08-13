GRAFİKLİ - UEFA Süper Kupa'da 1,9 milyar avroluk maç





ANKARA (AA) - DOĞA KIRMIZIOĞLU - UEFA Süper Kupa maçında yarın İstanbul'da karşılaşacak İngiliz takımları Liverpool ve Chelsea'nin toplam futbolcu değeri 1,91 milyar avroyu buluyor.

Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre, geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde zirveye çıkan Liverpool'un kadrosundaki futbolcuların tahmini piyasa değeri 1,08 milyar avro, UEFA Avrupa Ligi'nde zafere ulaşan Chelsea'nin ise 835,75 milyon avro oldu.

Vodafone Park'ta yarın oynanacak final maçı öncesi, Liverpool'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah 150 milyon avro ve Chelsea'nin Fransız orta saha oyuncusu N'Golo Kante 100 milyon avro bonservis bedelleriyle takımlarının en pahalı futbolcuları olarak öne çıkıyor.



Liverpoollu futbolcuların tahmini piyasa değerleri şöyle:

Futbolcu Değeri (avro) Muhammed Salah 150 milyon Sadio Mane

120 milyon Virgil van Dijk 90 milyon Alisson 80 milyon Roberto Firmino 80 milyon Trent Alexander-Arnold 80 milyon Andrew Robertson 60 milyon Naby Keita 60 milyon Georginio Wijnaldum 50 milyon Fabinho 50 milyon Jordan Henderson 35 milyon Alex Oxlade-Chamberlain 35 milyon Joe Gomez 35 milyon Joel Matip 30 milyon Xherdan Shaqiri

25 milyon Dejan Lovren 20 milyon Divock Origi 20 milyon James Milner 15 milyon Adam Lallana 15 milyon Nathaniel Clyne 12 milyon Rhian Brewster 4 milyon Ki-Jana Hoever

4 milyon Adrian

3,5 milyon Sepp van den Berg 2 milyon Ryan Kent 1,75 milyon Curtis Jones 1,50 milyon Yasser Larouci 1,50 milyon

Caoimhin Kelleher

500 bin TOPLAM 1,08 milyar avro



- Chelsea futbolcularının değeri

Chelsea'de futbolcuların tahmini piyasa değerleri şöyle: