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GRAFİKLİ - Potada kadınların basketbol şöleni başlıyor

Letonya ve Sırbistan'ın ortaklaşa düzenleyeceği 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası yarın başlayacak- Türkiye, C Grubu'nda İtalya, Slovenya ve Macaristan ile mücadele edecek- Organizasyonda 16 takım 4 grupta yer alacak. Gruplarını lider tamamlayan takımlar, doğrudan çeyrek finale yükselecek. İkinci ve üçüncü sırada yer alan ekipler ise çeyrek finale kalabilmek için eleme maçı oynayacak- Şampiyonayı ilk 6'da tamamlayan takımlar, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları için elemelere katılma hakkı kazanacak

26 Haziran 2019 Çarşamba 11:03
GRAFİKLİ - Potada kadınların basketbol şöleni başlıyor


İSTANBUL (AA) - EMRE DOĞAN - 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası yarın başlayacak.

Letonya ve Sırbistan'ın 27 Haziran-7 Temmuz tarihlerinde ortaklaşa düzenleyeceği organizasyona 16 takım katılacak.

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın da mücadele edeceği 37. Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda grup maçlarına Letonya'nın Riga ile Sırbistan'ın Niş ve Zrenjanin kentleri ev sahipliği yapacak.

Turnuvada çeyrek final eleme müsabakaları Riga ve Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da oynanacak. Çeyrek finalden itibaren ise tüm karşılaşmalar Belgrad'da yapılacak.

Şampiyonanın ilk gününde yarın 4 grupta 8 müsabaka oynanacak. Açılış maçında ise İsveç ile Karadağ, TSİ 13.00'te karşı karşıya gelecek.


- Olimpiyat elemelerine vize alınacak


Avrupa Şampiyonası'nı ilk 6'da tamamlayan takımlar, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları için elemelere katılma hakkı kazanacak.

Turnuvada yarı finale kalan 4 takım olimpiyat elemelerine vize alacak. Çeyrek finalde elenen takımlar arasında yapılacak klasman maçlarını kazanan 2 ekip de olimpiyatlara katılmak için eleme müsabakası oynama hakkı elde edecek.


- Format


Şampiyonada 16 takım, 4 grupta mücadele edecek.

Gruplarında ilk sırayı alan takımlar, doğrudan çeyrek finale yükselecek. Grup maçlarının ardından ikinci ve üçüncü sırada bulunan ekipler ise çapraz eşleşmeyle çeyrek final eleme müsabakasına çıkacak.

Çeyrek final karşılaşmalarını kazanan takımlar, son 4'e kalacak. Bu maçlardan mağlup ayrılan ekipler ise klasman karşılaşması yapacak.

Turnuva, üçüncülük ve final maçıyla tamamlanacak.


- Gruplar


A Milli Takım, turnuvada İtalya, Slovenya ve Macaristan ile C Grubu'nda mücadele edecek.

Avrupa Şampiyonası'nda gruplar şöyle:

A Grubu: Ukrayna, Büyük Britanya, Letonya, İspanya

B Grubu: İsveç, Fransa, Çekya, Karadağ

C Grubu: Türkiye, İtalya, Slovenya, Macaristan

D Grubu: Belarus, Rusya, Belçika, Sırbistan


- Maç takvimi


2019 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda grup ile çeyrek final eleme maçları 27 Haziran-2 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Çeyrek final karşılaşmaları 4 Temmuz'da oynanacak. Yarı final ve klasman müsabakaları ise 6 Temmuz'da yapılacak.

Şampiyonada final ve üçüncülük maçları ise 7 Temmuz'da oynanacak.


- Türkiye'nin maç programı


A Milli Kadın Basketbol Takımı, grup maçlarını Sırbistan'ın Niş kentinde yapacak.

Şampiyonada maçlar NTV'den yayımlanacak.

Ay-yıldızlıların C Grubu'ndaki maç programı şöyle:

27 Haziran Perşembe:

19.30 Türkiye-İtalya (Cair Spor Merkezi)

28 Haziran Cuma:

17.00 Slovenya-Türkiye (Cair Spor Merkezi)

30 Haziran Pazar:

17.00 Macaristan-Türkiye (Cair Spor Merkezi)

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 11:03
  1. 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası
  2. A Milli Kadın Basketbol Takımı
  3. Basketbol
  4. Letonya
  5. Sırbistan

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