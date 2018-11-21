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GRAFİKLİ- Süper Lig, Avrupa'nın 5 büyük liginden yaşlı

- Spor Toto Süper Lig, Avrupa'nın önde gelen 5 büyük ligi ile kıyaslandığında en yüksek yaş ortalamasına sahip- Şu ana kadar forma giyen futbolculara göre Süper Lig'in yaş ortalaması 28,53 olarak gerçekleşti- Bundesliga, 25,86'lık yaş ortalamasıyla söz konusu 6 lig arasında en genci olarak ön plana çıktı- Avrupa'nın önde gelen 5 büyük ligiyle kıyaslandığında en yaşlı 6 takım da Türkiye'de bulunuyor- Fransa Ligi'nde sıkıntılı bir süreçten geçen ve 19. sırada bulunan Monaco, 23,85'lik ortalamayla 116 takımın en genci olarak dikkati çekti

21 Kasım 2018 Çarşamba 11:19
GRAFİKLİ- Süper Lig, Avrupa'nın 5 büyük liginden yaşlı


İSTANBUL (AA) - EMRAH OKTAY / ERCAN ÇAKAR - Spor Toto Süper Lig, Avrupa'nın en büyük 5 ligiyle kıyaslandığında yaş ortalaması en yüksek lig konumunda bulunuyor.

Süper Lig, Avrupa'nın önde gelen ligleri İngiltere Premier Lig, İspanya Ligi (La Liga), İtalya Ligi (Serie A), Almanya Ligi (Bundesliga) ve Fransa Ligi'nde (Ligue 1) şu ana kadar forma giyen futbolcuların yaş ortalaması bakıldığında, en yaşlı lig olarak dikkati çekiyor.

Süper Lig'de 28,53 olan yaş ortalaması, Serie A'da 27,42, Premier Lig'de 27,1, La Liga'da 27,04, Ligue 1'de 25,89 ve Bundesliga'da 25,86 olarak gerçekleşti.


- En genç lig Bundesliga


Almanya 1. Futbol Ligi, Süper Lig ve diğer 4 büyük lig arasında en düşük yaş ortalamasına sahip.

En yaşlı takımı 27,95'lik ortalamayla Bayern Münih olan Bundesliga'nın en genç ekibi ise 23,89'luk ortalamayla Leipzig.

Bundesliga, 25,86'lık ortalamayla diğer ligleri geride bıraktı.


- En yaşlı takımlar Türkiye'de


Avrupa'nın önde gelen 5 büyük ligiyle kıyaslandığında en yaşlı 6 takım da Türkiye'de bulunuyor.

Süper Lig'in lideri Medipol Başakşehir, 30,52'lik ortalamasıyla en yaşlı takım olarak ön plana çıkıyor.

Başakşehir'i 30,34'lük yaş ortalamasıyla MKE Ankaragücü ve 30,09'luk yaş ortalamasıyla Akhisarspor, 29,6'lık yaş ortalamasıyla Aytemiz Alanyaspor, 29,45'lik yaş ortalamasıyla Demir Grup Sivasspor ve 29,29'luk yaş ortalamasıyla Beşiktaş izliyor.


- En genci Monaco


Söz konusu liglerde mücadele eden takımlar arasında en genci Ligue 1 temsilcisi Monaco oldu.

Fransa Ligi'nde sıkıntılı bir süreçten geçen ve 19. sırada bulunan Monaco, 23,85'lik ortalamayla 116 takımın en genci olarak dikkati çekti.

Monaco'yu Almanya'da zirve mücadelesi veren Leipzig 23,89'luk yaş ortalamasıyla takip etti.


- Yaş ortalamaları


Söz konusu 6 ligde takımlara göre yaş ortalamaları şöyle:

Süper LigPremier LigBundesligaLa LigaLigue 1Seria A
M. Başakşehir30,52Burnley28,45Bayern Münih27,95Eibar28,66 Montpellier27,73Chievo29,12
MKE Ankaragücü30,34West Ham United28,19Werder Bremen27,2Espanyol28,36 Marsilya27,71 Juventus28,95
Akhisarspor30,09Chelsea28,05M'gladbach26,85 Sevilla28,28Dijon27,45 Cagliari28,9
A. Alanyaspor29,6Brighton27,75Frankfurt26,62Real Betis27,85Angers27,28 Parma28,37
D.G. Sivasspor29,45Cardiff27,68Augsburg26,5Getafe27,76Caen26,61 Inter27,9
Beşiktaş29,29Crystal Palace27,6Düsseldorf26,38 Athletic Bilbao27,65 Saint-Etienne26,52 SPAL27,73
Kayserispor28,77Watford27,54Hannover26,08 Rayo Vallecano27,44 Amiens26,33 Lazio27,3
BB Erzurumspor28,72Bournemouth27,42Leverkusen26,05 Huesca27,31 Strasbourg26,27 Empoli27,28
Fenerbahçe28,58Arsenal27,25Schalke 0426,04Real Valladolid27,1 Guingamp26,13 Torino27
Göztepe28,54Leicester27,25Freiburg25,6Barcelona27 Nantes25,85 Napoli26,95
A. Konyaspor28,27Tottenham27,16Stuttgart25,59 Villarreal26,95 PSG25,79Bologna26,9
Antalyaspor28,25Newcastle United27,1Hoffenheim25,55 Leganes26,83 Rennes25,77 Genoa26,69
E. Yeni Malatyaspor28Manchester United27Wolfsburg25,45 Real Madrid26,68 Reims25,73Roma26,65
Trabzonspor28Liverpool26,63Hertha Berlin25,43 Levante26,68 Toulouse25,43Frosinone26,23
Ç. Rizespor27,6Manchester City26,55Borussia Dortmund25,3 Alaves26,5 Bordeaux25,3 Milan26,22
Galatasaray27,41Southampton26,27Nürnberg24,65 Girona26,5Nimes25,25 Sampdoria26,1
Kasımpaşa 26,3Fulham26,27Mainz 0524,48 Atletico Madrid26,13Olympique Lyon24,68Atalanta25,9
Bursaspor25,81Everton26,22Leipzig23,89 Valencia26,13Lille24,09 Sassuolo25,22
Huddersfield26,04Real Sociedad25,69Nice24,04 Udinese25
Wolverhampton25,64 Celta Vigo25,45 Monaco23,85 Fiorentina24
Yaş ortalaması28,5327,125,8627,0425,8927,42


Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 11:19
  1. Akhisarspor
  2. almanya ligi
  3. Aytemiz Alanyaspor
  4. Beşiktaş
  5. Bundesliga
  6. Demir Grup Sivasspor
  7. fransa ligi
  8. Futbol
  9. İngiltere Premier Lig
  10. İspanya Ligi
  11. italya ligi
  12. La Liga
  13. Ligue 1
  14. Medipol Başakşehir
  15. MKE Ankaragücü
  16. Serie A
  17. Spor Toto Süper Lig
  18. SÜPERLİG
  19. yaş ortalaması

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