GRAFİKLİ - Türkiye'de 2019 "su yılı" olacak

ANTALYA (AA) - AYŞE YILDIZ - Antalya'nın Kemer ilçesinde 24 saatte metrekareye düşen toplam 490,8 kilogramla günlük yağış rekorunun kırıldığı Türkiye'de 2019 yılının su açısından bereketli geçmesi bekleniyor.

Teknolojik imkanları kullanarak bilimsel gelişmeler ışığında bütün coğrafyayı gözlem ağıyla saran Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), bin 850 noktada meteorolojik ölçümle vatandaşı hava durumu konusunda bilgilendiriyor.

Son üç ayda yoğun yağışların görüldüğü Türkiye'de, 17 Aralık'ta Antalya'nın Kemer ilçesine bağlı Ovacık köyüne 24 saatte metrekareye 490,8 kilogram yağış düşerek, günlük yağış rekor kırıldı.

MGM'nin verilerine göre, Türkiye genelinde yağışlar, uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 21, geçen seneye göre ise yüzde 54 arttı.

Bölgelere göre ise yağış miktarı Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yüzde 100, İç Anadolu'da yüzde 45, Ege'de yüzde 38, Marmara'da yüzde 14 ve Karadeniz'de yüzde 2 arttı.

Akdeniz bölgesinde ise uzun yıllar ortalamasına göre, Antalya'da yüzde 20, Burdur'da yüzde 10, Isparta'da yüzde 17 ve Muğla'da yüzde 22 daha fazla yağış düştü. Geçen yıla göre yağış toplamları ise Antalya'da yüzde 39, Burdur'da yüzde 66, Isparta'da yüzde 41 ve Muğla'da yüzde 47 olarak gerçekleşti.

- Konya'nın yıllık yağış miktarından fazlası Antalya'ya bir günde düştü

Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Davut Öztürk, Türkiye'de aralık ayının yağışlı geçtiğini, ülkede şu ana kadar ölçülen bir günlük en yüksek yağış miktarının Kemer'de kaydedildiğini söyledi.

Metrekareye 24 saatte düşen 490,8 kilogram yağış miktarının ciddi bir rakam olduğunu vurgulayan Öztürk, "Antalya'nın yıllık ortalama yağış miktarı bin 62 kilogram. Neredeyse yarısı bir gecede yağdı. Konya'nın yıllık yağış miktarı 322 kilogram. Konya'ya bir yılda düşen yağışın daha fazlası Antalya'nın Kemer ilçesine 24 saatte düştü." bilgisini aktardı.

Bu sene son üç aydaki yağışların hem uzun yıllara hem de geçen yıla göre daha iyi olduğuna değinen Öztürk, bölgede rekor kırıldığını belirtti.

"Ciddi bir yağıştı. Gerek Antalya gerekse Kemer'deki dere yataklarının geniş ve temiz olması buralarda daha fazla taşkına ve sele sebep olmasına engel oldu." diyen Öztürk, bu sayede can kaybının olmadığını, kısmi mal kayıplarının yaşandığını kaydetti.

- Yazın daha sıcak olacak

Tahminlere göre önümüzdeki üç ve altı ayda yağışların uzun yıllara göre daha yüksek seyredeceğini ifade eden Öztürk, sıcaklıkların da uzun yıllara göre daha yüksek olacağını anlattı.

Öztürk, "Beklentimize göre 2019 yazı ortalamadan biraz daha yüksek olacak. Düşen yağışa göre baktığımızda önümüzdeki periyotta ve 2019 yazında herhangi bir kuraklık bölgemiz için beklemiyoruz." şeklinde konuştu.

Davut Öztürk, Batı Akdeniz bölgesinde cumadan itibaren lodosla birlikte sıcaklıkların 8-10 derece düşeceğini aktardı.

Antalya, Isparta, Burdur ve Muğla'da bir kısmı açık deniz yüzeyinde kurulu platformlarda olan 144 ölçüm yapan otomatik meteorolojik gözlem istasyonu ve 19 meteoroloji radarıyla havayı devamlı gözetledikleri bilgisini veren Öztürk, gerektiğinde vatandaşın tedbir alması için meteorolojik uyarılar hazırladıklarını anlattı.

Öztürk, birisi Isparta'da olmak üzere Türkiye'de 9 noktada meteorolojik ölçüm balonu uçurarak, günde iki kez atmosfere dikine sondaj yapıp, gözlemde bulunduklarını belirtti.

Son üç ayda, Türkiye'de ve bölgede gerçekleşen yağışlar sayesinde su kaynaklarında artma olacağını kaydeden Öztürk, "Hem vatandaşların içme suyuna hem de tarımsal faaliyetlerine çok olumlu faydası oluyor. Bu sene (1 Ekim-30 Eylül dönemi) su yılı olacak. Uzun yıllar ortalamasına göre daha iyi geçecek. 1 Ekim 2018-30 Eylül 2019 arasında kuraklık tehlikesi yok." dedi.