GRAFİKLİ - Özel Harekatı vuran FETÖ'cü pilot, savcılık beyanını inkar etti

ANKARA (AA) - KÜBRA KARA/CEMİL MURAT BUDAK - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Gölbaşı'ndaki Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Dairesi Başkanlığını bombalayarak 51 polisi şehit eden eski 143. Filo Komutanı pilot yarbay Mustafa Azimetli, savcılık ifadesinde o gece bombalama faaliyetinde bulunduğunu ve teşebbüsten haberi olduğunu itiraf etti ancak mahkemedeki savunmasında bu beyanlarını inkar yoluna gitti.

FETÖ'nün darbe girişiminde aktif görev alan askerler, o gece yaptıkları eylemlerini savcılıkta itiraf etmelerine rağmen cezaevine girince örgüt talimatı çerçevesinde sabit delillere rağmen inkar yolunu seçti. Fotoğraflar ve telsiz konuşmalarıyla tescillenen delilleri dahi reddeden FETÖ'cü askerler, savunmalarında darbeden haberdar olmadıklarını öne sürüyor.

Darbe girişimi gecesi bombalama faaliyetinde yer alan eski yarbay Mustafa Azimetli de bu isimlerden biri.

Akıncı Üssü'nden 15 Temmuz gecesi "Aslan 1" koduyla havalanan ve Gölbaşı'ndaki Polis Havacılık Dairesi Başkanlığını vuran F-16 pilotu Azimetli, savcılıktaki ifadesindeki itiraflarına rağmen mahkemede, bombalama yapmadığını, havada bir süre kalıp indiğini öne sürdü.

- Özel Harekatı nasıl vurduğunu anlatmıştı

Azimetli, avukatı eşliğinde 26 Temmuz 2016'da verdiği savcılık ifadesinde, Özel Harekat Dairesi Başkanlığında helikopter hangarından çıkan 2 helikopteri görüp atış yapmaya karar verdiğini itiraf ederek, birinci uçağın helikopteri lazerle işaretlediğini, ikinci uçağın ise bombaladığını söylemişti.

Uçağındaki hedefleme sisteminin kodunu bilmediği için 1. Pilot Ekrem Aydoğdu'nun da uçağa bindiğini ve bölgede bir saat beklediklerini belirten Azimetli, "Bir saatin sonunda helikopter hangarından 2 helikopter çıktığını gördük. Bunun üzerine atış yapmaya karar verdim. Birinci uçak, helikopteri lazerle işaretledi, ikinci uçak ise bombalama yaptı. Burada sadece bir bomba attık, onu da helikopter pistine attık. Yakıtımız azalınca da bölgeden ayrıldık." ifadelerini kullandı.

- "Darbe yapılacağını biliyordu"

Azimetli, olay günü saat 19.00'da Akıncı Üssü eski harekat komutanı albay Ahmet Özçetin'in darbe yapacağını bildirdiğini ve kendisinin de bu durumu sorgulamadığını itiraf etmişti. Mahkemede birçok sanığın darbeyi Azimetli'den öğrendiğini söylemesine rağmen sanık mahkemedeki beyanında darbeden haberi olmadığını öne sürdü.

Azimetli savunmasında, "Darbeye teşebbüs eyleminden önceden haberdar olmadım. O gün filo benim değildi, silahlı kişilerce işgal altındaydı. Bir süre sonra komutam kalmadı. O gün ne hukuken ne fiilen filo komutanı değildim. Çünkü filom fiilen ele geçirilmişti ve emir komuta vereceğim kimse yoktu. O gün yaptığım fiiller amirlerimce emredilen ve terörle mücadele harekatı başta olmak üzere çerçevesini çizdiğim kapsamda yaptığım fiillerdir." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Savcılıkta itiraf niteliğindeki beyanlarını mahkemede kabul etmeyen Azimetli, "Havada 1,5 saat bekleyip hiçbir şey yapmadan geri döndük." şeklinde savunma yaptı.



- "Hocam vuruyoruz bunu"

Özel Harekat ve Havacılık Daire Başkanlığına bomba atılması talimatını darbeci askerlerden Ahmet Tosun'un verdiği tespit edildi. Bombaların atılacağı yeri 94-0105 kuyruk numaralı uçağı kullanan "Aslan 1" koduyla Mustafa Azimetli ve Ekrem Aydoğdu işaretledi.

Azimetli'nin de aralarında bulunduğu FETÖ'cü pilotların telsiz konuşmalarından bazıları şöyle:

"Mustafa Azimetli: Tamamen PÖH. A9 helikopterli araç helikopterli araç motor çalıştırırsa vuracağım.



Ahmet Tosun: Anlaşıldı hocam vurabilirsiniz, harekat komutanımız burda vurabilirsiniz.



Azimetli: Hareketli görünüyor.



Tosun: Mutabık vurun, vurabilirsiniz.



Azimetli: Okey hocam beklemede kalın bildireceğim.



Ahmet Tosun: Anlaşıldı bekliyoruz.



Azimetli: Hocam şu an A9'dan bir tane helikopter çıkardılar Skorsky ama araçla itiyorlar görünüyor. Şu an pistin ortasına doğru aldılar eğer hareketlilik görürsek taarruz başlayacak.



Azimetli: Hocam vuruyoruz bunu, belli kaldıracaklar."

Bu konuşmaların ardından helikopterin imha edildiği bilgisini alan Tosun, "Anlaşıldı hocam elinize sağlık." ifadesini kullanıyor.

Mahkemede telsiz konuşmaları aktarılan Azimetli, bunların kendisine ait olmadığı iddiasında bulundu. Telsiz görüşmelerini inceleyen Adli Tıp Kurumu Adli Bilişim İhtisas Dairesi Ses ve Görüntü İnceleme Şubesi, kayıtların montaj olmadığını ve herhangi bir şekilde manipülasyona uğramadığını tespit etti.

Darbe girişimi gecesi Azimetli'nin içinde bulunduğu uçaktan atılan bombalar sonucu Gölbaşı'ndaki Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Dairesi Başkanlığında görevli 51 polis şehit olmuştu.