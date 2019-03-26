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GRAFİKLİ - Süper Lig'de seyirci ortalaması yükseliyor

- Spor Toto Süper Lig'de seyirci ortalaması geçen sezona göre bin 384 kişi arttı- Süper Lig'de bine yakın Japon futbolsever Passolig Kart alırken, 18 yaş altı kart sahibi sayısı 400 bine yaklaştı - 80 yaş üzeri Passolig Kart sahibi taraftar sayısı ise 3 bin civarında bulunuyor

26 Mart 2019 Salı 11:12
GRAFİKLİ - Süper Lig'de seyirci ortalaması yükseliyor


İSTANBUL (AA) - ERCAN DOĞAN - Spor Toto Süper Lig'de, geçen sezona göre seyirci ortalaması arttı.

Passolig yetkililerinden alınan bilgiye göre Süper Lig'in geçen sezonki maçlarını ortalama 12 bin 821 kişi izledi. Ligde bu sezon ise söz konusu sayı 14 bin 205'e çıktı. Süper Lig'deki seyirci ortalaması geçen sezona göre bin 384 kişi arttı.


- Yabancı ilgisi artıyor


Süper Lig'e farklı ülkeden insanların ilgisi de artmaya başladı.

Özellikle Galatasaray'ın Yuto Nagatomo'yu almasının ardından bu sezon da Beşiktaş'ın Shinji Kagawa transferiyle Japon taraftar sayısı bine yaklaştı. Japon futbolseverler, özellikle Galatasaray Passolig Kart'a ilgi gösterdi.

En çok Passolig Kart alan ülke vatandaşları da Almanya, Hollanda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden oldu.

Passolig verilerine göre İngiliz vatandaşları en çok Fenerbahçe Passolig Kartı alırken, en az Beşiktaş Passolig Kartı temin etti.

Azerbaycan vatandaşları ise en çok Galatasaray Passolig Kartı çıkardı.

Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçını bin 500'den fazla yabancı uyruklu vatandaş izledi.


- Gençlerin ilgisi fazla


Passolig kartlarına 18 yaş altı futbolseverlerin ilgisi de fazla oldu ve bu sayı 400 bine yaklaştı.

80 yaş üzeri Passolig Kart sahibi taraftar sayısı ise 3 bin civarında bulunuyor.

Bu sezonun başından beri 500 bine yakın kişi Passolig ailesine katıldı. En fazla kart artışı sırasıyla Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ta oldu.


- Gelirler de artıyor


Süper Lig'de gelirler de artış gösterdi.

Geçen sezon Süper Lig kulüplerinin maç günü gelirleri, bir önceki sezona oranla yüzde 52 artarak 400 milyon lira yaklaşmıştı.

Ligde geçen sezon yer alan 18 takımın maç günü geliri ortalaması 22 milyon lira oldu. 2016-2017 sezonunda ligin ortalama maç günü geliri 15 milyon lirada kalmıştı.

Maç günü gelirlerinde 4 büyük takım, geçen sezon ortalama 87 milyon lira gelir elde etti. Maç günü gelirinde ilk sırada 40 bin seyirci ortalamasını aşan Galatasaray yer aldı. Sarı kırmızılı ekip, geçen sezon 128,5 milyon lira maç günü geliri elde etti.


- Takımların Passolig Kart sayısı


Süper Lig'deki takımların Passolig kart sayısı şöyle:

Takım Passolig Kart Sayısı
Galatasaray 875.765
Fenerbahçe 819.498
Beşiktaş 722.451
Trabzonspor 257.204
Bursaspor 146.726
Atiker Konyaspor 140.366
Antalyaspor 111.017
İs. M.. Kayserispor 72.051
E.Y. Malatyaspor 70.407
Göztepe67.373
Med. Başakşehir 57.941
B. Bld. Erzurumspor 56.126
D. Grup Sivasspor 55.976
Çaykur Rizespor 42.212
MKE Ankaragücü 40.750
Akhisarspor39.405
Aytemiz Alanyaspor 38.808
Kasımpaşa 16.480




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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 11:12
  1. Beşiktaş
  2. Fenerbahçe
  3. Futbol
  4. Galatasaray
  5. Passolig
  6. SÜPERLİG

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