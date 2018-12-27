thy öğretmenler günü
0553 313 94 23

GRAFİKLİ - Spor dünyasının son milyarderi Mayweather

- Namağlup kariyeri boyunca yaptığı önemli unvan maçlarından yüksek kazançlar elde eden ABD'li boksör Mayweather'ın geliri, 2018 yılında 1,07 milyar dolara ulaştı- Mayweather 285 milyon, Messi 111 milyon, Ronaldo 108 milyon dolarla 2018'in en çok kazanan ilk üç sporcusu olarak göze çarptı- Yılın en çok kazanan ilk 10 sporcusu arasında 3 futbolcu, ilk 100 sporcusu içinde 40 basketbolcu yer aldı- Michael Jordan, Tiger Woods, Arnold Palmer, Jack Nicklaus ve Michael Schumacher'den sonra Mayweather, geliri bir milyar dolara ulaşan 6. sporcu oldu

27 Aralık 2018 Perşembe 11:07
GRAFİKLİ - Spor dünyasının son milyarderi Mayweather


İSTANBUL (AA) - MUTLU DEMİRTAŞTAN - Her geçen gün daha fazla endüstriyelleşen spor dünyasının oluşturduğu ekonomik ortam, zamanla yeni milyarderler ortaya çıkarmaya devam ediyor.

Forbes dergisi tarafından Haziran 2017 ile Haziran 2018 arasındaki maaş ve sponsor gelirleri ile bonuslar hesaba katılarak yapılan araştırmaya göre ABD'li boksör Floyd Mayweather, 2018'in en çok kazanan sporcusu oldu.

İrlandalı Conor McGregor ile yaptığı maçtan 275 milyon, sponsorlardan 10 milyon olmak üzere bir yıl boyunca 285 milyon dolar gelir elde ederek 2018'in en çok kazanan sporcusu olan Mayweather, spor dünyasının milyarderleri arasına girdi.

Namağlup kariyeri boyunca yaptığı önemli unvan maçlarından yüksek kazançlar elde eden Mayweather'ın geliri, 2018 yılında 1,07 milyar dolara ulaştı.


- Messi ve Ronaldo ilk üçte


Mayweather'ın ardından 2018'in en çok kazanan sporcuları listesinde iki yıldız futbolcu yer aldı.

Barcelona'nın Arjantinli futbolcusu Lionel Messi 84'ü maaş ve bonuslar, 27'si sponsor anlaşmalarından olmak üzere elde ettiği 111 milyon dolarlık kazançla 2018'in en fazla kazanan ikinci sporcusu oldu.

Juventus'un Portekizli futbolcusu Cristiano Ronaldo, maaş ve bonuslardan 61 milyon, sponsorlardan 47 milyon olmak üzere 108 milyon dolarlık kazancıyla listenin 3. sırasına yerleşti.


- İlk 10'da 3 futbolcu


2018'in en çok kazanan ilk 10 sporcusu arasına 3 futbolcu adını yazdırdı.

Messi ve Ronaldo'nun yanı sıra Paris Saint-Germain'in Brezilyalı futbolcusu Neymar da söz konusu listede ilk 10 arasında yer aldı.

Maaş ve bonuslardan 73 milyon, sponsorlardan 17 milyon olmak üzere 90 milyon dolar kazanan Neymar, listede 5. sıraya yerleşti.

Üç futbolcunun dışında basketbol ve Amerikan futbolundan ikişer ismin bulunduğu en çok kazanan ilk 10 sporcu listesi şöyle:

SporcuÜlke BranşKazanç (dolar)
1 Floyd Mayweather ABD Boks 285 milyon
2Lionel Messi Arjantin Futbol 111 milyon
3Cristiano Ronaldo Portekiz Futbol 108 milyon
4Conor McGregor İrlanda Karma dövüş sanatları 99 milyon
5Neymar Brezilya Futbol 90 milyon
6 LeBron James ABD Basketbol 85,5 milyon
7 Roger Federer İsviçre Tenis 77,2 milyon
8 Stephen Curry ABD Basketbol 76,9 milyon
9 Matt Ryan ABD Amerikan futbolu 67,3 milyon
10 Matthew Stafford ABD Amerikan futbolu 59,5 milyon


- İlk 100'de 40 basketbolcu


2018'in en çok kazanan ilk 100 sporcusu arasında tamamı Amerikan Basketbol Ligi'nden (NBA) olmak üzere basketbol branşından 40 ismin bulunması göze çarptı.

Los Angeles Lakers'tan LeBron James (85,5 milyon dolar), Golden State Warriors'tan Stephen Curry (76,9 milyon dolar), Kevin Durant (57,3 milyon dolar), Oklahoma City Thunder'dan Russell Westbrook (47,6 milyon dolar), Houston Rockets'tan James Harden (46,4 milyon dolar) gibi isimler, listenin üst sıralarında kendilerine yer buldu.

Listeye Amerikan futbolundan 18, beyzboldan 14, futboldan 9, golf ve dövüş sporlarından 5'er, tenisten 4, motor sporlarından 3, atletizm ve kriketten birer sporcu girdi.

Futbol branşından ilk 10'da 3 isim bulunmasına karşın ilk 100 hesaba katıldığında listedeki futbolcu sayısının 9'da kalması dikkati çekti.


