0553 313 94 23

GRAFİKLİ - Petrol devlerinin gelirleri 1,6 trilyon doları aştı

Dünyanın en büyük halka açık 12 petrol firmasının toplam geliri geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 19,5 artarak 1 trilyon 693 milyar dolara yükseldi- Söz konusu petrol şirketlerinin net karı ise yüzde 73,7 artışla 116,7 milyar doları buldu- Geçen yıl en yüksek kar ve geliri elde eden petrol şirketi Royal Dutch Shell oldu- Petrol fiyatları da 2018'de bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 30 yükseldi

27 Şubat 2019 Çarşamba 11:05
GRAFİKLİ - Petrol devlerinin gelirleri 1,6 trilyon doları aştı

ANKARA (AA) - ÖVÜNÇ KUTLU - Dünyanın en büyük halka açık 12 petrol firmasının toplam geliri, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 19,5 artarak 1 trilyon 693 milyar dolar oldu.

AA muhabirinin 12 petrol firmasının bilançolarından derlediği verilere göre, Amerikalı ExxonMobil, Chevron, ConocoPhillips, Halliburton, Schlumberger ve Baker Hughes, Hollandalı Royal Dutch Shell, İngiliz BP, Fransız Total, İtalyan Eni, Rus Rosneft ve Norveçli Equinor'un toplam net kar ve geliri 2018'de bir önceki yıla göre önemli ölçüde arttı.

Söz konusu şirketlerin geçen yılki toplam net karı da bir önceki yıla göre yüzde 73,7 artarak 116,74 milyar dolara ulaştı. Bu firmalar 2017'de toplam 67,22 milyar dolar net kar elde etmişti.

Ayrıca 12 petrol devinin 2017'de elde ettiği 1 trilyon 417 milyar dolarlık toplam geliri de geçen yıl yüzde 19,5 artışla 1 trilyon 693 milyar dolara yükseldi.

- En yüksek kar ve gelir Shell'de

Petrol devleri arasında geçen yıl en fazla kar eden şirket 23,35 milyar dolarla Royal Dutch Shell oldu. Bu firmayı, 20,84 milyar dolarla ExxonMobil ve 14,82 milyar dolarla Chevron izledi.

Ayrıca geçen yıl toplam geliri en yüksek şirket 388,4 milyar dolarla yine Shell oldu. Bunu, 298,76 milyar dolarlık toplam gelirle BP ve 290 milyar dolarlık gelirle ExxonMobil izledi.

Petrol şirketlerinin net kar ve gelirlerinin artmasında küresel piyasada yükselen ham petrol fiyatları etkili oldu.

Dünya genelinde en yaygın kullanılan Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 31,5 artışla ortalama 71,19 dolara yükseldi. 2017'de Brent petrolün varili ortalama 54,15 dolar olmuştu.

ABD'nin Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün varil fiyatı da söz konusu dönemde ortalama 50,79 dolardan 65,06 dolara yükselerek yüzde 28,1 artış kaydetti.

- Arz eksikliği endişesi ve üretim kesintisi etkisi

Ayrıca, ABD'nin İran üzerindeki yaptırımlarının 5 Kasım'da yeniden uygulanmaya başlamasından önce küresel piyasada oluşabilecek arz eksikliği endişesi, Brent petrolün fiyatının eylül sonundan ekim ortasına kadar 80 doların üzerinde seyretmesine neden oldu.

Petrol fiyatlarında görülen yükselişte ise Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya'nın 2016 sonundan itibaren üretim kesintisine gitmesi etkili oldu.

OPEC ve Rusya'nın 7 Aralık 2018'de yaptığı anlaşma kapsamında toplam petrol üretimlerini 2019'un ilk 6 ayında günlük ortalama 1,2 milyon varil kısma kararı bu yıl petrol fiyatlarının artabileceğine işaret ediyor.

Öte yandan 22 Şubat Cuma günü Brent petrolün varili 67,73 dolara, WTI türü petrolün varili de 57,81 dolara kadar tırmanarak son 3 ayın en yüksek seviyesini görmüştü.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 11:05
  1. ExxonMobil
  2. gelir
  3. Net kar
  4. petrol
  5. Petrol devlerinin gelirleri
  6. petrol fiyatları
  7. Royal Dutch Shell

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gerilim artıyor! Pakistan tüm hava sahasını kapattı
    1. Gerilim artıyor! Pakistan tüm hava..
    2. Tuzla’daki koku paniğiyle ilgili bir..
    3. Başkan Erdoğan ittifakları kıyasladı:..
    4. Berger’den GETHAM’a ziyaret
    5. “Simsarlara karşı devlet önlem alır”
    6. Pakistan, Hindistan'la yaşanan..
    7. Vergi Dairesi Başkanı Halil Tekin’den..
    8. Nilüferli sporcular Türkiye Judo..
    9. Başkan Memduh Büyükkılıç: "Pastırma ve..
    10. "Teşvikler istihdamı olumlu etkiliyor"
    11. Trump'ın yasağı onbinlerce kişiyi vurdu
    12. "Servet'in başarısı ve tecrübesi, yeni..
    13. Başkan Çolakbayrakdar: "Kocasinan’ın..
    14. Kaçak göçmenlere organizatörlük yapan..
    15. Milano'nun yeni prensi Piatek
    16. Hayalini 2 bin 800 metrede..
    17. Okul yolunda korkunç olay! 8 yaşındaki..
    18. FETÖ sanığı öğretmene hapis cezası!
    19. Trabzonlu vatandaştan İmamoğlu'na..
    20. Sınıf öğretmeni kitap kurdu..
    21. Sebzede fiyat artışı frenlendi!..
    22. Yeni askerlik süresi son dakika..
    23. FETÖ şüphelisi başkasına ait kimlikle..
    24. Çorlu’da 25 bekçi göreve başladı
    25. Sporcu genç ve çocuklarda beslenme
    26. Tellioğlu; “Halkımın menfaatleri için..
    27. Yüzde 93 engelli minik Elif’in..
    28. Gençlere esas sosyal desteği
    29. Gümüşhane’de 10 bin fidanlık yerel..
    30. Mobilya atölyesinde korkunç patlama! 1..
    Fehmi Koru'dan yeni parti şaşkınlığı! Kendi kendini yalanladı
    Fehmi Koru'dan yeni parti şaşkınlığı! Kendi kendini yalanladı
    Küçük kızın okulda anlattıkları şok etti!
    Küçük kızın okulda anlattıkları şok etti!
    Erdoğan'dan sert sözler! "Türkiye'yi terk et, Irak'ta Kürdistan'a git"
    Erdoğan'dan sert sözler! "Türkiye'yi terk et, Irak'ta Kürdistan'a git"
    Karamollaoğlu'ndan Gül ve Davutoğlu'na çağrı!
    Karamollaoğlu'ndan Gül ve Davutoğlu'na çağrı!
    ABD'nin derdi belli oldu! Mehmetçik'i sokmayacak
    ABD'nin derdi belli oldu! Mehmetçik'i sokmayacak

    Günün Karikatürü

    27 Şubat 2019
    Türkiye'nin en zenginleri arasındaydı! Mirası paylaşılamıyor
    Türkiye'nin en zenginleri arasındaydı! Mirası paylaşılamıyor
    Daha önceki vaadini yalanladı... Mansur Yavaş: Ulaşımı daha pahalı yapacağız
    Daha önceki vaadini yalanladı... Mansur Yavaş: Ulaşımı daha pahalı yapacağız