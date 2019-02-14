0553 313 94 23

GRAFİKLİ - Suriye zirvesinde ortak vurgu "ayrılıkçı gündemlerle mücadele"

Suriye konulu zirvede Türkiye, Rusya ve İran liderleri, Suriye'de "ayrılıkçı gündemlerle ortak mücadele" vurgusu yaptı - Liderler, ABD'nin Suriye'den çekilmesinin "istikrar ve güvenliği güçlendirmeye hizmet edecek bir adım olacağı" mesajını verdi

14 Şubat 2019 Perşembe 20:12
GRAFİKLİ - Suriye zirvesinde ortak vurgu "ayrılıkçı gündemlerle mücadele"

ANKARA (AA) - Türkiye, Rusya ve İran liderlerinin Soçi'de katıldığı Suriye konulu zirveden, Suriye ve komşu ülkelerin güvenliğini tehdit eden ayrılıkçı gündemlerle mücadele kararlılığı çıktı.

Üç garantör ülke liderinin dördüncü kez bir araya geldiği Suriye zirvesinde ortak vurgu, Suriye'nin egemenliğini, toprak bütünlüğünü koruma ve buna zarar getirecek ayrılıkçı gündemlere karşı ortak duruş sergileme yönünde oldu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ayrıca ABD'nin Suriye'den çekilmesinin istikrar ve güvenliği güçlendirmeye hizmet edecek bir adım olacağı mesajını verdi.

Liderler, Suriye'nin kuzeydoğusunun istikrar ve güvenliği için eş güdümde mutabık kaldıklarını açıkladı.

Üç liderin ortak yazılı açıklamasında yer alan bu vurgular, zirvenin sonunda yaptıkları basın açıklamalarına da yansıdı.

Erdoğan, "Türkiye olarak güney sınırımız boyunca bir terör koridoru oluşmasına izin vermeyeceğimizi özellikle ifade etmek istiyorum." ifadesiyle, ABD'nin çekilme kararının hayata geçmesi halinde sürecin hem terör tehdidini bertaraf eden hem de Suriye'nin toprak bütünlüğünü gözeten anlayışla ele alınması gerektiğinin altını çizdi.

"Sürecin PYD/YPG ve DEAŞ'ın istismar edeceği bir güç boşluğuna mahal vermeden yürütülmesi şarttır." diyen Erdoğan, kurulacak güvenli bölgenin terör örgütlerinin serpilip büyüyeceği alan olarak tahayyül edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Putin de Türkiye’nin güvenlik endişelerini anlayışla karşıladıklarını ifade ederek, 1998'de imzalanan Adana Mutabakatı'nın bu konuda temel olabileceğini yineledi.

Ruhani, Türkiye'nin endişelerinin haklı olduğunu dile getirerek, "İran halkı olarak terörizme kurban veren bir ülkeyiz. Türkiye'nin endişesi terörist gruplarla ilgili." ifadelerini kullandı.

- İdlib'deki durum

Liderler, İdlib'deki durumu ve ateşkes ihlallerini de ele aldıklarını vurguladı.

Buna ilişkin, Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İdlib'in gerginliği azaltma bölgesi statüsünün korunması ve bölgedeki provokatif girişimlere karşı ortak mücadele etme kararlığımızı teyit ettik." dedi.

İdlib'de terör örgütlerine oyun sahası bırakılmaması gerektiği değerlendirmesinde bulunan Erdoğan, insani krize mahal verecek herhangi bir eylemin de yapılmaması gerektiği mesajını verdi.

Erdoğan, Türkiye'nin İdlib'de üzerine düşeni yapmaya devam edeceğine dikkati çekti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İdlib'de gerginliği azaltma ve ateşkes anlaşmalarının geçici olduğuna atıfta bulunarak, "Bugün yapacağımız görüşmelerin hem ülkelerimiz hem de Suriye için olumlu sonuçlar doğuracağına eminim." ifadesini kullandı.

Ruhani de İdlib'de teröristler ve sivillerin birbirinden ayrılarak, teröristlerin en kısa sürede temizlenmesi gerektiğinin altını çizdi.

- Anayasa Komitesi

Üçlü zirvede liderler, anayasayı yazacak komitenin bir an evvel faaliyetlerine başlamasını istedi.

