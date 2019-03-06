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GRAFİKLİ - Real Madrid 6 günde havlu attı

- İspanya ekibi Real Madrid, 6 gün içinde kaybettiği maçlarla La Liga ve Kral Kupası'nın ardından üç sezondur şampiyon olduğu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de devre dışı kaldı- Real Madrid, bu sürede iki kez yenildiği Barcelona'ya karşı tarihi "El Clasico" rekabetindeki galibiyet sayısında geri düştü- Ronaldo ve Zidane'ın ayrılması, yıldız transferi yapılamaması, Solari'nin kadro tercihleri, hücum hattının skor anlamında yetersiz kalması gibi etkenler, Real Madrid'e birçok başarı yaşatan kulüp başkanı Perez'in istifasının istenmesine neden oldu

06 Mart 2019 Çarşamba 12:33
GRAFİKLİ - Real Madrid 6 günde havlu attı


İSTANBUL (AA) - MUTLU DEMİRTAŞTAN - Son yılların en kötü performanslarından birini sergileyen İspanya ekibi Real Madrid, lig ve kupanın ardından üç sezondur şampiyon olduğu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de devre dışı kaldı.

Mücadele ettiği turnuvalarda her zaman şampiyonluğun en büyük favorileri arasında gösterilen Real Madrid, bu sezon mart ayının henüz başında tüm kulvarlarda havlu attı.

Real Madrid, Barcelona'ya karşı geçen hafta oynadığı iki "El Clasico" maçında gol dahi atamadı. İspanya Kral Kupası yarı finali rövanşında 27 Şubat'ta ağırladığı Katalan ekibine 3-0 yenilen eflatun-beyazlılar, elenmekten kurtulamadı.

Sonrasında lider Barcelona'yı 2 Mart'ta İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) maçında ağırlayan ve bu kez 1-0 yenilen Real Madrid, puan farkının 12'ye çıkmasıyla şampiyonluk yarışından koptu.

Madrid ekibi, son olarak Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda elenerek 6 günde mücadele ettiği 3 kulvarda da yarış dışı kaldı. Deplasmanda 2-1 kazandığı son 16 turunun rövanşında evinde Hollanda ekibi Ajax'a 4-1 kaybederek elenen Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'ne de veda etmiş oldu.


- 9 yıl sonra en erken veda


Real Madrid, 3 sezondur kazandığı ve son 8 sezonda en az yarı final oynadığı Şampiyonlar Ligi'nde bu defa hayal kırıklığı yaşattı.

Şampiyonlar Ligi'nin 13 şampiyonlukla en başarılı takımı Real Madrid, 9 yıl sonra turnuvadan ilk kez bu kadar erken elendi. Madrid ekibi, son olarak 2009-2010 sezonunda çeyrek finali görememişti.

Eflatun-beyazlılar, 2004'ten bu yana ilk kez tüm kulvarlarda üst üste 4 maç kaybetti.

Ayrıca Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde evinde ilk defa art arda iki maçta mağlup oldu.


- Tarihi rekabette geri düştü


Real Madrid, "El Clasico" tarihindeki galibiyet sayısında Barcelona'nın gerisine düştü.

"El Clasico"da 95 galibiyete sahip Real Madrid, geçen hafta Barcelona'ya iki kez yenilerek rakibine karşı üstünlüğünü kaybetti.

Son iki maçı kazanan Katalan ekibi, 96 galibiyete ulaşarak tarihi rekabette Madrid takımının önüne geçti.


- Ronaldo ve Zidane'ın ayrılması etkiledi


Real Madrid, Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo ve Fransız teknik adam Zinedine Zidane'ın ayrılmasının ardından eski günlerinin uzağında kaldı.

Madrid ekibi, kulüpte kırılmadık rekor bırakmayan ve her sezon takımın skor yükünü sırtlayan Ronaldo'nun ayrılmasıyla gol yollarında büyük sıkıntı çekmeye başladı.

