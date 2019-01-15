GRAFİKLİ - Suriye'de Esed rejimi 2018'e de kanlı damgasını vurdu

ANKARA (AA) - Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), ülkede geçen yıl 4 bin 162'si Esed rejimi güçleri tarafından olmak üzere, toplam 6 bin 964 sivilin öldürüldüğünü duyurdu.

SNHR, Suriye'de işlenen insan hakları ihlallerine ilişkin 2018 raporunu yayımladı.

Ağın raporunda, Suriye'de geçen yıl bin 436'sı çocuk, 923'ü kadın olmak üzere toplam 6 bin 964 sivilin çatışan taraflarca öldürüldüğü bildirildi. Bunlardan 4 bin 162'sinin Beşşar Esed rejimi güçleri tarafından öldürüldüğü ifade edilen raporda, rejim güçlerinin 713'ü çocuk ve 562'i kadını katlettiği kaydedildi.

Rapora göre, Esed rejimine hava desteği sağlayan Rus güçlerinin geçen yılki saldırılarında 169'u çocuk, 51'i kadın, toplam 467 sivil hayatını kaybetti.

ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin saldırıları nedeniyle 175'i çocuk, 90'ı kadın, toplam 417 sivil yaşamını yitirdi.

Kimliği belirsiz taraflar aynı süreçte 247'si çocuk, 145'i kadın, bin 107 sivili öldürdü, terör örgütü DEAŞ 82'si çocuk, 41'i kadın 446 sivili katletti.

Terör örgütü YPG/PKK ise 29'u çocuk, 26'sı kadın 285 sivili öldürdü, askeri muhalifler ve rejim karşıtı silahlı gruplar ise 21'i çocuk, 8'i kadın, 80 sivilin ölümüne neden oldu.

- 7 bin 706 kişi alıkonuldu

SNHR raporuna göre Suriye'de geçen yıl büyük kısmı Beşşar Esed rejimi tarafından olmak üzere 504'ü çocuk, 699'u kadın, toplam 7 bin 706 kişi keyfi olarak alıkonuldu.

Esed rejimine bağlı güçler geçen yıl 355'i çocuk, 596'sı kadın, toplam 5 bin 607 kişiyi alıkoydu. Bu kişilerin büyük bölümünü, rejimin ele geçirdiği bölgelerde "uzlaşı" imzalayan gençlerle ülkenin kuzeyinden veya yurt dışından rejimin kontrolündeki bölgelere dönenler oluşturdu.

Terör örgütü YPG/PKK, işgal ettiği bölgelerde 83'ü çocuk, 74'ü kadın, toplam 965 kişiyi sebepsiz alıkoydu.

Terör örgütü DEAŞ tarafından ise 28'i çocuk, 13'ü kadın, toplam 338, askeri muhalifler ve rejim karşıtı silahlı gruplar tarafından ise 38'i çocuk, 16'sı kadın toplam 796 kişi alıkonuldu.

- 53 sağlık çalışanı öldürüldü

Rapora göre ayrıca, 33'ü rejim, 5'i Rusya, 4'ü ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri, 2'si DEAŞ, 1'i YPG/PKK ve 8'i kimliği belirsiz taraflar yüzünden olmak üzere toplam 53 sağlık çalışanı yaşamını yitirdi.

Ülkede 13'ü rejim güçleri tarafından olmak üzere 24 medya çalışanı da öldürüldü.

Öte yandan 2 kişi Rusya'nın, 1'er kişi DEAŞ ve YPG/PKK'nın, 4 kişi askeri muhaliflerin ve karşıtı silahlı grupların, 3 kişi de kimliği belirsiz tarafların saldırılarında öldü.

- Esed rejimi 6 kez kimyasal silah kullandı

Sivilleri hedef alan yasaklı silahların kullanımına da yer verilen rapora göre, Esed rejimi ülkenin farklı bölgelerinde 6 kez kimyasal silah saldırısına başvurdu.

Rejimin, muhaliflerin kontrolündeki sivil yerleşimlere geçen yıl düzenlediği saldırılarda 3 bin 601 kez varil bombası kullanıldı.

Rapora göre ayrıca, geçen yıl "Bomba içinde bomba" olarak bilinen misket bombaları da Rus ve rejim güçlerince 13 kez kullanıldı.

- 670 bin kişi yerinden oldu

SNHR'den yapılan açıklamada, geçen yıl büyük bir kısmı Esed rejimi ve müttefiki Rusya yüzünden olmak üzere yaklaşık 670 bin kişinin yerinden edildiği bildirildi.

Bunlardan 134 bininin zorunlu tahliye anlaşmaları yüzünden olduğu kaydedilen açıklamada, muhaliflerin bölgelerini ele geçiren rejim ve destekçilerinin, sivillerin geri dönüşünü engellemek ve muhaliflere destek verenlerden intikam almak istediği vurgulandı. Açıklamada, geçen yıl içerisinde rejimle uzlaşı imzalayanlardan 687 kişinin alıkonulduğu bilgisine yer verildi.

Açıklamada, rejim güçlerinin ayrıca Şam, Dera ve Humus'da bazı evleri yıktığı veya el koyduğu bildirildi.

- Rejim-DEAŞ iş birliği

Açıklamada, rejim güçleri ile DEAŞ arasında ülkenin kuzey ve güney bölgelerinde iş birliği olaylarının gözlemlendiği belirtildi.

Bu çerçevede, geçen yılın başlarında, rejim güçlerinin Suriye'nin kuzeyinde DEAŞ'in kendi bölgesi üzerinden geçişine izin vererek muhaliflerin bölgesine ulaşmasına göz yumduğu kaydedildi.

Açıklamada, 25 Temmuz 2018'de de ülkenin güneyindeki Süveyda ilindeki terör saldırılarında benzer bir durumun yaşandığı aktarıldı.

Buna göre, rejim güçlerinin ilk olarak Yermük kampındaki DEAŞ üyelerinin Süveyda Çölü'ne çıkmalarına izin verdikten sonra cephe hattındaki noktalarını boşalttığı kaydedilen açıklamada, bunu fırsata çeviren DEAŞ'lı teröristlerin, Süveyda'da rejim güçlerinin boşalttığı hattan sızarak terör eylemleri düzenlediği anımsatıldı.

Açıklamada, böylece rejimin, DEAŞ'a karşı savaştığı ve saldırılarına maruz kaldığı imajını oluşturmaya çalıştığı aktarıldı.







