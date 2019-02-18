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GRAFİKLİ - Süper Lig'e tutunma mücadelesi nefes nefese

- Sezonun büyük bölümünün tamamlandığı Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışının yanı sıra kümede kalma mücadelesi de büyük çekişmeye sahne oluyor- Ligin alt sıralarında yer alan takımlar arasında önemli puan farkı bulunmazken, son 12 haftada futbolseverleri heyecanlı maçlar bekliyor- Puan cetvelinin 8. sırasındaki Kasımpaşa ile 16. basamakta ye alan MKE Ankaragücü arasında sadece 5 puanlık fark bulunuyor- Ligin ilk yarısını 17. sırada tamamlayan Fenerbahçe, ikinci devrenin ilk 5 haftalık bölümünde de istediği çıkışı gerçekleştiremeyerek 22. hafta sonunda 15. basamakta yer aldı

18 Şubat 2019 Pazartesi 12:29
GRAFİKLİ - Süper Lig'e tutunma mücadelesi nefes nefese


İSTANBUL (AA) - ERCAN ÇAKAR - Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun büyük bölümü geride kalırken, özellikle alt sıralarda yer alan takımların mücadelesi nefes kesiyor.

Süper Lig'de 22. hafta itibarıyla oluşan puan durumu, sezonun kalan bölümünde alt sıralarda büyük bir çekişmenin yaşanacağına işaret ediyor.

Bugün oynanacak Antalyaspor-Medipol Başakşehir maçıyla 22. haftası tamamlanacak ligde alt sıralarda yer alan takımlar arasında önemli puan farkı bulunmazken, son 12 haftada futbolseverleri heyecanlı maçlar bekliyor.

Süper Lig'de puan cetvelinin 8. sırasındaki Kasımpaşa ile 16. basamakta ye alan MKE Ankaragücü arasında sadece 5 puanlık fark bulunuyor.

Ligde 8. Kasımpaşa ile bir maç eksiği olan 9. basamaktaki Antalyaspor'un 29'ar puanı bulunurken, 10. Aytemiz Alanyaspor ile 11. İstikbal Mobilya Kayserispor 28'er puana sahip. Bu sezon 25'er puan toplayan Çaykur Rizespor ve Göztepe 12 ve 13. sıralarda yer alırken, 24'er puanda olan Bursaspor, Fenerbahçe ve MKE Ankaragücü ise 14, 15 ve 16. basamakta bulunuyor. Büyükşehir Belediye Erzurumspor 21 puanla 17'nci, Akhisarspor ise 18 puanla son sırada yer alıyor.


- Çaykur Rizespor'un yükselişi


Çaykur Rizespor, Süper Lig'in ikinci yarısında sergilediği başarılı performansla üst sıralara yükseldi.

Sezonun ilk yarısını 12 puanla son sırada tamamlayan Çaykur Rizespor, namağlup yoluna devam ettiği ikinci yarıda 5 maçta 13 puan toplayarak 22. hafta sonunda 12. sıraya yükseldi.

Ligde son 8 maçta mağlubiyeti bulunmayan İstikbal Mobilya Kayserispor, 14. haftada 12 puanla 17. sırada olmasına rağmen son 8 haftada topladığı 16 puanla 22. haftayı 28 puan ve averajla 11. sırada geçti.

Ligin ikinci sırasındaki Galatasaray'ın da 8 maçtır yenilgi yaşamadığı ligde, Atiker Konyaspor'un yanı sıra bugün Antalyaspor'la mücadele edecek Medipol Başakşehir de son 7 müsabakasında mağlup olmadı.


- Fenerbahçe alt sıralardan kurtulamadı


Süper Lig'de bu sezon ortaya koyduğu performansla taraftarlarına hayal kırıklığı yaşatan Fenerbahçe, alt sıralardan kurtulamadı.

Ligin ilk yarısını 17. sırada tamamlayan Fenerbahçe, ikinci devrenin ilk 5 haftalık bölümünde de istediği çıkışı gerçekleştiremeyerek 22. hafta sonunda 15. basamakta yer aldı.

Sezonun ilk yarısını 16 puanla bitiren sarı-lacivertli takım, ikinci devrede 8 puan toplayarak averajla küme düşme hattının üzerine çıktı.


- Düşüşte olanlar


Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa, Bursaspor, Akhisarspor ve Antalyaspor düşüş yaşıyor.

Sezonun ilk yarısını 29 puanla liderin 6 puan gerisinde averajla dördüncü sırada bitiren Kasımpaşa, ikinci devreye kötü bir başlangıç yaptı. Lacivert-beyazlı takım, ikinci yarıda çıktığı 5 maçtan da mağlubiyetle ayrılarak, averajla 8. sıraya geriledi.

Ligde şampiyonluk yaşayan takımlardan Bursaspor, son 8 maçında galibiyet elde edemedi ve 22. hafta sonunda averajla 14. sırada yer aldı.

Süper Lig'de son sırada yer alan Akhisarspor ise son 7 karşılaşmasında galibiyet göremezken, 6 maçtır kazanamayan Antalyaspor ise 29 puana sahip.


- Puan durumu


Süper Lig'in 22. haftası bir maç dışında tamamlanırken, oluşan puan durumu şöyle:



TakımlarOGBMAYAVP
1. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR21 13 6 2 32 11 21 45
2. GALATASARAY22 12 6 4 45 24 21 42
3. BEŞİKTAŞ22 11 6 5 42 27 15 39
4. EVKUR YENİ MALATYASPOR22 9 7 6 34 25 9 34
5. ATİKER KONYASPOR22 8 10 4 29 23 6 34
6. TRABZONSPOR22 9 6 7 37 32 5 33
7. DEMİR GRUP SİVASSPOR22 8 7 7 32 32 0 31
8. KASIMPAŞA22 9 2 11 39 41 -2 29
9. ANTALYASPOR21 8 5 8 22 30 -8 29
10. AYTEMİZ ALANYASPOR22 8 4 10 22 26 -4 28
11. İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR22 7 7 8 20 28 -8 28
12. ÇAYKUR RİZESPOR22 5 10 7 27 30 -3 25
13. GÖZTEPE22 8 1 13 24 29 -5 25
14. BURSASPOR22 4 12 6 19 23 -4 24
15. FENERBAHÇE22 5 9 8 23 29 -6 24
16. MKE ANKARAGÜCÜ22 7 3 12 20 35 -15 24
17. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR22 4 9 9 23 29 -6 21
18. AKHİSARSPOR22 4 6 12 21 37 -16 18

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 12:29
  1. Fenerbahçe
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