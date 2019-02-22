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GRAFİKLİ - UEFA Avrupa Ligi'nde kuralar çekildi

Avrupa futbolunun iki numaralı organizasyonunda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu

22 Şubat 2019 Cuma 15:25
GRAFİKLİ - UEFA Avrupa Ligi'nde kuralar çekildi

İSTANBUL (AA) - UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu kuraları çekildi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda son 16 turu eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimi sonucu belirlendi.

Kurada aynı ülkeden takımların eşleşmesine izin verilirken, bu turda ilk maçlar 7 Mart'ta, rövanşları ise 14 Mart'ta yapılacak.

Çeyrek finallerin 11 ve 18 Nisan, yarı finallerin 2 ve 9 Mayıs'ta gerçekleştirileceği Avrupa Ligi'nin final maçı ise 29 Mayıs'ta Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

Avrupa Ligi son 16 turu eşleşmeleri şöyle:

Chelsea (İngiltere) - Dinamo Kiev (Ukrayna)

Eintracht Frankfurt (Almanya) - Inter (İtalya)

Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Benfica (Portekiz)

Napoli (İtalya) - Salzburg (Avusturya)

Valencia (İspanya) - Krasnodar (Rusya)

Sevilla (İspanya) - Slavia Prag (Çekya)

Arsenal (İngiltere) - Rennes (Fransa)

Zenit (Rusya) - Villarreal (İspanya)


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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 15:25
  1. kura çekimi
  2. son 16 turu
  3. UEFA Avrupa Ligi

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