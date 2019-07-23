GRAFİKLİ - Türkiye'de 6 ayda 6 binin üzerinde yabancı şirket kuruldu

ANKARA (AA) - AYŞE BÖCÜOĞLU BODUR / ERHAN CİHAN ÜNAL - Türkiye'de yılın ilk yarısında kurulan yabancı sermayeli şirket sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,86 artarak 6 bin 179 oldu.

AA muhabirinin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, ülkede ocak-haziran döneminde 559'u anonim, 5 bin 620'si limited olmak üzere 6 bin 179 yabancı sermayeli şirket kuruldu. Geçen yılın aynı döneminde 580'i anonim, 5 bin 202'si limited olmak üzere 5 bin 782 yabancı sermayeli şirket faaliyete geçmişti. Böylece yılın ilk yarısında kurulan yabancı şirket sayısı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6,86 artış gösterdi.

Bu şirketlerin illere göre dağılımı incelendiğinde, yılın ilk yarısında 32 şehirde anonim şirket kuruluşunun gerçekleştiği belirlendi. En fazla yabancı sermayeli anonim şirket İstanbul'da kuruldu. 362 yabancı sermayeli anonim şirketin faaliyete geçtiği İstanbul'u, 43 şirketle Ankara, 42 şirketle İzmir, 25 şirketle Antalya ve 17 şirketle Muğla izledi.

Söz konusu şirketler İstanbul'a 169 milyon 27 bin 84 lira, Ankara'ya 4 milyon 548 bin 600 lira, İzmir'e 10 milyon 432 bin 900 lira, Antalya'ya 3 milyon 568 bin lira ve Muğla'ya 1 milyon 973 bin 749 liralık yatırım yaptı.

Limited şirketlerin dağılımına bakıldığında, ocak-haziran döneminde 71 ilde limited şirket faaliyete geçti. İstanbul'da 3 bin 527, Antalya'da 340, Gaziantep'te 239, Ankara'da 215 ve Mersin'de 194 limited şirket kuruldu.

Bu şirketlerin yatırımlarına bakıldığında, İstanbul'a 1 milyar 13 milyon 463 bin 865 lira, Antalya'ya 47 milyon 688 bin 700 lira, Gaziantep'e 64 milyon 588 bin 500 lira, Ankara'ya 37 milyon 29 bin 450 lira ve Mersin'e 46 milyon 149 bin 200 liralık yatırım yapıldı.

- Yabancı şirketlerden 1,7 milyar liralık yatırım

Bu dönemde, yabancı sermayeli kuruluşların Türkiye'ye gelerek ortaklık kurduğu şirketlerdeki payları, anonim olanlarda 219 milyon 898 bin 733 lira, limitedlerde 1 milyar 480 milyon 956 bin 565 lira oldu. Toplamda yılın ilk yarısında yabancı şirketler 1 milyar 700 milyon 855 bin 298 liralık yatırım gerçekleştirdi.

Kurulan şirketlerdeki yabancı sermaye oranı anonim şirketlerde yüzde 67, limited şirketlerde yüzde 86,25, toplamda yüzde 83,17 olarak kayıtlara geçti.

- İran ilk sırada yer aldı

Bu dönemde, kurulan anonim şirketlerdeki yabancıların geldiği ülkelere bakıldığında, İran 33 şirketle ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi, 28 şirketle Almanya, 20 şirketle Azerbaycan, 17 şirketle ABD, 12 şirketle Hollanda, 11'er şirketle Birleşik Arap Emirlikleri ve İngiltere takip etti.

Bu şirketler sermayeleri bakımından değerlendirildiğinde, 51 milyon 329 bin 673 lirayla Japonlar başı çekti. Bu ülkeyi 12 milyon 780 bin 845 lirayla Polonya, 7 milyon 879 bin 999 lirayla Birleşik Arap Emirlikleri, 7 milyon 277 bin 355 lirayla Hollanda ve 7 milyon 121 bin lirayla Almanya izledi.

Söz konusu dönemde kurulan limited şirketlere bakıldığında, 480 şirketle İranlılar ilk sırayı aldı. Bu ülkeden gelen yatırımcıları, 411 şirketle Suriyeli, 271 şirketle Suudi Arabistanlı, 179 şirketle Ürdünlü, 154 şirketle Mısırlı, 153 şirketle Iraklı yatırımcılar takip etti.

Bu dönemde kurulan şirketlerin sermayelerine bakıldığında ise 204 milyon 67 bin 600 lirayla Hollandalılar ilk sırada yer aldı. Bu ülke yatırımcılarını 80 milyon 90 bin 740 lirayla Mısırlılar, 75 milyon 733 bin 200 lirayla Suriyeliler, 62 milyon 377 bin 650 lirayla İranlılar, 55 milyon 740 bin 100 lirayla Iraklılar izledi.