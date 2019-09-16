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GRAFİKLİ - Perdenin İstanbul'da kapanacağı Şampiyonlar Ligi'nde heyecan başlıyor

Finaline Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ev sahipliği yapacağı Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonu grup maçları, yarın başlıyor- Galatasaray, A Grubu'ndaki ilk maçında 18 Eylül Çarşamba günü TSİ 19.55'te Belçika'nın Club Brugge takımına konuk olacak

16 Eylül 2019 Pazartesi 09:34
GRAFİKLİ - Perdenin İstanbul'da kapanacağı Şampiyonlar Ligi'nde heyecan başlıyor


İSTANBUL (AA) - Finaline İstanbul'un ev sahipliği yapacağı Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonu grup maçları heyecanı yarın başlıyor.

Şampiyonlar Ligi gruplarında ilk hafta karşılaşmaları, yarın ve 18 Eylül Çarşamba günü oynanacak.

Türkiye'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcisi Galatasaray, A Grubu'ndaki ilk maçında çarşamba günü TSİ 19.55'te Belçika'nın Club Brugge ekibine konuk olacak.

Ligde ilk hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

19.55 Inter (İtalya) - Slavia Prag (Çekya)

19.55 Olympique Lyon (Fransa) - Zenit (Rusya)

22.00 Napoli (İtalya) - Liverpool (İngiltere)

22.00 Salzburg (Avusturya) - Genk (Belçika)

22.00 Borussia Dortmund (Almanya) - Barcelona (İspanya)

22.00 Benfica (Portekiz) - Leipzig (Almanya)

22.00 Chelsea (İngiltere) - Valencia (İspanya)

22.00 Ajax (Hollanda) - Lille (Fransa)


18 Eylül Çarşamba:

19.55 Club Brugge (Belçika) - Galatasaray

19.55 Olympiakos (Yunanistan) - Tottenham (İngiltere)

22.00 Paris Saint-Germain (Fransa) - Real Madrid (İspanya)

22.00 Bayern Münih (Almanya) - Kızılyıldız (Sırbistan)

22.00 Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Atalanta (İtalya)

22.00 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Manchester City (İngiltere)

22.00 Bayer Leverkusen (Almanya) - Lokomotiv Moskova (Rusya)

22.00 Atletico Madrid (İspanya) - Juventus (İtalya)


- Grupta ilk iki sıra tur atlayacak


UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8 grupta ilk iki sırayı alacak takımlar, adlarını ikinci tura yazdıracak.

Gruplarını 3. sırada tamamlayacak ekipler ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Şampiyonlar Ligi'nde takımlar, ikinci turdan itibaren iki maçlı eleme usulüyle oynanacak eşleşmelerden galip çıkarak finale yükselmeye çalışacak.

Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonu finali, 30 Mayıs 2020'de İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.


- Gruplar


Galatasaray'ın A Grubu'nda Belçika'nın Club Brugge, Fransa'nın Paris Saint-Germain ve İspanya'nın Real Madrid takımlarıyla mücadele edeceği Şampiyonlar Ligi grupları şöyle:

A Grubu: Paris Saint-Germain, Real Madrid, Club Brugge, Galatasaray

B Grubu: Bayern Münih, Tottenham, Olympiakos, Kızılyıldız

C Grubu: Manchester City, Shakhtar Donetsk, Dinamo Zagreb, Atalanta

D Grubu: Juventus, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Lokomotiv Moskova

E Grubu: Liverpool, Napoli, Salzburg, Genk

F Grubu: Barcelona, Borussia Dortmund, Inter, Slavia Prag

G Grubu: Zenit, Benfica, Olympique Lyon, Leipzig

H Grubu: Chelsea, Ajax, Valencia, Lille


- Maç tarihleri


Şampiyonlar Ligi'nde maç tarihleri şu şekilde:

Grup 1. maçları: 17-18 Eylül

Grup 2. maçları: 1-2 Ekim

Grup 3. maçları: 22-23 Ekim

Grup 4. maçları: 5-6 Kasım

Grup 5. maçları: 26-27 Kasım

Grup 6. maçları: 10-11 Aralık

Son 16 turu ilk maçları: 18-19 Şubat 2020 ve 25-26 Şubat 2020

Son 16 turu rövanş maçları: 10-11 Mart 2020 ve 17-18 Mart 2020

Çeyrek final ilk maçları: 7-8 Nisan 2020

Çeyrek final rövanş maçları: 14-15 Nisan 2020

Yarı final ilk maçları: 28-29 Nisan 2020

Yarı final rövanş maçları: 5-6 Mayıs 2020

Final maçı: 30 Mayıs 2020



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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 09:34
  1. Futbol
  2. Galatasaray
  3. UEFA Şampiyonlar Ligi

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