GRAFİKLİ - Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor'un Avrupa heyecanı - Türk temsilcileri Trabzonspor ile Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda yarın ilk maçlarına çıkacak- Trabzonspor, Çekya temsilcisi Sparta Prag, Yeni Malatyaspor ise Sırbistan ekibi Partizan ile deplasmanda karşılaşacak



İSTANBUL (AA) - Türk ekipleri Trabzonspor ile Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundaki ilk maçlarını yarın deplasmanda oynayacak. Trabzonspor, Çekya temsilcisi Sparta Prag, Yeni Malatyaspor ise Sırbistan ekibi Partizan'a konuk olacak. Süper Lig'i geçen sezon 4. sırada bitiren Trabzonspor, bu sezon Avrupa Ligi'ne 3. eleme turundan başlayacak. Bordo-mavili takım, bu turda dahil olduğu organizasyonda eşleştiği Sparta Prag ile ilk maçını yapacak. Başkent Prag'daki Generali Arena'da TSİ 19.00'da başlayacak müsabakayı İspanyol hakem Jose Luis Munuera Montero yönetecek. Müsabaka, Sparta Prag'ın cezası nedeniyle seyircisiz oynanacak. Karşılaşmanın rövanşı, 15 Ağustos Perşembe günü Trabzon'da oynanacak ve play-off turuna yükselen ekip belli olacak. Bu turu geçen takım, play-off'ta Universitatea Craiova (Romanya)-AEK (Yunanistan) eşleşmesinden üstün çıkacak ekiple karşı karşıya gelecek.

- Yeni Malatyaspor'un rakibi Partizan

Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Partizan ile karşılaşacak. Başkent Belgrad'daki Partizan Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak ve TRT Spor'dan naklen yayınlanacak maçı, Rus hakem Sergei Ivanov yönetecek. Müsabakanın rövanşı, 15 Ağustos Perşembe günü Malatya'da oynanacak ve turu geçen takım belirlenecek. Turu geçen ekip, play-off'ta Molde (Norveç)-Aris (Yunanistan) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Avrupa kupalarında tarihinde ilk kez mücadele eden Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda eşleştiği Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana'yı evinde 2-2 berabere biten maçın ardından deplasmanda 1-0 yenerek tur atlamıştı. Partizan ise 2. eleme turunda Galler temsilcisi Connah's Quay'ı kupanın dışına itmişti.

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