GRAFİKLİ - Terör örgütü DEAŞ'a ağustos darbesi

MALATYA (AA) - VOLKAN KAŞİK - Terör örgütü DEAŞ'a yönelik etkin ve kararlı mücadelesini sürdüren güvenlik güçleri, geçen ay yurt genelindeki operasyonlarla örgüte darbe vurdu.

Güvenlik güçleri, geçen ay başta İzmir, Adana, Şanlıurfa, Hatay, Konya, Samsun, Kilis, Kayseri ve Kocaeli olmak üzere farklı kentlerde şafak vakti eş zamanlı düzenledikleri başarılı operasyonlarla örgüte nefes aldırmadı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, polis, jandarma ve hudut birliklerinin ağustos ayında yürüttüğü çalışmalarda, aralarında çok sayıda yabancının da bulunduğu 81 şüpheli gözaltına alındı.



Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Güvenlik birimlerindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15'i tutuklandı. Zanlılardan bazıları sınır dışı edildi, bazılarının ise adli makamlardaki işlemleri sürüyor.

- DEAŞ'a yönelik ağustostaki bazı operasyonlar

Hatay'da, terör örgütü DEAŞ adına faaliyette bulundukları iddiasıyla aralarında kadınların da olduğu 22 zanlı gözaltına alındı. Suriyelilerin de arasında bulunduğu 22 şüpheliden iki kadın, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Konya, Samsun, Kocaeli, Kayseri ve Eskişehir'de aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 23 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları öne sürülen 9 Suriye uyruklu yakalandı.



Kilis'te terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.

Silah eğitimi aldıktan sonra Suriye'de terör örgütü DEAŞ adına çatışmalara girdiği iddia edilen Kenan H. Adana'da tutuklandı. Suriye uyruklu şüphelinin babası ve iki kardeşinin örgüt saflarında çatışırken öldürüldüğü belirlendi.

Adana'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan 5 zanlıdan eylem arayışında oldukları ileri sürülen ikisi tutuklandı.

Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü tutuklandı. Adana'daki DEAŞ operasyonunda ise gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i cezaevine gönderildi.

İzmir'de DEAŞ terör örgütü adına faaliyet gösterdikleri, çatışma bölgeleriyle irtibatlı oldukları tespit edilen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 6 Suriyeli şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin 1 Eylül Dünya Barış Günü bahanesiyle yasa dışı eylem hazırlığında oldukları tespit edildi.

- Jandarma ve MİT'ten Bab'da DEAŞ'a darbe

Jandarma istihbarat birimleri ve Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçe merkezinde DEAŞ terör örgütüne yönelik ortak operasyonunda 1 ton patlayıcı ele geçirildi.

Suriye'nin kuzeyindeki Bab'ın şehir merkezinde DEAŞ terör örgütünün bir bomba imalathanesi bulunduğu bilgisi üzerine, jandarma istihbarat birimleri ve MİT, jandarma patlayıcı madde uzmanlarının nezaretinde yerel güvenlik güçleriyle operasyon düzenlendi.

Operasyonda, Suriye'de ve Türkiye'de birçok bombalı eylem yapmayı planlayan DEAŞ'lı teröristler, yurt içine giremeden ve eylem yapma fırsatı bulamadan bomba düzenekleriyle yakalandı.

Bomba imalathanesindeki aramada cep telefonu, telsiz, basma/baskıdan kurtulma, mekanik zamanlayıcı, kütleye duyarlı, sarsıntıya duyarlı ve elektronik kartla patlatılma özelliği olan 80 el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği ve bu düzeneklerde kullanılan içinde dinamit lokumu ve fabrikasyon patlayıcıların da bulunduğu yaklaşık bir ton patlayıcı ele geçirildi.

Ayrıca patlayıcı yapımında kullanılan 833 elektrikli fünye, 300 batarya ile 480 EYP düzeneği hazırlanabilecek diğer malzeme ve canlı bomba yelekleri bulundu.

MİT ve Jandarma istihbarat birimlerinin ortak operasyonuyla birçok büyük ve kanlı saldırının önlendiği bilgisi alındı.

- DEAŞ'lıların yargılanma süreci



İstanbul Ortaköy'de 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısı sonrası düzenlenen operasyonda yakalanarak, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan 22 yabancı uyruklu sanıktan 11'i, 1 yıl 8 aydan 9 yıla kadar değişen sürelerde hapis cezalarına çarptırıldı.

Kayseri'de yılbaşında eylem planladığı ve terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu öne sürülen tutuklu sanık Murat Yerlikaya'nın yargılanmasına devam edildi.

Adana'da terör örgütü DEAŞ adına tehdit, cebir ve şiddet kullanarak fırıncılardan haraç topladıkları iddia edilen ve aralarında örgütün sözde "Adana emiri"nin de olduğu 11'i tutuklu 16 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 21 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede, sözde "Adana emiri" olduğu belirtilen sanığın örgütsel faaliyetlerine ve müşteki ile tanıkların ifadelerine de yer verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Ankara Garı önünde 10 Ekim 2015'te terör örgütü DEAŞ mensuplarınca düzenlenen ve 100 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırı nedeniyle daha önce "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan 18 yıl hapse çarptırılan Erman Ekici hakkında "kasten öldürmek", "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "insanlığa karşı suç"tan da iddianame düzenledi.