- Spor dünyasının milyarderleri


Mayweather, Michael Jordan, Tiger Woods, Arnold Palmer, Jack Nicklaus ve Michael Schumacher'den sonra geliri bir milyar dolara ulaşan 6. sporcu oldu.

ABD'li efsane basketbolcu Jordan, 1,85 milyar dolarlık kazancıyla tüm zamanların en fazla kazanan sporcusu olarak başı çekiyor. Altı şampiyonluk yaşadığı NBA'deki 15 yıllık kariyerinde 93 milyon dolar kazanan Jordan, kalan gelirinin tamamını ticari ve sponsor anlaşmalarından elde etti.

Kariyerinde 14 büyük turnuva şampiyonluğu bulunan ABD'li golfçü Tiger Woods, 1,7 milyar dolar geliriyle ikinci sırada bulunuyor.

2016'da hayatını kaybeden ABD'li golfçü Arnold Palmer 1,4 milyar, bir diğer ABD'li golfçü Jack Nicklaus 1,2 milyar dolarlık kazançlarıyla bu iki ismi takip ediyor.

Formula 1'de 7 kez dünya şampiyonluğu yaşayan ve 2013'te Fransa Alpleri'nde kayak yaparken geçirdiği kazanın ardından vücudunun büyük bölümü felç kalan Alman Michael Schumacher de 1 milyar dolarlık geliriyle spor dünyasının milyarderleri arasında yer alıyor.

En fazla kazanan 20 ismin 13'ünü ABD'lilerin oluşturduğu listede yer alan sporcular şu şekilde:

Sporcu Ülke Branş Gelir (dolar)
1Michael Jordan ABDBasketbol1,85 milyar
2 Tiger Woods ABDGolf 1,7 milyar
3Arnold Palmer ABDGolf 1,4 milyar
4 Jack Nicklaus ABDGolf1,2 milyar
5Floyd Mayweather ABD Boks1,07 milyar
6 Michael Schumacher AlmanyaMotor sporları1 milyar
7Phil Mickelson ABDGolf 815 milyon
8Kobe Bryant ABDBasketbol800 milyon
9David Beckham İngiltereFutbol 800 milyon
10 Shaquille O'Neal ABDBasketbol 735 milyon
11 LeBron James ABDBasketbol730 milyon
12Cristiano Ronaldo PortekizFutbol725 milyon
13 Greg Norman Avustralya Golf 705 milyon
14 Mike Tyson ABDBoks700 milyon
15 Roger Federer İsviçreTenis 675 milyon
16 Lionel Messi ArjantinFutbol600 milyon
17 Alex Rodriguez ABDBeyzbol575 milyon
18 Jeff Gordon ABDMotor sporları 525 milyon
19 Oscar De La Hoya ABDBoks 520 milyon
20Manny Pacquiao FilipinlerBoks 510 milyon



Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 11:07
  1. boks
  2. çok kazanan sporcular
  3. dünyanın en çok kazanan sporcuları 2018
  4. Floyd Mayweather
  5. gelir
  6. Messi
  7. Ronaldo

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Avrupa borsaları
    1. Avrupa borsaları
    2. Optimar Araştırma Başkanı Hilmi..
    3. ‘Cep’te yüzde 25 indirim müjdesi
    4. Mümin Şahin kimdir nerelidir?
    5. Yük taşımacılığı yapan gemilerin..
    6. Buğdaydan ekmeğe, bir sezon emeği..
    7. Dijital dönüşüm kolaylık getiriyor!..
    8. Obradovic, Fenerbahçe'de 400. maçına..
    9. İBB neşteri vurdu! FETÖ'yü andıran o..
    10. Aytemiz Alanyaspor, ilk yarı hedefine..
    11. Bakan Varank zırhlı askeri araç kullandı
    12. Sami Özgül kimdir nerelidir?
    13. Karamsar olmanın alemi yok! Büyüme..
    14. "İsrail kanlı bir savaşa hazırlanıyor!"
    15. İkinci yarıda daha güçlü ekonomi! İş..
    16. İlter Kuş kimdir nerelidir?
    17. Nur Yerlitaş şehitlerle dalga geçti,..
    18. Galatasaray, Terim'le en kötü ilk yarı..
    19. Vestel’e bakanlıktan “Verimlilik Ödülü”
    20. "Tüm olumsuzluklara rağmen 20 puan..
    Bahçeli: Sana zaten yazık olmuş Metin Akpınar!
    Bahçeli: Sana zaten yazık olmuş Metin Akpınar!
    Akpınar’ı anlattı: Siz bilmezsiniz onun gerçek yüzünü!
    Akpınar’ı anlattı: Siz bilmezsiniz onun gerçek yüzünü!
    CHP'nin İBB adayından Kadir Topbaş sürprizi
    CHP'nin İBB adayından Kadir Topbaş sürprizi
    İşte Ocak'ta memur ve memur emeklisini bekleyen zam oranı
    İşte Ocak'ta memur ve memur emeklisini bekleyen zam oranı
    Milyonları ilgilendiriyor! 3 bin lira birden yükseldi
    Milyonları ilgilendiriyor! 3 bin lira birden yükseldi

    Günün Karikatürü

    27 Aralık 2018
    AK Parti Muğla adayı kim oldu?
    AK Parti Muğla adayı kim oldu?
    Tarih bunu yazacak! Selçuk Bayraktar, rekoru Twitter'dan duyurdu
    Tarih bunu yazacak! Selçuk Bayraktar, rekoru Twitter'dan duyurdu