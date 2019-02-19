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GRAFİKLİ / Sporun "Ünlü" bakanı hayata veda etti

İstanbul'daki evinde 75 yaşında hayatını kaybeden Fikret Ünlü, sporda birçok önemli projeye imza attı- Ünlü döneminde Galatasaray, 2000 yılında UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupası'nı kazandı, A Milli Futbol Takımı ise Dünya Kupası (FIFA 2002) üçüncüsü, A Milli Basketbol Takımı da Avrupa (2001) ikincisi oldu- Fikret Ünlü, Bülent Ecevit'in başbakanlığında kurulan 56 ve 57. hükümetlerde Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı yaptı

19 Şubat 2019 Salı 12:05
GRAFİKLİ / Sporun "Ünlü" bakanı hayata veda etti


ANKARA (AA) - BUĞRA ERSAVAŞ - 56 ve 57. hükümetler döneminde Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı yapan ve sabaha karşı İstanbul'daki evinde 75 yaşında hayatını kaybeden Fikret Ünlü, sporda birçok önemli projeye imza attı.

Sempatik tavırlarıyla bilinen Ünlü, özellikle bakanlığı döneminde birçok branşı sahaya inerek yapmaya gayret gösterdi. İletişimlerinde esprili yaklaşımlarıyla dikkati çeken Ünlü, spor alanlarının erişilebilir ve daha verimli kullanılmasına yönelik birçok çalışma yaptı.

Fikret Ünlü, sporun görünür ve bilinir olması için farklı ekstrem sporları da yaptı, altyapı ve tesisleşmeyi ön plana çıkardı. Dağcılığı seven Ünlü, Ağrı, Erciyes, Demirkazık ve Medetsiz gibi birçok zirveye tırmandı.

Fikret Ünlü'nün bakanlığı sırasında sporda birçok uluslararası başarı kazanıldı. Ünlü döneminde Galatasaray, 2000 yılında UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupası'nı kazandı, A Milli Futbol Takımı ise Dünya Kupası (FIFA 2002) üçüncüsü, A Milli Basketbol Takımı da Avrupa (2001) ikincisi oldu.

Karaman'ın Ermenek ilçesinde 1943 yılında doğan, ilk öğrenimini Güneyyurt İlkokulu'nda tamamlayan Fikret Ünlü, 1963-1964 yılları arasında Ereğli İvriz İlköğretmen Okulu'nda okudu.

1967 yılında Gazi Eğitim Enstitüsü Beden Eğitimi Bölümü'nden mezun olan Ünlü, Kayseri Mimar Sinan İlköğretim İlkokulu, Konya Maarif Koleji ve Dumlupınar Ortaokulu'nda görevler aldı. Bunun yanında Konya Milli Eğitim Müdür Yardımcılığı, Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü ile Bakan Müşavirliği görevlerinde bulunan Ünlü, 1983 yılında memurluktan istifa ederek siyasete atıldı.

Sosyal Demokrasi Partisi ve Sosyaldemokrat Halkçı Partisi'nde önemli çalışmalarda bulunan Ünlü, 1991 seçimlerinin ardından başbakan başdanışmanı olarak görev aldı. 1995-1999 yılları arasında yapılan genel seçimlerde Demokratik Sol Parti'den (DSP) Karaman milletvekili seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) giren Ünlü, Bülent Ecevit'in başbakanlığında kurulan 56 ve 57. hükümetlerde Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı yaptı.

Ünlü, evli ve iki çocuk babasıydı.


- Son yolculuğuna uğurlanacak


Hayatını kaybeden eski Devlet Bakanı Fikret Ünlü, 22 Şubat Cuma günü memleketi Karaman'ın Ermenek ilçesinde cuma namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrasında son yolculuğuna uğurlanacak.

İstanbul'daki evinde hayata gözlerini yuman Ünlü için 21 Şubat Perşembe günü yıllarca görev yaptığı TBMM'de tören düzenlenecek.


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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 12:05
  1. eski devlet bakanı
  2. Fikret Ünlü
  3. Vefat

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