Türk takımları Avrupa sınavında

Türk takımları Fenerbahçe, Beşiktaş ve Akhisarspor, UEFA Avrupa Ligi gruplarındaki beşinci maçlarını yarın oynayacak.

Sarı-lacivertli ekip, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 5. maçında Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımını konuk edecek.

Ülker Stadı'nda saat 20.55'te başlayacak karşılaşmayı Avusturya Futbol Federasyonundan Robert Schörgenhofer yönetecek.

Grubunda oynadığı ilk karşılaşmada Dinamo Zagreb'e 4-1 mağlup olan sarı-lacivertliler, ikinci maçında Spartak Trnava'yı 2-0 mağlup etmişti. Fenerbahçe gruptaki üçüncü maçında deplasmanda Anderlecht ile 2-2 berabere kalırken, sahasında rakibini 2-0 yenmişti.

Teknik sorumlu Erwin Koeman yönetimindeki Fenerbahçe, grubunda 7 puanla 2. sırada bulunuyor.

- Fenerbahçe, Avrupa'da 227. randevuda

Avrupa arenasında 227. maçını Anderlecht'e karşı yapacak Fenerbahçe, daha önce oynadığı 226 karşılaşmada 83 galibiyet, 47 beraberlik alırken, 96 maçta sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Bu maçlarda rakip filelere 282 gol gönderen Fenerbahçe, kalesinde ise 334 gol gördü.

- Beşiktaş Norveç deplasmanında

Beşiktaş ise UEFA Avrupa Ligi I Grubu 5. hafta maçında Norveç'in Sarpsborg ekibi ile karşılaşacak.

Sarpsborg Stadı'ndaki maç TSİ 23.00'te başlayacak. Mücadeleyi Avusturya Futbol Federasyonundan Harald Lechner yönetecek.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Sarpsborg'u 3-1 yenen Beşiktaş, Malmö'ye ise deplasmanda 2-0 yenilmişti. Siyah-beyazlılar üçüncü maçında deplasmanda Genk'e 4-2 kaybederken, sahasında rakibiyle 2-2 berabere kalmıştı.

Siyah-beyazlılar, 4 maçta topladığı 4 puanla grupta son sırada yer alıyor.

- Beşiktaş'ın Avrupa'da 215. maçı

Belçika'nın Genk ekibini konuk edecek Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 215. mücadelesine çıkacak.

Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 214 maçta rakiplerine 82 kez üstünlük kurdu. Beşiktaş, 86 karşılaşmadan mağlup ayrılırken, 46 mücadelede ise rakipleriyle yenişemedi.

Avrupa arenasında rakip fileleri 286 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 306 gol gördü.

- Akhisarspor, Rusya'da sahaya çıkıyor

Akhisarspor, UEFA Avrupa Ligi J Grubu'ndaki 5. maçında yarın deplasmanda Rus ekibi Krasnodar ile karşılaşacak.

Krasnodar Stadı'nda TSİ 20.55'te başlayacak maçta Bulgar hakem Ivaylo Stoyanov düdük çalacak.

Tarihinde Avrupa'daki beşinci maçına çıkacak Akhisarspor, gruptaki ilk karşılaşmasında sahasında Rus ekibi Krasnodar'a 1-0 mağlup oldu. İkinci müsabakada da Belçika'da Standard Liege'e 2-1 yenildi. Ege ekibi Sevilla ile oynadığı iki maçı ise 6-0 ve 3-2'lik skorlarla kaybetti.

Akhisarspor, grupta puansız son sırada yer alıyor.