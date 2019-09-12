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GRAFİKLİ - Türk futbolunun "Taçsız Kralı" Metin Oktay

- Ölümünün 28. yılında anılan Metin Oktay, attığı gollerle Galatasaray Kulübünün unutulmazları arasına girdi - Süper Lig'de 6 kez gol kralı olan Metin Oktay, 1991'de elim bir trafik kazasında yaşamını yitirdi

12 Eylül 2019 Perşembe 11:08
GRAFİKLİ - Türk futbolunun "Taçsız Kralı" Metin Oktay


İSTANBUL (AA) - ERCAN DOĞAN - Galatasaray'ın geride kalan yıllardaki önemli futbolcularından Metin Oktay, ölümünün 28. yılında unutulmadı.

İzmir'de 2 Şubat 1936'da dünyaya gelen Metin Oktay, Karşıyaka Soğukkuyu İlkokulu, Alsancak İlkokulu, İnönü Lisesi ve Mithatpaşa Erkek Sanat Enstitüsünün mobilya bölümünde okudu.

Metin Oktay, 15 yaşında Damlacık Kulübünde kariyerine başladığı futbolda Türk futbolunun unutulmazları arasına girdi.

Kendisi için büyük önem taşıyan Sait Altınordu'nun 8 numaralı formasını giyerek futbola başlayan Oktay, daha sonra Yün Mensucat'a transfer oldu ve yeni forması altında 14 gol atarak genç milli takım kadrosuna yükseldi.

A Milli Takım formasını ilk kez 11 Nisan 1954'te Belçika'ya karşı giyen Oktay, 4-0 kazanılan karşılaşmada iki gol attı. Aynı yıl İzmir'e transfer olan Metin Oktay, attığı 17 golle gol kralı olurken, takımıyla mahalli lig şampiyonluğu yaşadı.


- Galatasaray'da efsane oldu


Metin Oktay, 1955'te bir otomobil karşılığında 5 yıllık sözleşme imzaladığı Galatasaray'da Türk futbolunun efsaneleri arasına girdi.

Sarı-kırmızılı formayı ilk kez 28 Ağustos 1955'te Beyoğluspor'a karşı giyen Oktay, golcülüğünü ilk maçta göstermeyi bildi ve fileleri bir kez havalandırdı.

Oktay, milli takımın 1956'da Macaristan'ı 3-1 yendiği maçta bir gol daha atmayı başardı.


- Fileleri yırtan gol


Metin Oktay, takımının Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada kaydettiği golle bir başka efsaneye imza attı.

Oktay, sarı-kırmızılı ekibin Fenerbahçe ile 10 Haziran 1959'da oynadığı Türkiye Ligi Finali ilk karşılaşmasında ünlü "ağları yırtan gol"ünü kaydetti.

Metin Oktay, İzmirspor'un dönemine göre büyük bir tutar olan 30 bin liralık transfer teklifini geri çevirerek Galatasaray'da kariyerini sürdürdü.

Sarı-kırmızılıların efsane futbolcusu, 18 Aralık 1960'ta İnönü Stadı'nda Fenerbahçe'ye karşı kazanılan 5-0'lık karşılaşmada 4 gol birden atarak bir başka tarihi olaya imza attı.


- İtalya günleri


Metin Oktay, Galatasaray'daki başarılı dönemlerinin ardından 1961'de İtalya'nın Palermo Kulübüne transfer oldu.

İtalya'ya alışmakta zorluk yaşayan Oktay, Palermo formasıyla 12 maçta 3 gol atabildi. Bir sezon sonra tekrar Galatasaray'a transfer olan Oktay, 10 numaralı formayla gollerini sürdürdü.

Metin Oktay, 1965'te "Taçsız Kral" filminde başrol oynarken, futbol dünyasında bu isimle anılmaya başladı.

Efsane futbolcu, Galatasaray'ın şampiyon olduğu 1968-1969 sezonunda attığı 17 golle gol kralı oldu. Metin Oktay, bu sezonun ardından İstanbul ve İzmir'de yapılan jübilelerle futbol hayatını noktaladı.


