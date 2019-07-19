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GRAFİKLİ - Transfere damga vuranlar

- İspanyol takımları Real Madrid, Barcelona ve Atletico Madrid, yaz transfer döneminde en pahalı 15 transferden 8'ine imza attı- Portekizli Joao Felix, Fransız Antoine Griezmann ve Belçikalı Eden Hazard, devam eden yaz transfer sezonunda en yüksek bonservis bedeli ödenen 3 oyuncu olarak öne çıktı- İngiltere Premier Lig'den 5, Bundesliga ve Serie A'dan birer oyuncu, yaz transfer döneminin en yüksek bonservis bedeli ödenen 15 ismi arasında yer aldı

19 Temmuz 2019 Cuma 13:39
GRAFİKLİ - Transfere damga vuranlar


ANKARA (AA) - DOĞA KIRMIZIOĞLU - Avrupa futbolunda 2019-2020 sezonu yaz transfer döneminde en pahalı 15 transferden 8'ine, İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) kulüpleri imza attı.

Yaz transfer dönemini önceki sezonlara oranla çok daha hareketli geçiren La Liga takımları, kadrolarını güçlendirmek için ödedikleri astronomik bedellerle adlarından sıkça söz ettiriyor.

Transfer döneminin sona ermesine bir aydan uzun bir süre olmasına rağmen İspanya'nın önde gelen kulüpleri Barcelona, Real Madrid ve Atletico Madrid, transferlere 1 milyar avrodan daha fazla bonservis bedeli ödeyerek La Liga rekoru kırdı. Söz konusu kulüpler, yaz transfer sezonunun en pahalı 15 transferinden 8'ini gerçekleştirerek öne çıktı.


- En pahalı ilk 3 transfer La Liga ekiplerinden


Yaz transfer sezonunun en pahalı transferini Atletico Madrid gerçekleştirdi. İspanya ekibi, Portekiz temsilcisi Benfica'nın henüz 19 yaşındaki genç yeteneği Joao Felix'i 126 milyon avroluk serbest kalma bedelini ödeyerek kadrosuna kattı.

Son şampiyon Barcelona ise serbest kalma bedeli 120 milyon avroyu ödeyerek Atletico Madrid'den kadrosuna kattığı Fransız yıldız futbolcu Antoine Griezmann ile sezonun en pahalı ikinci transferini gerçekleştirdi.

Katalan temsilcisinin Ajax'tan kadrosuna kattığı 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Frenkie de Jong ise 75 milyon avroluk bonservis bedeliyle yaz transfer sezonun en pahalı 6. transferi oldu.

Geçen sezon istikrarsız bir performans sergileyen Real Madrid ise yaz transfer sezonunun en hareketli takımı oldu. Madrid ekibi, Chelsea'nin Belçikalı yıldızı Eden Hazard'ın bonservisi için kasasından 100 milyon avro çıkararak dönemin en pahalı üçüncü transferine imza attı.

Real Madrid'in Eintracht Frankfurt'tan renklerine bağladığı Sırp golcü Luka Jovic (60 milyon avro), Porto'dan Eder Militao (50 milyon avro), Olympique Lyon'dan Ferland Mendy (48 milyon avro) ve Santos'tan Rodrygo (45 milyon avro) da yaz transfer döneminin en pahalı 15 transferi arasına girdi.


- Beş İngiliz kulübü listeye girdi


Son yıllarda transfere en çok harcama yapan lig unvanını La Liga'ya kaptıran İngiliz kulüpleri, buna rağmen bu sezon da dikkati çeken transferler yapmayı ihmal etmedi.

En pahalı 15 yaz transferinden 5'ini gerçekleştiren İngiltere Premier Lig takımlarından son şampiyon Manchester City, Atletico Madrid'in İspanyol orta saha oyuncusu Rodri için kasasından 70 milyon avro bonservis bedeli çıkararak en pahalı 7'nci transferi gerçekleştirdi.

Şampiyonluk adaylarından Tottenham, Olympique Lyon'un orta saha oyuncusu Tanguy Ndombele'nin bonservisi için 60 milyon avro bonservis bedeli ödeyerek kulüp rekoru kırdı.

Yeniden çıkışa geçmeyi hedefleyen Manchester United ise 21 yaşındaki bek oyuncusu Aaron Wan-Bissaka'nın bonservisi için Crystal Palace'a 55 milyon avro ödeme yaptı.

Eski yıldız futbolcusu İngiliz Frank Lampard'ı teknik direktörlüğe getiren Chelsea ise Real Madrid'in Hırvat oyuncusu Mateo Kovacic'in bonservis bedeline 45 milyon avro verdi.

Bu sezon daha iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Leicester City ise Belçikalı 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Youri Tielemans'ı Monaco'dan kadrosuna kattı.


- Bayern Münih ve Juventus da listede


İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus, Ajax'ın henüz 19 yaşındaki savunma oyuncusu Matthijs de Ligt için kasasından 85,5 milyon avro çıkararak en pahalı yaz transferleri listesinde ilk 4'e girdi. Siyah-beyazlı ekip, 18 milyon avro karşılığında milli oyuncu Merih Demiral'ı Sassuolo'dan kadrosuna katarak da öne çıktı.

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Bayern Münih ise Atletico Madrid'in Fransız savunmacısı 23 yaşındaki Lucas Hernandez için 80 milyon avro ödeyerek yazın en pahalı 5. transferini gerçekleştirdi.

Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre, Avrupa'da 2019-2020 sezonu öncesi yaz transfer döneminin en fazla bonservis ödenen ilk 15 oyuncusu şöyle:


FutbolcuYeni takımı Eski takımı Bonservis bedeli (avro)
1Joao Felix
Atletico MadridBenfica 126 milyon
2Antoine Griezmann
BarcelonaAtletico Madrid
 120 milyon
3Eden HazardReal MadridChelsea 100 milyon
4Matthijs de Ligt
JuventusAjax 85,5 milyon
5Lucas Hernandez Bayern Münih Atletico Madrid
 80 milyon
6Frenkie de Jong BarcelonaAjax 75 milyon
7RodriManchester City Atletico Madrid
 70 milyon
8Luka JovicReal MadridEintracht Frankfurt 60 milyon
9Tanguy Ndombele TottenhamOlympique Lyon 60 milyon
10Aaron Wan-Bissaka Manchester UnitedCrystal Palace 55 milyon
11Eder Militao Real MadridPorto 50 milyon
12Ferland MendyReal MadridOlympique Lyon 48 milyon
13Rodrygo Real Madrid Santos 45 milyon
14Mateo Kovacic ChelseaReal Madrid 45 milyon
15Youri Tielemans Leicester CityMonaco 45 milyon

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 13:39
  1. 2019-2020
  2. Avrupa futbolu
  3. yaz transfer dönemi

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