0553 313 94 23

GRAFİKLİ - Türkiye, ülke puanı klasmanındaki yerini sağlama aldı

- Türkiye, 34,4 puanla 10. sırada yer alıyor- Klasmanda 11. sırada yer alan Hollanda'nın Türkiye'yi geçme ihtimali kalmazken, 12. Avusturya'nın şansı yok denecek kadar azaldı- Süper Lig'de bu sezon ve gelecek sezonun şampiyonu, Devler Ligi'ne direkt katılacak- Türk takımları içinde bu sezon ülke puanına en fazla katkı Beşiktaş'tan geldi

15 Şubat 2019 Cuma 12:26
GRAFİKLİ - Türkiye, ülke puanı klasmanındaki yerini sağlama aldı


İSTANBUL (AA) - EYÜP KARAKUŞ - Futbolda Avrupa kupalarında bir hafta daha geride kaldı ve Türkiye,ülke puanı klasmanında kritik eşik olarak kabul edilen 10. sıradaki yerini sağlamlaştırdı.

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçlarında Galatasaray, evinde Benfica'ya 2-1 yenilerek haftayı puansız kapatırken, Fenerbahçe'nin Zenit'i tek golle geçmesiyle Türkiye'nin puanı 34,4'e yükseldi.

Avrupa kupalarına 5 takımla katılan Türkiye'de Beşiktaş ve Akhisarspor UEFA Avrupa Ligi gruplarında, Başakşehir ise aynı organizasyonun 3. ön eleme turunda havlu atmıştı.


- Hollanda'nın Türkiye'yi yakalama şansı kalmadı


Ülke puanı klasmanında Türkiye'nin en yakın rakibi 30,633 puanla Hollanda.

Avrupa macerasına Türkiye gibi 5 takımla katılan Hollanda'da Ajax dışındaki 4 takım, önceki turlarda elendi.

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Real Madrid ile eşleşen Ajax ise ilk maçta rakibine kendi evinde 2-1 mağlup oldu ve Hollanda'nın puanı değişmedi.

Bu çerçevede Ajax, bundan sonra oynayacağı tüm maçları kazanarak Devler Ligi şampiyonu olsa dahi Hollanda'nın Türkiye’yi yakalama şansı kalmadı.

- Avusturya'nın şansı yok denecek kadar azaldı

Avrupa’ya 5 takımla katılan ve an itibarıyla Avusturya Wien ve Salzburg'la yoluna devam eden Avusturya, haftaya 30,45 puanla 12. sırada girdi.

Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçlarında Avusturya Wien kendi evinde Inter'e tek golle mağlup oldu ve tur şansını fazlasıyla zora soktu.Bir diğer Avusturya temsilcisi Salzburg da Club Brugge deplasmanından 2-1'lik yenilgiyle döndü.

Bu çerçevede Wien, Inter'i deplasmanda yenemediği takdirde, Salzburg kalan tüm maçlarını (8 maç) galibiyetle tamamlayıp Avrupa şampiyonluğunu elde etse bile Avusturya'nın Türkiye'yi geçme şansı kalmayacak.


- Süper Lig şampiyonu "Devler Ligi"ne direkt katılmaya devam edecek


Statü gereği klasmanda ilk 10 sıradaki ülkeler, Şampiyonlar Ligi'ne direkt takım gönderiyor. "Devler Ligi"ni şampiyon bitiren takım, ülkesinde de bu lig için bilet almaya hak kazanırsa, 11. ülkenin şampiyonu da eleme oynamadan gruplara kalıyor.

Böylece klasmanda 10. sıradaki yerini bu sene de koruyan Türkiye, Şampiyonlar Ligi'ne direkt takım göndermeye devam edecek.

Süper Lig'de bu sezon ve gelecek sezon şampiyonluğa uzanacak takım, eleme turu oynamadan "Devler Ligi" gruplarına katılacak.

Ülke puanı sıralamasında ilk dört ülkeden 4'er takım , 5 ve 6. ülkeden 3'er takım Şampiyonlar Ligi'ne direkt gidiyor. Klasmanda 7, 8, 9 ve 10. sıradaki ülkeler ise birer takımını bu dev arenaya sokmaya hak kazanıyor.