- "Şeref duyarım"


Metin Oktay, jübilesiyle de Türk futbolunun unutulmazları arasına girdi.

Oktay, 1969'daki jübile maçında Fenerbahçe ile oynama isteğinde bulunurken, o dönemin sarı-lacivertli yöneticisi Eşref Aydın "Tek bir şartım var. Fenerbahçe Kulübü ve taraftarı, her zaman sana hayrandı. 10 dakikalığına da olsa Fenerbahçe formasını giyer misin?" talebinde bulundu. Metin Oktay, bu isteğe "Şeref duyarım." diyerek olumlu yaklaşırken, oynanan jübile maçında Metin Oktay ile Fenerbahçe'nin unutulmaz oyuncularından Can Bartu 10 dakikalığına forma değiştirdi. Metin Oktay Fenerbahçe formasıyla, Can Bartu ise Galatasaray formasıyla kısa süreliğine de olsa oynayarak Türk futbolunun tarihi anlarının içinde yer aldı. İki takım arasındaki jübile karşılaşması 1-1 beraberlikle bitirken, İzmir'de Göztepe ile oynanan karşılaşmayı Galatasaray, 1-0 kazanmıştı.


- A Milli Takım'da kaptanlık da yaptı


Metin Oktay, 4'ü Genç Milli Takım olmak üzere 40 kez milli oldu.

A Milli Takım'da 7 maçta kaptanlık yapan Oktay, 36 karşılaşmada 19 kez gol sevinci yaşadı.


- Süper Lig'de 6 kez gol kralı oldu


Metin Oktay, Süper Lig'de 6 kez gol kralı olmayı başardı.

Ligin ilk düzenlendiği 1959'da 11 golle zirvede yer alan Oktay, sonraki iki sezonda sırasıyla 33 ve 36 gol atarak gol krallığını rakiplerine bırakmadı.

Oktay, 1962-1963'te 38 gol atarak gol krallığında bir kez daha yer aldı. Metin Oktay, 38 golle lig tarihinde bir sezonda en çok gol atan oyuncu unvanını alırken, bir başka Galatasaraylı futbolcu Tanju Çolak, 1987-1988 sezonunda attığı 39 golle bu rekorun yeni sahibi oldu.

Futbol hayatı boyunca lig tarihinde 217 gollük bir rekorun da sahibi olan Oktay, 26 karşılaşmada kaydettiği 38 golle maç başına 1,4 gol ortalamasıyla başka bir rekora imza attı. Lig tarihinde bir sezonda henüz başka oyuncu bu ortalamaya ulaşamadı.

Galatasaray'ın lig tarihindeki en büyük rakiplerinden Fenerbahçe'ye 18 gol atan Metin Oktay, Beşiktaş filelerini ise 13 kez havalandırdı.

Profesyonel futbol hayatında İzmirspor, Galatasaray ve Palermo formaları giyen Metin Oktay, toplam 354 karşılaşmada 314 gol kaydetti.


- Futboldan hiç kopmadı


Oktay, jübilesinin ardından dahi futboldan kopamadı. 1974-1975 sezonunda kısa bir süre Doğan Koloğlu ile birlikte Galatasaray'a teknik direktörlük görevinde bulunan Oktay, Bursaspor'da da kısa bir dönem çalıştı.

Oktay, son olarak Milliyet gazetesinde spor yazarlığı yaptı.

Metin Oktay, 13 Eylül 1991'de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde meydana gelen elim trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Oktay, Galatasaray'ın maçlarına önceden ev sahipliği yapan Mecidiyeköy'deki Ali Sami Yen Stadı'nda gerçekleştirilen törenle uğurlandı. Oktay'ın naaşı, Fatih Camisi'ndeki cenaze namazı sonrası Kozlu Mezarlığı'na defnedildi.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 11:08
  1. Futbol
  2. Galatasaray
  3. Metin Oktay
  4. SÜPERLİG

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