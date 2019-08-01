GRAFİKLİ - "Organize suçlara" 35 bin operasyon

ANKARA (AA) - AYKUT KARADAĞ - Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığınca "Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele 2018" faaliyet raporu hazırlandı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, KOM Daire Başkanlığınca iki bölüm halinde hazırlanan ve 125 sayfadan oluşan "Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele 2018" raporunda, daire başkanlığına bağlı birimlerin faaliyetlerine yer verildi.

- Operasyonel faaliyetler

Rapora göre, KOM Daire Başkanlığı koordinesinde il emniyet müdürlüklerindeki KOM birimlerince geçen yıl ulusal güvenliğe yönelik suçlarla mücadelede 13 bin 734, mali suçlarla mücadelede 7 bin 446, kaçakçılık suçlarıyla mücadelede 13 bin 47, organize suçlarla mücadelede 417, suç gelirleriyle mücadelede 11 olmak üzere toplam 34 bin 655 operasyonda, 74 bin 888 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

- Kaçakçılık suçlarıyla mücadelede 20 bin 187 şüpheli yakalandı

Kaçakçılığın ekonomiyi ve sosyal hayatı olumsuz yönde etkileyen, çok boyutlu, çok aktörlü ve değişken yapılı bir suç türü olduğunun belirtildiği rapora göre, ekiplerin geçen yıl düzenledikleri 13 bin 47 operasyonda akaryakıt, emtia, tütün, alkol, kültür ve tabiat varlıklarının kaçakçılığını yapan 20 bin 187 şüpheli hakkında yasal işlem uygulandı.



- 3 bin 324 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

Ekipler, akaryakıt kaçakçılığı ile mücadele çalışmaları kapsamında, geçen yıl düzenledikleri 632 operasyonda bin 984 kişi yakaladı. Yapılan aramalarda ise 3 bin 324 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.

- 20 milyon 119 bin 986 paket kaçak sigara ele geçirildi

Ekipler tütün mamulleri kaçakçılığı kapsamında ise 2018'de 8 bin 261 olaya, alkollü içki kaçakçılığı ve sahteciliğinde ise bin 346 olaya yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonlarda, 20 milyon 119 bin 986 paket sigara, 712 bin 883 şişe ve bir milyon 48 bin 645 litre alkollü içki ele geçirildi, 13 bin 822 şüpheli yakalandı.

- Emtia kaçakçılığı suçlarına yönelik 2 bin 204 operasyon

Eşya (Emtia) kaçakçılığı suçlarına yönelik geçen yıl düzenlenen 2 bin 204 operasyonda 3 bin 130 şüpheli yakalandı. Kültür Tabiat varlıkları kaçakçılığı suçlarına yönelik düzenlenen 604 operasyonda da bin 251 kişi gözaltına alındı.

- Mali suçlarla mücadelede 19 bin 749 şüpheli yakalandı

Mali suçlarla mücadele kapsamında ise ekipler rüşvet, zimmet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma, görevi kötüye kullanma, ekonomik suçlar ve sahtecilik suçları ile alakalı olarak 2018'de 7 bin 446 operasyon düzenledi. Operasyonlarda, 19 bin 749 şüpheli hakkında yasal işlem uygulandı.

- Suç ve terör örgütlerinin suçtan elde ettiği gelirlere el konuldu

Organize suç örgütleri ile terör örgütlerinin öncül finansal kaynaklarından olan suçtan elde edilen gelirlerin önlenmesi konusunda büyük aşamalar kaydedildiğinin belirtildiği rapora göre, 2018'de düzenlenen 11 operasyonda bin 34 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Ayrıca suçtan elde edildiği anlaşılan 11 milyon 444 bin 383 milyon liraya ve 812 araca el konuldu.

- 2018'de 30 bin 83 FETÖ şüphelisi yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadele noktasında önemli misyon üstlenen KOM birimleri, 2018'de gerçekleştirdikleri 13 bin 734 operasyonda, 30 bin 83 şüpheli hakkında yasal işlem uyguladı.

- 2018'de 128 ulusal ve 35 uluslararası eğitim düzenlendi

KOM Daire Başkanlığı bünyesinde kurulu Türkiye Uluslararası Uyuşturucu ve Organize Suçlarla Mücadele Akademisi (TADOC) tarafından 2018'de 128 ulusal ve 35 uluslararası eğitim düzenlendi.

Söz konusu eğitimlere Türkiye'nin güvenlik bürokrasisinde görevli 3 bin 989 personel ile 566 yabancı güvenlik personeli tarafından katılım sağlandı.