Erdoğan, konuya ilişkin, Birleşmiş Milletler ile koordinasyon halinde muteber ve dengeli bir Anayasa Komitesi'nin en kısa sürede faaliyete geçmesini arzu ettiklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Temenni ediyorum, bir an önce bu komite oluşsun ki Suriye halkı kendi geleceğini, kendi iradesiyle teyit etme, tespit etme kararını verebilsin." değerlendirmesinde bulundu.

Putin de komiteye katılacak isimlerin listesinin neredeyse tamamlandığını ve nihai onayı beklediğini söyledi.

- Astana süreci

Açıklamalarda göze çarpan bir diğer unsur da Astana sürecinin Suriye'de şiddeti azaltmaya yarayan tek inisiyatif olduğuna dair ortak anlayış oldu.

Erdoğan, Astana sürecinin BM gözetimindeki sürece alternatif olmadığını anımsatarak, amaçlarının işlemeyen bir Cenevre sürecine karşı işleyen bir Astana sürecini ortaya koymak olduğunu ifade etti.

Putin de "Astana, Suriye için kalıcı bir siyasi çözüm sürecine vesile oldu. Suriye Anayasa Komitesi'nin de kısa bir süre içinde çalışmalarına başlaması büyük önem arz ediyor." görüşünü paylaştı.

İran lideri Ruhani, üç garantörün çatışmaların azalması ve Suriye'nin istikrarının sağlanması için çabalarına devam edeceğini vurguladı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 20:12
  1. Soçi
  2. Suriye
  3. zirve

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    GÜNCELLEME - Ankara merkezli FETÖ/PDY operasyonu
    1. GÜNCELLEME - Ankara merkezli FETÖ/PDY..
    2. Başkentte DEAŞ operasyonu
    3. Türk tekvandoculardan 26 madalya
    4. Skripal'in zehirlenmesi olayında..
    5. Galatasaray son maça göre 1 değişiklik..
    6. Yüksekova’nın caddeleri, yeni yapılan..
    7. CHP Bitlis Hizan ilçesi başkan adayı..
    8. "Bu takımda kalmaya kararlıyız"
    9. Bakan Soylu, şehit yakınları ve..
    10. Önce öldürdü, sonra tandırda yaktı
    11. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'da
    12. Soçi’deki zirvede Lukaşenko sürprizi
    13. GRAFİKLİ - Suriye zirvesinde ortak..
    14. "56 bin engelli kardeşimizi kamuda..
    15. Erdoğan mı onlar mı? Elinizi..
    16. Karabük’te ‘Vatandaşa İndirim, Esnaf..
    17. "Ajans Saati"nin bu haftaki konuğu..
    18. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Nadir..
    19. Bakan Selçuk, engelli ve aileleri ile..
    20. Türkiye’nin Tahran Büyükelçisi Örs’ten..
    21. Orta Doğu Zirvesi’nden çalışma grubu..
    22. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'da
    23. 14 Şubat sizin için ne anlam ifade..
    24. Mısır: Türk uçakları tepemizde uçuyor
    25. Galatasaray-Benfica
    26. Şehit Milletvekili Cengiz Ratip..
    27. İsveç'te başörtüsü karşıtı başkan..
    28. Ergin Ataman: “Tek maçlar her zaman..
    29. Mardin'e Polonyalı gelin
    30. Nenad Markovic: “Jekiri’nin faul..
    Canlı yayında açıkladı: Davutoğlu parti kuruyor! Gül ve Babacan...
    Canlı yayında açıkladı: Davutoğlu parti kuruyor! Gül ve Babacan...
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun arkasında birileri mi var?
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun arkasında birileri mi var?
    Köye gelen hırsızlar hayatının şokunu yaşadı! Ölü ve yaralılar var
    Köye gelen hırsızlar hayatının şokunu yaşadı! Ölü ve yaralılar var
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Seçim öncesi son anket! Yine muhalefete çalıştılar
    Seçim öncesi son anket! Yine muhalefete çalıştılar

    Günün Karikatürü

    15 Şubat 2019
    Ozan Arif hayatını kaybetti!
    Ozan Arif hayatını kaybetti!
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı