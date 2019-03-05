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GRAFİKLİ -Süper Lig'de "yaprak dökümü" sürüyor

- Ligde alınan kötü sonuçların ardından takımlar çareyi teknik adam değişikliğinde aramaya devam ediyor- Teknik direktörüyle yollarını ayıran son takım küme düşme hattında yer alan Büyükşehir Belediye Erzurumspor oldu- Ligde mücadele eden 18 takımdan 11'i teknik adam konusunda istikrarı yakalayamadı- Akhisarspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Fenerbahçe, Göztepe ve MKE Ankaragücü iki kez teknik direktör değişikliğine gitti- Süper Lig'de şu an tüm takımları yerli teknik direktörler çalıştırırken, Bayram Bektaş, Tamer Tuna ve Kemal Özdeş iki farklı ekipte görev yaptı

05 Mart 2019 Salı 11:34
GRAFİKLİ -Süper Lig'de "yaprak dökümü" sürüyor

ANKARA (AA) - HALİL İBRAHİM AVŞAR - Spor Toto Süper Lig'de son 10 haftaya girilirken, kötü gidişatın faturası teknik direktörlere çıkmaya devam ediyor.

Ligde mücadele eden 18 takımdan 11'i teknik adam konusunda istikrarı yakalayamadı.

Akhisarspor, Atiker Konyaspor, Aytemiz Alanyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Çaykur Rizespor, Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe, Göztepe, Kasımpaşa, İstikbal Mobilya Kayserispor ve MKE Ankaragücü'nde teknik direktör ayrılıkları yaşandı.

Bu takımlardan Akhisarspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Fenerbahçe, Göztepe ve MKE Ankaragücü iki kez teknik direktör değişikliğine gitti.

Ligde teknik direktörüyle yollarını ayıran son takım küme düşme hattında yer alan Büyükşehir Belediye Erzurumspor oldu.

Sezona iyi başlayamayan ve ilk 6 haftada sadece 2 puan alabilen Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Mehmet Altıparmak'ın yerine göreve gelen "Şifo" lakaplı Mehmet Özdilek de ligin yeni ekibinde tutunamadı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Özdilek yönetiminde Trabzonspor, Medipol Başakşehir, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'a kaybetmese de 24. hafta sonunda topladığı 22 puanla 17. sırada yer aldı.

Ligde son olarak Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Erzurum temsilcisinde "Şifo" ile yollar ayrılırken, Hamza Hamzaoğlu ile prensip anlaşmasına varıldı.


- Tamer Tuna, Göztepe'ye geri döndü


Ligin ikinci yarısında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un yanı sıra Göztepe, Akhisarspor ve MKE Ankaragücü'nde yönetim, "teknik müdahale"de bulundu.

Geçen sezon yeni yükseldiği Süper Lig'i Tamer Tuna yönetiminde 6. sırada bitirerek dikkatileri üzerine çeken Göztepe, 2018-2019 sezonuna Bayram Bektaş ile başladı.

Ege temsilcisinde alınan art arda 4 yenilgi üzerine 16. hafta öncesi Bayram Bektaş dönemi sona erdi. Göztepe'nin başına Kemal Özdeş geçse de İzmir temsilcisi, bir türlü geçen sezonki performansını yakalayamadı. Küme düşme hattına kadar gerileyen Göztepe'de yönetim çareyi takımı yeniden Tamer Tuna'ya emanet etmekte buldu.


- İkinci Cihat Arslan dönemi başarısızlıkla sonuçlandı


Akhisarspor, Türkiye Kupası'nı kazanarak takımını Avrupa'ya taşıyan Okan Buruk'un yerine sezon öncesi Bosna Hersekli Safet Susic'i göreve getirdi.

Ege temsilcisi, Susic yönetiminde Galatasaray'ı yenerek Süper Kupa'yı kazanmasına rağmen lige istediği girişi yapamadı. İlk 5 maçını kazanamayan Akhisarspor'da yönetim, Susic ile 6. hafta öncesi yolları ayırdı.

Ligin 6. haftasında sahasında Galatasaray'ı 3-0 mağlup eden Akhisarspor, bu sezonki ilk galibiyetini elde etti.

Ege temsilcisinde yönetim, bu galibiyetin ardından daha önce Akhisarspor'u çalıştıran Cihat Arslan'ı tekrar takımın başına getirdi.

Ancak Cihat Arslan, Manisa temsilcisinde istenilen başarıya ulaşamadı. Sezonun 21 haftalık bölümünde 17 puan toplayabilen Akhisarspor, ligin dibine demir attı.

Akhisarspor, Arslan yönetiminde çıktığı 15 maçta ise 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 yenilgi aldı. Cihat Arslan'la yola devam etmeme kararı alan Ege ekibi, takımı Cem Kavçak'a emanet etti.


