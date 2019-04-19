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GRAFİKLİ - Türk sporunun çehresi değişecek

- GSB ile MEB arasında iş birliği protokolüyle spor tabana yayılarak, öğrencilerin sporla erken yaşta tanışmaları sağlanacak - Protokolle spor kampüsleri açılacak, temel spor eğitimi programı oluşturulacak, Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi yürütülecek ve spor liselerinin altyapıları güçlendirilecek

19 Nisan 2019 Cuma 11:05
GRAFİKLİ - Türk sporunun çehresi değişecek


ANKARA (AA) - ÖMER HAKAN KİBAR - Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) ile Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) arasında imzalanan iş birliği protokolüyle spor tabana yayılarak, öğrencilerin sporla erken yaşta tanışması sağlanacak.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun imzalarıyla protokol hayata geçirildi.

Protokolün amacının, okullarda yeterli fiziksel ve eğitsel altyapı oluşturularak öğrencilerin spor aktivitelerine erişimlerinin sağlanması, sporun tabana yayılması, öğrencilerin erken yaşta spora yönlendirilmesi ve yetenekli öğrencilerin keşfedilmesi, beden eğitimi ve spor alanında ihtiyaç duyulan alanlar için nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi, gençlik ve spor alanındaki hizmet ve faaliyetlerde Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Millȋ Eğitim Bakanlığı arasında iş birliğinin güçlendirilmesi olarak ifade edildi.


- Türk sporuna doğrudan katkı yapacak


İki bakanlık arasındaki iş birliği protokolüyle Türk sporunun altyapıdan başlayarak çehresinin değişmesi hedeflendi.

Protokolle, belirlenen illerde spor kampüsleri açılacak, temel spor eğitimi programı hazırlanacak, Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi’nin yürütülmesi sağlanacak, spor liselerinin altyapıları güçlendirilecek.

GSB ve MEB, faaliyetlerinin yürütülmesi için gerekli mevzuat çalışmalarını hayata geçirerek protokole işlerlik kazandıracak.

Belirlenecek illerde spor kampüsleri açılarak öğrencilerin sporla erken yaşta tanışmaları sağlanacak.

Her iki bakanlığa ait okul, kurum ve spor tesislerinin, resmi spor yarışmaları, gençlik etkinlikleri ve antrenman amaçlı çalışmalar, sosyal ve kültürel faaliyetler, sportif etkinliklerle tören ve kutlamalar için ücretsiz olarak kullanıma açılmasının yanı sıra okullarda genç ofisleri kurularak spor faaliyetleri güçlendirilecek.

Temel Spor Eğitimi Programı hazırlanarak, okul öncesi, temel eğitim ve özel eğitim okullarının ders programlarına eklenecek.

Protokolle, Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi yürütülecek.

Okullarda, halk eğitim merkezlerinde, mesleki eğitim merkezlerinde ve diğer tesislerde uygun görülecek mekan ve zamanlarda eğitim, kurs, seminer, sosyal ve kültürel faaliyetler ile sportif etkinliklerin iş birliği içinde yapılması sağlanacak.

Spor liselerinin altyapıları güçlendirilerek, Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezleri'ndeki (TOHM) ve Sporcu Eğitim Merkezleri'ndeki sporcu öğrenciler, spor liselerinde öğrenim görebilecek ve bu liseler arasındaki öğrenci nakilleri de sağlanacak. Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezleri sporcularının, Sporcu Eğitim Merkezleri sporcularının ve milli sporcuların eğitimlerinin aksamaması için okul nakil işlemleri gerçekleştirilecek.

Spor lisesi mezunlarına 1. kademe antrenörlük (yardımcı antrenör) hakkını sağlayacak belgenin verilmesinin yanı sıra GSB koordinesinde uygulamalı eğitim almaları sağlanacak. Ayrıca spor liselerine yönelik ulusal ve uluslararası müsabakalar düzenlenecek.

Öğrenciler, Gençlik Merkezleri'nde, Gençlik Kampları'nda gerçekleştirilen her türlü faaliyetlere katılacak.

Okullarda, okul mahalle spor kulüpleri kurulacak ve genç ofis kurulan 100 eğitim kurumunda da Tasarım-Beceri Atölyeleri hayata geçirilecek.

Protokol kapsamında yapılacak işler nedeniyle MEB ve GSB personeline hizmet içi eğitimler verilecek.


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Haber Tarihi: 19 Nisan 2019 Cuma 11:05
  1. Gençlik ve Spor Bakanlığı
  2. GSB
  3. İşbirliği protokolü
  4. meb
  5. Mİlli Eğitim Bakanlığı

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