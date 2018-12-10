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GRAFİKLİ - "Üç büyükler"in son 25 sezondaki en kötü performansı

- Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe, aralıksız 34 hafta sisteminin uygulandığı 1994-1995'ten beri ligin ilk yarılarındaki en az puanı bu sezon alacak- Ligde 25'er puanda bulunan Beşiktaş ve Galatasaray, kalan iki maçı kazanıp devreyi 31 puanla tamamlasa dahi "üç büyükler", daha önceki 24 sezonun ilk devresindeki performansın gerisinde kalacak - Spor Toto Süper Lig'de 15. hafta geride kalırken, puan tablosunda ilk 3 sırada Medipol Başakşehir, Kasımpaşa ve Antalyaspor yer alıyor- "Üç büyükler", ligde 38 sezon sonra birinci devrede ilk üçün dışında kalma tehlikesiyle de karşı karşıya bulunuyor

10 Aralık 2018 Pazartesi 12:54
GRAFİKLİ - "Üç büyükler"in son 25 sezondaki en kötü performansı


İSTANBUL (AA) - ERCAN DOĞAN - Spor Toto Süper Lig'de "üç büyükler" olarak tabir edilen Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe, aralıksız 34 hafta sisteminin uygulandığı 1994-1995'ten beri ligin ilk yarılarındaki en kötü performansı bu sezon sergiliyor.

Süper Lig'in en çok şampiyon olan takımları, 1994-1995'ten beri bu kadar kötü performans göstermemişti.

Ligin 15. haftasında rakipleriyle berabere kalan Beşiktaş ve Galatasaray, 25'er puan toplarken, Akhisarspor'a 3-0 mağlup olan Fenerbahçe ise 14 puanda kaldı. Beşiktaş, averajla 4. sırada yer alırken, Galatasaray da aynı şekilde 7. durumda bulunuyor. Fenerbahçe ise averajla 16. sıraya kadar geriledi.

Beşiktaş ve Galatasaray, kalan iki maçı kazanarak 31 puana ulaşsalar da "üç büyükler" adına son 25 sezonun en az puanına elde etmiş olacaklar.


- 3 defa 33 puanda kalmışlardı


Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe, 1994-95'ten beri 34 hafta olarak oynanmaya başlanan ligde, bu zamana kadar daha önce 3 defa "üç büyükler" adına ligin birinci devresinde 33 puan topladı.

Ligde 2008-2009 sezonunda Galatasaray ile Fenerbahçe, 33'er puanla ilk yarıyı tamamlamıştı. 2010-2011'de Fenerbahçe 17 maçlık periyotta 33 puana ulaşabilirken, 2012-2013 sezonunda ise Galatasaray aynı puanı elde edebilmişti.


- Fenerbahçe üç büyükler adına en az puanda


"Üç büyükler" adına bu sezon en kötü sonuçları Fenerbahçe alıyor.

Ligde 15 maçta 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 yenilgiyle 14 puan elde edebilen sarı-lacivertliler, hem puan hem de sıralama olarak bu ekipler içinde en kötü performans sergileyen takım oldu.

"Üç büyükler" adına son 25 sezonun ilk yarılarında en kötü performansı 2010-2011'de Galatasaray, 23 puan alarak gerçekleştirmişti.

Fenerbahçe, bu sezonun ilk yarısındaki iki maçı kazansa dahi 20 puanla 2010-2011'deki Galatasaray'ın gerisinde olacak.


- Performansları daha da kötü olabilir


Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe, ilk yarının kalan iki haftasında alacakları olumsuz sonuçlarla daha da kötü bir tabloyla karşı karşıya kalabilir.

Galatasaray ile Beşiktaş, bu iki maçta olası puan kayıplarında 31 puanın da gerisine düşecek.

Her iki takımın olası puan kayıplarında 25 yıllık periyotta üç ekip birden ilk kez 30 puanın altında yer alabilir.


- Medipol Başakşehir, Kasımpaşa ve Antalyaspor ilk 3 sırada


Spor Toto Süper Lig'de 15. hafta geride kalırken, puan tablosunda ilk 3 sırada Medipol Başakşehir, Kasımpaşa ve Antalyaspor bulunuyor.

Bir maçı eksik olan Medipol Başakşehir, 30 puanla ilk sırada yer alıyor. Medipol Başakşehir, bugün MKE Ankaragücü ile deplasmanda oynayacağı maçı kazanırsa, Beşiktaş ve Galatasaray ile arasındaki puan farkını 8'e çıkaracak.

Medipol Başakşehir gibi bir maçı eksik olan Kasımpaşa ise 26 puan ve averajla ikinci sırada bulunuyor. Kasımpaşa, bugün sahasında Kayserispor ile karşılaşacak.

Ligin 15. haftasında deplasmanda Bursaspor'u 2-0 yenen Antalyaspor ise Beşiktaş ve Galatasaray'ı geride bırakarak, 3. sıraya yükseldi.


- 38 sezon sonra bir ilk yaşanabilir


"Üç büyükler", ligde 38 sezon sonra birinci devrede ilk üçün dışında kalma tehlikesiyle de karşı karşıya bulunuyor.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, 1959 sezonu dışında 60 yıllık lig tarihinde sadece bir kez ilk yarıyı ilk üçün dışında tamamlamıştı.

Ligin "üç büyükleri", 1979-1980 sezonunun birinci devresinde ilk üçün dışında kalmıştı. 30 maçlık sistemde söz konusu sezonun ilk yarısını Beşiktaş 4. sırada tamamlarken, Fenerbahçe 10. ve Galatasaray 14. olmuştu. 1979-80 sezonunda Trabzonspor birinci devreyi ilk sırada tamamlarken, Gaziantepspor ikinci, Rizespor da üçüncü sırayı almıştı.




Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 12:54
  1. Beşiktaş
  2. Fenerbahçe
  3. Futbol
  4. Galatasaray
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