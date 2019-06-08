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GRAFİKLİ - Potada final heyecanı başlıyor

- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonun belirleneceği Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasındaki play-off final serisinin ilk maçı yarın oynanacak- Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki müsabaka, saat 17.00'de başlayacak- Bu sezon iki takım arasında tüm kulvarlarda yapılan 7 maçın 4'ünü Anadolu Efes, 3'ünü ise Fenerbahçe Beko kazandı

08 Haziran 2019 Cumartesi 11:00
GRAFİKLİ - Potada final heyecanı başlıyor


İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko'nun karşılaşacağı ve şampiyonun belirleneceği play-off final serisinin ilk maçı yarın oynanacak.

Sinan Erdem Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak. Müsabakayı Aytuğ Ekti, Zafer Yılmaz ve Altuğ Köselerli hakem üçlüsü yönetecek.

Final serisinde 4 galibiyete ulaşan takım, sezonu şampiyon tamamlayacak. Serinin ilk 2 maçı, ligde normal sezonu lider tamamlayan Anadolu Efes'in sahasında yapılacak.


- Final yolculuğu


Anadolu Efes, 2009'dan bu yana şampiyonluk yaşayamadığı Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonu lider bitirdi.

Play-off çeyrek finalinde Banvit ile eşleşen lacivert-beyazlı takım, rakibini 81-72 ve 87-77'lik skorlarla eledi. Yarı finalde Galatasaray Doğa Sigorta ile mücadele eden Anadolu Efes, seriyi 82-77, 80-68 ve 78-72'lik skorlarla 3-0 kazanarak adını finale yazdırdı.

Fenerbahçe Beko ise normal sezonu Anadolu Efes'in ardından ikinci sırada bitirdi.

Play-off çeyrek finalinde Türk Telekom ile karşılaşan sarı-lacivertli ekip, seriyi 82-72, 85-88 ve 92-59'luk skorlarla 2-1 kazanarak son 4 takım arasına kaldı. Ligde son 3 sezonun şampiyonu Fenerbahçe Beko, yarı final serisinde ise TOFAŞ'a 102-68, 68-64 ve 76-71'lik skorlarla 3-0 üstünlük kurarak finale yükseldi.


- Bu sezon 8. randevu


Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, bu sezon 8. kez karşı karşıya gelecek.

THY Avrupa Ligi'nde 3 kez kozlarını paylaşan iki takım, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 2, Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda ise birer kez mücadele etti.

Bu karşılaşmaların 4'ünde Anadolu Efes sahadan galip ayrıldı. Üç karşılaşmayı ise Fenerbahçe Beko kazandı.


- Play-off'ta 16. eşleşme


Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, ligde play-off uygulamasının başladığı 1983-84 sezonundan itibaren 16. kez eşleşti.

Geride kalan 15 eşleşmede 9 kez lacivert-beyazlı takım, 6 defa ise sarı-lacivertli ekip turu geçti.

İki takım arasında lig play-off'larında oynanan 49 karşılaşmanın 26'sını Anadolu Efes, 23'ünü ise Fenerbahçe kazandı.


- Fenerbahçe Beko'da 3 sakat


Sarı-lacivertli takımda Jan Vesely, Gigi Datome ve Erick Green'in final serisi öncesi sakatlıkları bulunuyor.

Bireysel antrenmanlara başlamalarına rağmen tedavileri devam eden 3 oyuncunun da final serisinde forma giymelerinin zor olduğu bildirildi.

Anadolu Efes'te ise sakat oyuncu bulunmuyor.


- Final serisinin programı


İlk 2 maçı Anadolu Efes'in ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak final serisinin programı şöyle:

Yarın:

17.00 Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem)

11 Haziran Salı:

18.45 Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem)

13 Haziran Perşembe:

21.00 Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes (Ülker Spor ve Etkinlik Salonu)

15 Haziran Cumartesi:

Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes (Ülker Spor ve Etkinlik Salonu) (Saat daha sonra açıklanacak)

17 Haziran Pazartesi: (Gerekirse)

Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem) (Saat daha sonra açıklanacak)

19 Haziran Çarşamba: (Gerekirse)

Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes (Ülker Spor ve Etkinlik Salonu) (Saat daha sonra açıklanacak)

21 Haziran Cuma: (Gerekirse)

Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem) (Saat daha sonra açıklanacak)

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Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 11:00
  1. Anadolu Efes
  2. Basketbol
  3. Fenerbahçe Beko
  4. play-off final serisi
  5. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

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