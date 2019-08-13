GRAFİKLİ - UEFA Süper Kupa'da 1,9 milyar avroluk maç
- Kupayı müzelerine götürmek için İstanbul'da yarın kozlarını paylaşacak İngiliz takımları Liverpool ve Chelsea'nin toplam futbolcu değeri 2 milyar avroya yaklaşıyor- Liverpool'un tahmini piyasa değeri 1,08 milyar avroyu, Chelsea'nin ise 835,75 milyon avroyu buluyor- Liverpool'da Muhammed Salah 150 milyon, Chelsea'de forma ise N'Golo Kante 100 milyon avroluk değerleriyle en pahalı futbolcular olarak öne çıkıyor13 Ağustos 2019 Salı 11:07
ANKARA (AA) - DOĞA KIRMIZIOĞLU - UEFA Süper Kupa maçında yarın İstanbul'da karşılaşacak İngiliz takımları Liverpool ve Chelsea'nin toplam futbolcu değeri 1,91 milyar avroyu buluyor.
Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre, geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde zirveye çıkan Liverpool'un kadrosundaki futbolcuların tahmini piyasa değeri 1,08 milyar avro, UEFA Avrupa Ligi'nde zafere ulaşan Chelsea'nin ise 835,75 milyon avro oldu.
Vodafone Park'ta yarın oynanacak final maçı öncesi, Liverpool'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah 150 milyon avro ve Chelsea'nin Fransız orta saha oyuncusu N'Golo Kante 100 milyon avro bonservis bedelleriyle takımlarının en pahalı futbolcuları olarak öne çıkıyor.
Liverpoollu futbolcuların tahmini piyasa değerleri şöyle:
|Futbolcu
|Değeri (avro)
|Muhammed Salah
|150 milyon
|Sadio Mane
|120 milyon
|Virgil van Dijk
|90 milyon
|Alisson
|80 milyon
|Roberto Firmino
|80 milyon
|Trent Alexander-Arnold
|80 milyon
|Andrew Robertson
|60 milyon
|Naby Keita
|60 milyon
|Georginio Wijnaldum
|50 milyon
|Fabinho
|50 milyon
|Jordan Henderson
|35 milyon
|Alex Oxlade-Chamberlain
|35 milyon
|Joe Gomez
|35 milyon
|Joel Matip
|30 milyon
|Xherdan Shaqiri
|25 milyon
|Dejan Lovren
|20 milyon
|Divock Origi
|20 milyon
|James Milner
|15 milyon
|Adam Lallana
|15 milyon
|Nathaniel Clyne
|12 milyon
|Rhian Brewster
|4 milyon
|Ki-Jana Hoever
|4 milyon
|Adrian
|3,5 milyon
|Sepp van den Berg
|2 milyon
|Ryan Kent
|1,75 milyon
|Curtis Jones
|1,50 milyon
|Yasser Larouci
| 1,50 milyon
|Caoimhin Kelleher
|500 bin
|TOPLAM
|1,08 milyar avro
- Chelsea futbolcularının değeri
Chelsea'de futbolcuların tahmini piyasa değerleri şöyle:
|Futbolcu
|Değeri (avro)
|N'Golo Kante
|100 milyon
|Jorginho
|65 milyon
|Kepa
|60 milyon
|Christian Pulisic
|60 milyon
|Antonio Rüdiger
|50 milyon
|Willian
|40 milyon
|Marcos Alonso
|40 milyon
|Mateo Kovacic
|35 milyon
|Cesar Azpilicueta
|35 milyon
|Tiemoue Bakayoko
|35 milyon
|Callum Hudson-Odoi
|35 milyon
|Ross Barkley
|30 milyon
|Michy Batshuayi
|30 milyon
|Andreas Christensen
|30 milyon
|Ruben Loftus-Cheek
|30 milyon
|Kurt Zouma
|25 milyon
|Pedro
|20 milyon
|Tammy Abraham
|20 milyon
|Olivier Giroud
|15 milyon
|Davide Zappacosta
|15 milyon
|Emerson
|15 milyon
|Mason Mount
|12 milyon
|Marco van Ginkel
|10 milyon
|Kenedy
|10 milyon
|Kenneth Omeruo
|5 milyon
|Abdul Rahman Baba
|5 milyon
|Michael Hector
|3 milyon
|Danilo Pantic
|2,75 milyon
|Lucas Piazon
|1,50 milyon
|Willy Caballero
|1 milyon
|Jamal Blackman
|500 bin
|TOPLAM
|835,75 milyon
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