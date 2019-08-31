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GRAFİKLİ - Türkiye, Dünya Kupası'nda sahne alıyor

- A Milli Erkek Basketbol Takımı, Çin'de düzenlenen 2019 FIBA Dünya Kupası'nda grubundaki ilk maçta yarın Japonya ile karşı karşıya gelecek- Şanghay kentindeki müsabaka TSİ 11.30'da başlayacak

31 Ağustos 2019 Cumartesi 09:16
GRAFİKLİ - Türkiye, Dünya Kupası'nda sahne alıyor


ŞANGHAY (AA) - Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı, E Grubu'ndaki ilk maçına yarın çıkacak.

Milli takım, Şanghay Oriental Spor Merkezi'ndeki ilk maçta TSİ 11.30'da Japonya ile karşı karşıya gelecek. Mücadele, NTV'den naklen yayımlanacak.

Milliler, yarın kazanarak gruptan çıkma adına ilk adımı atmaya çalışacak.

E Grubu'nda yarın ayrıca TSİ 15.30'da Çekya-ABD karşılaşması oynanacak.

E Grubu'ndaki ikinci maçında 3 Eylül Salı günü TSİ 15.30 ABD ile karşılaşacak Türkiye, 5 Eylül Perşembe günü TSİ 11.30'da Çekya ile grubun son karşılaşmasını yapacak.


- Ufuk Sarıca ile başarı kovalayacak


A Milli Takım, 2017'de başantrenörlüğe getirilen Ufuk Sarıca yönetiminde dünyanın en önemli basketbol turnuvasında başarı kovalayacak.

Ufuk Sarıca'nın başantrenörlüğünde ilk kez 2017 Avrupa Şampiyonası'nda yer alan milli takım, 2 galibiyet ve 4 yenilgiyle başarısız bir performans sergilemişti.

Milli takım, Sarıca yönetiminde Dünya Kupası elemelerinde ise iyi sonuçlar alarak Çin'e geldi.

A Milli Takım, 1. ve 2. eleme turlarında yaptığı 12 karşılaşmada 8 galibiyet ve 4 yenilgi aldı.

Türkiye, Sarıca dönemindeki 18 resmi karşılaşmada rakipleri karşısında 10 galibiyet elde ederken, 8 karşılaşmayı yenilgiyle tamamladı.


- 12 kişilik kadro


Başantrenör Ufuk Sarıca yönetimindeki milli takımın 12 kişilik kadrosuna şu oyuncular bulunuyor:

Buğrahan Tuncer, Cedi Osman, Doğuş Balbay, Ege Arar, Ersan İlyasova, Furkan Korkmaz, Metecan Birsen, Melih Mahmutoğlu, Scott Jordan Wilbekin, Semih Erden, Sertaç Şanlı, Yiğit Arslan.


- Yarın 3 grupta daha maçlar oynanacak

2019 FIBA Dünya Kupası'nda yarın ayrıca F, G ve H gruplarında ilk maçlar oynanacak.

Bu üç gruptaki maç programı (TSİ) şöyle:

F Grubu: (Gençlik Olimpik Spor Parkı - Nanjing)

11.00 Yeni Zelanda-Brezilya

15.00 Yunanistan-Karadağ


G Grubu: (Shenzhen Bay Spor Merkezi - Shenzhen)

11.30 Dominik Cumhuriyeti-Ürdün

15.30 Fransa-Almanya


H Grubu: (Dongguan Basketbol Merkezi - Dongguan)

10.30 Kanada-Avustralya

14.30 Senegal-Litvanya


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Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 09:16
  1. ABD
  2. Basketbol
  3. Çekya
  4. Japonya
  5. türkiye
  6. Ufuk Sarıca

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