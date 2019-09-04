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GRAFİKLİ - Potada milliler kritik maça çıkıyor

- A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası E Grubu 3'üncü maçında yarın Çekya ile karşı karşıya gelecek- Grubunda birer galibiyet ve yenilgi alan Türkiye, aynı performansı gösteren rakibini mağlup ederse 2'nci tura yükselecek ve olimpiyat elemelerine katılma hakkı yakalayacak

04 Eylül 2019 Çarşamba 09:17
GRAFİKLİ - Potada milliler kritik maça çıkıyor


ŞANGHAY (AA) - A Milli Erkek Basketbol Takımı, Çin'de 2019 FIBA Dünya Kupası E Grubu'ndaki en kritik maçını yarın oynayacak.

Milliler, 2'nci tura yükselme mücadelesinde yarın Çekya ile karşı karşıya gelecek. Şanghay Oriental Spor Merkezi'ndeki karşılaşma TSİ 11.30'da başlayacak. Mücadele NTV'den naklen yayınlanacak.

Grubundaki ilk maçında Japonya'yı 86-67 mağlup eden milli takım, 2'nci karşılaşmada ise ABD'ye 93-92 mağlup oldu.

Çekya ise ABD'ye 88-67 yenildikten sonra Japonya'ya 89-76'lık üstünlük sağladı.

Kritik maç öncesi her iki takımın da birer galibiyet ve yenilgisi bulunuyor. Milli takım, rakibini yendiği takdirde 2. turda mücadele hakkı elde edecek ve olimpiyat elemelerine katılmayı garantileyecek.

A Milli Takım, olası yenilgide ise olimpiyat elemeleri için klasman maçlarına çıkacak.

Günün diğer karşılaşmasında ise TSİ 15.30'da ABD ile Japonya karşı karşıya gelecek.

Yarınki karşılaşmalarla E Grubu mücadelesi tamamlanacak.


- 3 grupta daha maçlar oynanacak


2019 FIBA Dünya Kupası'nda yarın F, G ve H gruplarındaki mücadeleler yarın oynanacak karşılaşmalarla tamamlanacak.

Yarınki karşılaşmaların TSİ programı şöyle:

F Grubu: (Nanjing Gençlik Olimpik Spor Parkı)

11.00 Brezilya-Karadağ

15.00 Yunanistan-Yeni Zelanda


G Grubu: (Shenzhen Bay Spor Merkezi)

11.30 Almanya-Ürdün

15.30 Dominik Cumhuriyeti-Fransa


H Grubu: (Dongguan Basketbol Merkezi)

10.30 Kanada-Senegal

14.30 Litvanya-Avustralya



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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 09:17
  1. 2019 FIBA Dünya Kupası
  2. Basketbol
  3. Çekya
  4. türkiye

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