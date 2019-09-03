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GRAFİKLİ - Turkcell'den Türk sporuna büyük hizmet

- Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile ana sponsorluk sözleşmesini uzatan Turkcell, her branşta Türk sporuna destek vermeye devam ediyor- Turkcell, TURKSPORU projesi aracılığıyla Türk sporuna gerek sponsor olarak gerekse bilinirlik ve farkındalık oluşturarak destek oluyor

03 Eylül 2019 Salı 10:53
GRAFİKLİ - Turkcell'den Türk sporuna büyük hizmet


İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile ana sponsorluk sözleşmesini uzatan Turkcell, her branşta Türk sporuna destek vermeye devam ediyor.

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, Turkcell Yönetim Kurulu Üyesi Atilla Koç, Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça, TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF Yönetim Kurulu Üyesi Alkın Kalkavan ve A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in katılımıyla düzenlenen törende TFF ile 2021 yılına kadar ana sponsoru sözleşmesi imzalayan Turkcell, 2002 yılından bu yana toplamda 600 milyon liranın üzerinde maddi destekle, yaklaşık 40 bin sporcunun yanında oldu.

Turkcell ile TFF arasındaki sponsorluk anlaşmasında imzalar dijital olarak atıldı.


- TURKSPORU projesi


Turkcell, TURKSPORU projesi aracılığıyla Türk sporuna gerek sponsor olarak gerekse de bilinirlik ve farkındalık oluşturarak destek oluyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının ortaklaşa hayata geçirdiği Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi'nin de ana sponsoru olan Turkcell, Türk sporunun altyapısına da destek vererek genç yeteneklerin yetişmesine olanak sağladı.

Bu proje kapsamında, 81 ilde 1 milyon 200 bin çocuk fiziksel taramadan geçti ve taramalar sonunda akranlarına oranla farklılık gösteren çocuklar, 2 yıllık bir programa dahil edildi.

Bu çocuklardan 50 bini eğitim modüllerine geçtiler ve projenin içerisinde olmaya devam ediyorlar.


- Engelli sporlara verilen destekler


Bedensel Engelli Spor Federasyonunun da ana sponsoru olan Turkcell, paralimpik organizasyonlarda bir çok madalyanın kazanılmasına öncülük etti.

Dünya ve Avrupa şampiyonalarında 2016 yılında 180, 2017 senesinde 171 olan madalya sayısı, Turkcell'in ana sponsor olduğu dönemden sonra yüzde 80 artışla 311'e ulaştı.

Engelli vatandaşların sosyal hayata katılmasını hedefleyen Turkcell, sporcu sayısının da yüzde 30 artışla 7 bin seviyesine ulaşmasına katkı sağladı.


- Diğer spor yatırımları


Turkcell, 2013 yılından itibaren Gençlik ve Spor Bakanlığının himayesinde olimpik branşlara toplam 56 milyon Türk lirası destek verdi.

Öte yandan, Turkcell, Etnospor, Bosphorus Cup, golf ve balıkçılık turnuvaları iş birlikleri sayesinde son 3 yılda 15 binden fazla sporcuya temas etmeyi başardı.


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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 10:53
  1. Turkcell
  2. Türk sporuna destek
  3. Türkiye Futbol Federasyonu

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