GRAFİKLİ - Şenol Güneş 15 yıl sonra milli takımın başında



İSTANBUL (AA) - HİLMİ SEVER - A Milli Takım'da 1 Haziran 2019 tarihinden itibaren göreve başlayacağı açıklanan deneyimli teknik adam Şenol Güneş, ikinci kez ay-yıldızlı ekibin başında görev yapacak.

Milli takımdaki ilk dönemine 16 Ağustos 2000'de başlayan Güneş, Ay-yıldızlı ekibin 12. Avrupa Şampiyonası elemeleri baraj maçlarında Letonya'ya elenerek Portekiz'deki finallere gidememesinin ardından 22 Mart 2004'te görevinden alınmıştı. Deneyimli teknik adam, milli takımdaki son maçına 18 Şubat 2004'te Adana'da Danimarka ile oynanan ve 1-0 kaybedilen özel maçta çıktı.

A Milli Takımın başında 16 Ağustos 2000'deki Bosna Hersek mücadelesiyle ilk maçına başlayan Şenol Güneş, ay-yıldızlı ekip ile toplam 50 karşılaşmaya çıktı.

Şenol Güneş'in, ay-yıldızlı takımın başında sahaya çıktığı 50 maçta milliler, 23 galibiyet, 13 beraberlik, 14 de yenilgi aldı.

Türkiye, Güneş yönetiminde toplam 72 gol atarken, kendi kalesinde de 50 gol gördü.





- Resmi maçlar





(A) Milli Futbol Takımı, Şenol Güneş döneminde 34 resmi maç yaptı.

Türkiye, Güneş dönemindeki resmi maçların 20'sini kazanırken, 7'sini yitirdi, 7'sinde ise eşitliği bozamadı.

Resmi maçlarda toplam 61 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 30 gol gördü.





- Dünya üçüncülüğü





Şenol Güneş yönetimindeki A Milli Takım, 2002 yılında Japonya ve Güney Kore'nin ev sahipliğinde düzenlenen 17. Dünya Kupası'nda üçüncü olarak tarihindeki en büyük başarıyı elde etmişti.

UEFA'nın resmi internet sitesinde düzenlenen ankette 2002'nin en iyi teknik adamı seçilen Şenol Güneş, aynı zamanda, 2003 yılında Fransa'da yapılan 6. FIFA Konfederasyon Kupası'nda da ay-yıldızlı ekibi üçüncülüğe taşımıştı.





- Şenol Güneş dönemi milli maçlar



(A) Milli Futbol Takımı'nın, Şenol Güneş yönetiminde yaptığı maçlar ve sonuçları şöyle:





Tarih Yer Organizasyon Rakip Sonuç 18.02.2004 Adana Özel Danimarka 0-1 19.11.2003 İstanbul Avrupa Şampiyonası Elemeleri Letonya 2-2 15.11.2003 Riga Avrupa Şampiyonası Elemeleri Letonya 0-1 11.10.2003 İstanbul Avrupa Şampiyonası Elemeleri İngiltere 0-0 09.09.2003 Dublin Özel İrlanda Cumhuriyeti 2-2 06.09.2003 Vaduz Avrupa Şampiyonası Elemeleri Liechtenstein 3-0 20.08.2003 Ankara Özel Moldova 2-0 28.06.2003 St.Etienne FIFA Konfederasyon Kupası Kolombiya 2-1 26.06.2003 Paris FIFA Konfederasyon Kupası Fransa 2-3 23.06.2003 St.Etienne FIFA Konfederasyon Kupası Brezilya 2-2 21.06.2003 Paris FIFA Konfederasyon Kupası Kamerun 0-1 19.06.2003 St.Etienne FIFA Konfederasyon Kupası ABD 2-1 11.06.2003 İstanbul Avrupa Şampiyonası Elemeleri Makedonya 3-2 07.06.2003 Bratislava Avrupa Şampiyonası Elemeleri Slovakya 1-0 30.04.2003 Teplice Özel Çekya 0-4 02.04.2003 Sunderland Avrupa Şampiyonası Elemeleri İngiltere 0-2 12.02.2003 İzmir Özel Ukrayna 0-0 20.11.2002 Pescara Özel İtalya 1-1 16.10.2002 İstanbul Avrupa Şampiyonası Elemeleri Liechtenstein 5-0 12.10.2002 Üsküp Avrupa Şampiyonası Elemeleri Makedonya 2-1 07.09.2002 İstanbul Avrupa Şampiyonası Elemeleri Slovakya 3-0 21.08.2002 Trabzon Özel Gürcistan 3-0 29.06.2002 Daegu Dünya Kupası Finalleri Güney Kore 3-2 26.06.2002 Saitama Dünya Kupası Finalleri Brezilya 0-1 22.06.2002 Osaka Dünya Kupası Finalleri Senegal 1-0 18.06.2002 Miyagi Dünya Kupası Finalleri Japonya 1-0 13.06.2002 Seul Dünya Kupası Finalleri Çin 3-0 09.06.2002 Incheon Dünya Kupası Finalleri Kosta Rika 1-1 03.06.2002 Ulsan Dünya Kupası Finalleri Brezilya 1-2 23.05.2002 Hong Kong Özel Güney Afrika 0-2 17.04.2002 Kerklade Özel Şili 2-0 26.03.2002 Bochum Özel Güney Kore 0-0 12.02.2002 Breda Özel Ekvador 0-1 14.11.2001 İstanbul Dünya Kupası Elemeleri Avusturya 5-0 10.11.2001 Viyana Dünya Kupası Elemeleri Avusturya 1-0 06.10.2001 Kişinev Dünya Kupası Elemeleri Moldova 3-0 05.09.2001 İstanbul Dünya Kupası Elemeleri İsveç 1-2 01.09.2001 Bratislava Dünya Kupası Elemeleri Slovakya 1-0 15.08.2001 Oslo Özel Norveç 1-1 06.06.2001 Bursa Dünya Kupası Elemeleri Makedonya 3-3 02.06.2001 İstanbul Dünya Kupası Elemeleri Azerbaycan 3-0 25.04.2001 Gaziantep Özel Arnavutluk 0-2 28.03.2001 Üsküp Dünya Kupası Elemeleri Makedonya 2-1 24.03.2001 İstanbul Dünya Kupası Elemeleri Slovakya 1-1 28.02.2001 Amsterdam Özel Hollanda 0-0 15.11.2000 İstanbul Özel Fransa 0-4 11.10.2000 Bakü Dünya Kupası Elemeleri Azerbaycan 1-0 07.10.2000 Göteborg Dünya Kupası Elemeleri İsveç 1-1 02.09.2000 İstanbul Dünya Kupası Elemeleri Moldova 2-0 16.08.2000 Saraybosna Özel Bosna Hersek 0-2

Not: Skorlarda ilk takım Türkiye olarak alınmıştır.











