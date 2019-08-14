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GRAFİKLİ - Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor'da rövanş heyecanı

- Türk temsilcileri Trabzonspor ile Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda yarın rövanş maçlarına çıkacak- Trabzonspor, ilk maçta 2-2 berabere kaldığı Çekya temsilcisi Sparta Prag, Yeni Malatyaspor ise 3-1 yenildiği Sırbistan ekibi Partizan'ı konuk edecek

14 Ağustos 2019 Çarşamba 09:28
GRAFİKLİ - Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor'da rövanş heyecanı


İSTANBUL (AA) - Trabzonspor ile Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundaki rövanş maçlarını yarın evlerinde oynayacak.

Trabzonspor, Çekya temsilcisi Sparta Prag'ı, Yeni Malatyaspor ise Sırbistan ekibi Partizan'ı konuk edeceği maçlarda eleyerek, bu kupada grup aşaması öncesi son eleme turu olan play-off'a yükselmeye çalışacak.

Süper Lig'i geçen sezon 4. sırada bitiren teknik direktör Ünal Karaman yönetimindeki Trabzonspor, bu sezon Avrupa Ligi'ne 3. eleme turundan başladı. Bordo-mavili takım, bu turda eşleştiği Sparta Prag ile deplasmandaki ilk maçta 2-2 berabere kaldı.

Medical Park Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak maçı Danimarkalı hakem Jakob Kehlet yönetecek.

Deplasmandan avantajlı sonuçla dönen Trabzonspor, rövanşta her türlü galibiyetin yanı sıra, 0-0 ve 1-1'lik beraberliklerde de turu geçecek. Sparta Prag'a tur için, galibiyetin yanı sıra, 3-3 ve üzerinde gollü beraberlik gerekli. Müsabakada normal süre 2-2 berabere bitirse uzatmaya gidilecek. 15'er dakikalık iki uzatma bölümünde de skor değişmezse, turu geçecek ekibi seri penaltı atışları belirleyecek.

Bu turu geçen takım, play-off'ta Universitatea Craiova (Romanya)-AEK (Yunanistan) eşleşmesinden üstün çıkacak ekiple karşı karşıya gelecek.


- Yeni Malatyaspor'un rakibi Partizan


Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Partizan ile karşılaşacak.

Yeni Malatya Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak müsabakayı İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetecek.

Deplasmandan dezavantajlı sonuçla dönen teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki Türk ekibinin turu geçebilmek için rakibini gol yemeden 2 farklı skorla yenmesi veya gollü 3 farklı skorla kazanması gerekiyor. Müsabaka 3-1 Yeni Malatyaspor'un galibiyetiyle sonuçlanırsa uzatmaya gidilecek. 15'er dakikalık iki uzatma bölümünde de skor değişmezse, turu geçecek ekibi seri penaltı atışları belirleyecek. Diğer sonuçlar Partizan'ı play-off turuna taşıyacak.

Turu geçen ekip, play-off'ta Molde (Norveç)-Aris (Yunanistan) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Avrupa kupalarında tarihinde ilk kez mücadele eden Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda eşleştiği Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana'yı evinde 2-2 berabere biten maçın ardından deplasmanda 1-0 yenerek tur atlamıştı. Partizan ise 2. eleme turunda Galler temsilcisi Connah's Quay'ı kupanın dışına itmişti.

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Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 09:28
  1. Futbol
  2. Trabzonspor
  3. UEFA Avrupa Ligi
  4. Yeni Malatyaspor

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