An itibarıyla klasmanda ilk 15 sıradaki ülkeler ve puanları şöyle:

ÜLKEPUANI SIRALAMASI
1İspanya97,569
2İngiltere75,605
3İtalya72,44
4Almanya69,784
5Fransa57,498
6Rusya49,716
7Portekiz45,832
8Belçika39,3
9Ukrayna38,1
10Türkiye34,4
11Hollanda30,633
12Avusturya30,45
13Yunanistan27,4
14Danimarka27,025
15İsviçre26,9

- Türk takımlarının bu sezon ülke puanına katkısı


Türk ekiplerinin bu sezon topladığı puanlarda en fazla pay Beşiktaş'a ait.

Avrupa Ligi ön elemelerinde 3 rakibini saf dışı bırakıp gruplara kalan ve bu aşamada turnuvaya veda eden siyah-beyazlı ekip, 9,5 puan topladı.

Şampiyonlar Ligi ön elemesini geçemeyerek Avrupa Ligi'ne devam eden Fenerbahçe an itibarıyla 8,5 puanı hanesine yazdırmış durumda. Sarı-lacivertliler, bir galibiyet daha aldığı takdirde Beşiktaş'ın önüne geçecek.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılan ve gruplarda tek galibiyet alabilen Galatasaray, 7 puanla bu klasmanda 3. sırada yer alıyor.

Avrupa Ligi'ne direkt katılan ancak tek beraberlikle organizasyondan elenen Akhisarspor, 1 puan alırken, aynı turnuvaya 3. ön elemede veda eden Medipol Başakşehir de 0,5 puanda kaldı.


Türktakımlarının ülke puanına katkısı
Beşiktaş9,5
Fenerbahçe8,5
Galatasaray7
Akhisar1
Başakşehir0,5



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 12:26
  1. en fazla katkı beşiktaş
  2. şampiyonlar ligi'ne direkt katılım
  3. ülke puanı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İspanya erken seçime gidiyor
    1. İspanya erken seçime gidiyor
    2. Sorumlular adalet önünde
    3. Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa’da
    4. Düzce Atatürk Devlet Hastanesi acil..
    5. Evlilikte büyük tehlike: Müdahaleci..
    6. Binali Yıldırım: "İstanbul 4.0..
    7. Ümraniye Belediye Başkan adayı..
    8. DTO Başkanı Erbaş ve 10 şüpheli..
    9. Piyasalarda gün ortası
    10. Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa’ya..
    11. Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı..
    12. Başkan adayından Kayahan şarkısı
    13. Vali Su: “Genç girişimcilere yol..
    14. Cezaevi ziyaretinde esrarla yakalandı
    15. Myanmar'da Müslüman avukatın..
    16. Iraklı mülteci kazada yaralandı
    17. Kosova’da grev hava trafiğini durdurdu
    18. Başkan Yiğit’e sevgi seli
    19. Suç makineleri polisten kaçamadı
    20. İspanya Başbakanı’ndan erken seçim..
    21. Hastane servis minibüsü ile otomobil..
    22. Borsa günün ilk yarısında geriledi
    23. Şişli Belediyesi'nde yangın
    24. Türkiye'nin 2023 balık ihracatı hedefi..
    25. İçmeler Tesisi “Müşteri Memnuniyeti”..
    26. Çocuk istismarcısı sapığa 42 yıl hapis..
    27. Mike Pence’in AB’yi suçlayan..
    28. Başkan Yaman, Bölge Müdürü Çolak’la..
    29. Aydın'daki hazine arazilerinde..
    30. Sevgi Yolu’nda keman eşliğinde..
    Eşine 'Pantolununu çıkar' diyen memura küfretti, hayatı karardı
    Eşine 'Pantolununu çıkar' diyen memura küfretti, hayatı karardı
    MEB'den skandal üstüne skandal! ETCEP bitti yoga başladı
    MEB'den skandal üstüne skandal! ETCEP bitti yoga başladı
    Ezan düşmanı CHP'liden regl teklifi
    Ezan düşmanı CHP'liden regl teklifi
    Osmangazi Köprüsü'nde hareketli dakikalar!
    Osmangazi Köprüsü'nde hareketli dakikalar!
    Emine Erdoğan himayesine aldı! 2023'te tüm Türkiye'de olacak
    Emine Erdoğan himayesine aldı! 2023'te tüm Türkiye'de olacak

    Günün Karikatürü

    15 Şubat 2019
    Çağrı yaptılar: Biz de tanzim istiyoruz
    Çağrı yaptılar: Biz de tanzim istiyoruz
    Akit haber yaptı, skandal resimler kaldırıldı! Ses bakın kimlerden geldi
    Akit haber yaptı, skandal resimler kaldırıldı! Ses bakın kimlerden geldi