Takımın başında üst üste 3 Şampiyonlar Ligi zaferi elde ederek tarihe geçen teknik direktör Zidane'ın yokluğu da kötü gidişatın önemli etkenlerinden biri oldu.

Eflatun-beyazlılar, Zidane'ın görevi bırakmasının ardından İspanya Milli Takımı'ndan ayrılarak teknik direktörlüğe getirilen Julen Lopetegui ile beklenen sonuçları alamadı.

Real Madrid, Lopetegui'den sonra göreve gelen ve kadro tercihleriyle eleştirilen Santiago Solari ile beklenen noktaya ulaşamadı.


- Marcelo yedek kaldı


Real Madrid'de futbol tarihinin en iyi sol bekleri arasında gösterilen Brezilyalı Marcelo'nun bu sezon forma şansı bulamaması, en büyük tartışma konularından biri oldu.

Geçmiş yıllarda takımın etkili performansında büyük rol oynayan isimlerden Marcelo'nun Madrid'den ayrılacağına yönelik söylentiler, yaşadığı sakatlıklar ve formsuz görüntüsü, Real Madrid'in kötü gidişatını hızlandırdı.

Marcelo, bu sezon La Liga ve Şampiyonlar Ligi'nde 17 maçta şans bulabildi.


- Hücum hattı beklenen katkıyı yapamadı


Ligde çoğu sezonu 100 gol üzerinde tamamlayan Real Madrid, bu sezon skor anlamında yeterince üretken olamadı.

Madrid ekibi, La Liga'da 26 haftada 43 gol, Şampiyonlar Ligi'nde ise 8 maçta 15 gol kaydetti.

Takımın en üretken ismi Ronaldo'dan sonra gol yükünü sırtlaması beklenen Gareth Bale, Karim Benzema, Marco Asensio, Mariano Diaz ve Vinicius Junior gibi isimler, istenen seviyeden uzak kaldı.

Tüm kulvarlarda takımın en golcüleri, Benzema (20), Bale (13) ve stoper olmasına karşın kaptan Sergio Ramos (11) oldu.


- Beklenen yıldız transferi gerçekleşmedi


Real Madrid taraftarlarının Ronaldo'nun ayrılmasının ardından yıldız transfer beklentileri sonuçsuz kaldı.

Kulüp başkanı Florentino Perez, birçok isimle ilgili çıkan transfer söylentilerine rağmen herhangi bir yıldız futbolcuyu takıma dahil edemedi.

Geçmiş yıllarda kulübe kazandırdığı yıldız futbolcular ve başarılarla anılan Perez, Ajax'a elenilmesinin ardından taraftarlar tarafından istifaya davet edildi.


- Ajax'tan 24 yıl sonra bir ilk


Real Madrid'i eleyen Ajax, Şampiyonlar Ligi'nde 1994-1995 sezonundan sonra bir ilke imza attı.

Ajax, iç sahada kaybedilen ilk maçın ardından Real Madrid'i 1995'ten sonra Avrupa kupalarından eleyen ilk takım oldu.

Danimarka ekibi Odense, 24 yıl önce UEFA Kupası'nda Real Madrid karşısında evinde kaybettiği ilk maçın ardından tur atlamayı başarmıştı.


- Ajax 16 yıl sonra çeyrek finalde


Ajax, 4 kez kazandığı Şampiyonlar Ligi'nde 16 yıl sonra çeyrek finale çıkma başarısı gösterdi.

Hollanda ekibi, daha önce 2002-2003 sezonunda çeyrek finale yükselmişti.

Genç oyunculardan kurulu takımla başarı hedefleyen Ajax, Avrupa'nın bir numaralı organizasyonunda son olarak 1994-1995 sezonunda şampiyonluk yaşadı.



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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 12:33
  1. Futbol
  2. Real Madrid
  3. UEFA Şampiyonlar Ligi

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