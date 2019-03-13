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GRAFİKLİ - Şampiyonlar Ligi'ne Ronaldo damgası

- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde birçok rekoru elinde bulunduran Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, Atletico Madrid'e attığı 3 golle takımını çeyrek finale taşıdı- "Devler Ligi"nde "hat-trick" sayısını 8'e çıkaran 34 yaşındaki Ronaldo, bu alanda Messi ile liderliği paylaşıyor- Eleme turlarında 63, grup maçlarında 61 kez rakip fileleri havalandıran Cristiano Ronaldo, eleme turlarında en fazla gol atan futbolcu rekorunu elinde bulunduruyor- 124 golle organizasyonun en fazla skor üreten futbolcuları listesinde zirvede yer alan Portekizli yıldız, bugüne kadar turnuvada 118 gol atan Atletico Madrid'i tek başına geçti- Kariyerinde 5 kez Ballon d'Or ödülü kazanan, 5 kez de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kupa sevinci yaşayan Ronaldo, 30 yaşından sonra attığı gollerle bu alanda çok sayıda önemli ismi geride bıraktı

13 Mart 2019 Çarşamba 12:09
GRAFİKLİ - Şampiyonlar Ligi'ne Ronaldo damgası


İSTANBUL (AA) - YUNUS KAYMAZ - Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ortaya koyduğu performansla İtalyan ekibi Juventus'u çeyrek finale taşıyan Cristiano Ronaldo, geceye damgasını vurdu.

İspanya'da 2-0 mağlup olduğu maçın rövanşında Atletico Madrid'i ağırlayan Juventus, sezon başında 117 milyon avro bonservisle renklerine bağladığı Ronaldo'nun 27, 49 ve 86. dakikalardaki golleriyle tur biletini aldı.

Avrupa'nın en zor gol yiyen takımlarından biri olarak gösterilen Atletico Madrid'in ağlarını üç kez havalandıran 34 yaşındaki Ronaldo, "Devler Ligi"nin en çok "hat-trick" yapan futbolcuları listesinde 8 kezle zirvede yer alan Lionel Messi'nin rekoruna ortak oldu.

Rekabetleriyle modern futbola damga vuran Ronaldo ve Messi, turnuvada en çok "hat-trick" yapan futbolcular listesinde açık ara önde yer alıyor. Bu iki futbolcuyu üçer "hat-trick"le Filippo Inzaghi, Mario Gomez ve Luiz Adriano takip ediyor.

- Eleme turlarında tutulmuyor


Şampiyonlar Ligi eleme turlarında, grup maçlarından daha fazla rakip fileleri havalandıran Cristiano Ronaldo, bu etaplarda en fazla gol atan futbolcu rekorunu elinde bulunduruyor.

Grup aşamasında Manchester United, Real Madrid ve Juventus formalarıyla 83 maçta 61 gol atan Portekizli yıldız, bu alandaki performansını eleme turlarında daha üst seviyeye taşıdı.

Eleme turlarında 77 mücadelede forma şansı bulan Ronaldo, 63 golle oynadığı takımların başarısına katkıda bulundu.


- Tek başına Atletico Madrid'den fazla gol attı


Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi kariyerinde İspanyol temsilcisi Atletico Madrid'den daha fazla gol atma başarısı gösterdi.

124 golle organizasyonun en fazla gol atan futbolcular listesinde zirvede yer alan Portekizli yıldız, bugüne kadar turnuvada 118 gol kaydeden Atletico Madrid'i geride bıraktı.

İspanya temsilcisi, Ronaldo'nun kariyeri boyunca en çok gol attığı takımlar arasında da ikinci sırada yer alıyor. Sevilla ağlarını 27 kez sarsan Portekizli futbolcu, 33 kez karşılaştığı Atletico Madrid'in filelerine ise 25 gol gönderdi.

Juventus'un domine attığı rövanş mücadelesinde gol yollarında etkisiz kalan Atletico Madrid, 2008 yılındaki Olympique Marsilya maçından bu yana ilk kez rakip kaleye isabetli şut gönderemedi.


- 30'undan sonra açıldı


Kariyerinde 5 kez Ballon d'Or ödülünü kazanan, 5 kez de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kupa sevinci yaşayan Ronaldo, 30 yaşından sonra attığı gollerle bu alanda çok sayıda önemli ismi geride bıraktı.

34 yaşındaki Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde 30 yaşından sonra 51 gol atarken, Zlatan İbrahimoviç 24, Didier Drogba 23, Filippo Inzaghi 19 golle bu futbolcuyu izledi.


- İçeride, dışarıda Ronaldo


Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde sahasında ve deplasmanda oynadığı maçlarda en fazla skor üreten futbolcu unvanını elinde bulunduruyor.

Portekizli yıldız, iç saha maçlarında 65, deplasmanda ise 55 golle rekor kırdı. Manchester United formasıyla 2, Real Madrid'de oynadığı dönemde 10 frikik golü atan Ronaldo, turnuvada frikikten en çok skor üreten isim olarak da öne çıktı.


- Bir sezonda en çok gol atan Ronaldo


Real Madrid formasıyla bu kulvarda 2013-2014 sezonunu 17 golle tamamlayan Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde bir sezonda en çok gol atan oyuncu unvanını elinde tutuyor.

Listenin ikinci sırasında da 2015-2016 sezonundaki 16 gollük performansıyla yine Ronaldo yer alıyor.


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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 12:09
  1. Atletico Madrid
  2. Cristiano Ronaldo
  3. Lionel Messi
  4. UEFA Şampiyonlar Ligi

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