- Bayram Bektaş, MKE Ankaragücü'nde bir maça çıktı


MKE Ankaragücü'nde İsmail Kartal'ın yerine göreve gelen Bayram Bektaş, başkent ekibinin başında sadece bir karşılamaya çıktı.

Bektaş'ın görev yaptığı maçta MKE Ankaragücü, 17. hafta mücadelesinde Göztepe ile karşılaştı. Başkent ekibi, Bayram Bektaş'ın eski takımı Göztepe'ye 3-0 mağlup olarak ilk yarıyı 20 puanla 12. sırada bitirdi.

Devre arasında Bektaş ile yollarını ayırma kararı alan başkent temsilci, ikinci devreye Mustafa Kaplan ile başladı.

Başkent temsilcisi, Kaplan'ın ilk maçında Galatasaray'a 6-0 yenilmesine rağmen transfer yasağının kaldırılması sonucu takıma yeni katılan isimlerin de kısa sürede uyum sağlamasıyla toparlanmasını bildi.

Son 4 haftada 3 galibiyet ve 1 beraberlik alan MKE Ankaragücü, 24. hafta sonunda puanını 30'a yükselterek rahat nefes aldı.


- Kayserispor, Hikmet Karaman ile kaybetmedi


İstikbal Mobilya Kayserispor, teknik direktör Ertuğrul Sağlam ile yolların ayrılmasının ardından ligin 15. haftasında göreve getirilen Hikmet Karaman yönetiminde çıktığı 10 maçta yenilgi yüzü görmedi.

14. haftayı 12 puanla 17. sırada geçen sarı-kırmızılılar, Karaman geldikten sonra oynadığı 10 maçta ise hanesine 20 puan yazdırdı.

Karaman yönetiminde 5'er galibiyet ve beraberlik elde eden İstikbal Mobilya Kayserispor, 7. sıraya kadar tırmandı.


- İki takım çalıştırdılar


Süper Lig'de geride kalan 24 haftada üç teknik adam iki farklı takım çalıştırdı.

Teknik direktörlerden Bayram Bektaş, Tamer Tuna ve Kemal Özdeş, bu sezon iki farklı ekibi sahaya çıkardı. Üç teknik adam da bu sezon Göztepe'de görev yaptı.

Sezona Demir Grup Sivasspor'da başlayan Tamer Tuna, daha sonra eski takımı Göztepe'ye döndü.

Kemal Özdeş, Kasımpaşa ve Göztepe, Bayram Bektaş da İzmir temsilcisinin yanı sıra MKE Ankaragücü'nde görev aldı.


- Yabancılar tutunamadı


Bu sezon Süper Lig'de görev yapan üç yabancı teknik direktör de takımlarında tutunamadı.

Fenerbahçe'de Hollandalı çalıştırıcılar Phillip Cocu ve Erwin Koeman, Akhisarspor'da ise Bosna Hersekli Safet Susic başarısız oldu.

Süper Lig'de tüm takımların başında yerli teknik direktörlerin bulunması dikkati çekiyor.


- Ligin istikrarlı ekipleri


Spor Toto Süper Lig'de 7 takım teknik direktör konusunda istikrarlı bir görüntü çiziyor.

Antalyaspor, Beşiktaş, Bursaspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Galatasaray, Medipol Başakşehir ve Trabzonspor, sezona başladıkları teknik direktörlerle yollarına devam ediyor.

Spor Toto Süper Lig'in 2018-2019 sezonunda şu ana kadar görev yapan teknik direktörler şöyle:

TakımlarTeknik direktörler
AntalyasporBülent Korkmaz
Akhisarspor Safet Susic, Cihat Arslan, Cem Kavçak
Atiker KonyasporRıza Çalımbay, Aykut Kocaman
Aytemiz AlanyasporMesut Bakkal, Sergen Yalçın
BeşiktaşŞenol Güneş
BursasporSamet Aybaba
Büyükşehir Belediye Erzurumspor Mehmet Altıparmak, Mehmet Özdilek, Hamza Hamzaoğlu
Çaykur Rizespor İbrahim Üzülmez, Okan Buruk
Demir Grup SivassporTamer Tuna, Hakan Keleş
Evkur Yeni MalatyasporErol Bulut
FenerbahçePhillip Cocu, Erwin Koeman, Ersun Yanal
GalatasarayFatih Terim
Göztepe Bayram Bektaş, Kemal Özdeş, Tamer Tuna
KasımpaşaKemal Özdeş, Mustafa Denizli
İstikbal Mobilya KayserisporErtuğrul Sağlam, Hikmet Karaman
Medipol BaşakşehirAbdullah Avcı
MKE Ankaragücü İsmail Kartal, Bayram Bektaş, Mustafa Kaplan
TrabzonsporÜnal Karaman

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 11:34
  1. Futbol
  2. Mehmet Özdilek
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. SÜPERLİG
  5. Şifo
  6. teknik direktör değişikliği

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