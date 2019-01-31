GRAFİKLİ - Okuryazarlık seferberliğinde Cumhuriyet rekoru

ANKARA (AA) - BURCU ÇALIK - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan "Okuryazarlık Seferberliği"nde bir yıllık sürede yaklaşık 800 bin vatandaşa ulaşılarak Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından 1 Şubat 2018'de açıklanan ve birinci yılını dolduran Okuryazarlık Seferberliği, okuma yazma öğrenmek isteyen yediden yetmişe on binlerce vatandaşa umut oldu.

AA muhabirinin, Milli Eğitim Bakanlığı koordinasyonunda devam eden seferberliğin başladığı tarihten 21 Ocak 2019 tarihine kadar geçen süreyi kapsayan istatistiklerden derlediği bilgilere göre, okuma yazma kurslarına bugüne kadar 785 bin 81 vatandaş katıldı.

Türkiye genelinde toplam 76 bin 877 kurs açıldı, 45 bin 492 eğitimci de bu seferberlikte görev aldı.

- Katılanların yüzde 86,4'ünü kadınlar oluşturdu

Seferberlik kapsamında açılan okuma yazma kurslarına en çok katılım sağlayanlar kadınlar ve 65 yaş üstü vatandaşlar oldu.

Okuryazarlık seferberliği kapsamında 2018 yılı içinde temel düzey ve 2. kademe kurslar ile sınavlara katılanların yüzde 86,4'ünü (659 bin 174 kişi) kadınlar oluşturdu. Kurslara 65 yaş ve üstü 98 bin 116 vatandaş katıldı.

Ayrıca 45-64 yaş aralığında 277 bin 62, 23-44 yaş aralığında 348 bin 88, 15-22 yaş aralığında da 36 bin 176 kişi kurslara giderek okuma yazma öğrenmenin mutluluğunu yaşadı.

- 666 bin vatandaşın eli ilk kez kalem tuttu

Vatandaşlar özellikle okuma yazmayı hiç bilmeyenler için açılan temel düzey kurslara ve sınavlara yoğun ilgi gösterdi. Bu kurslara 666 bin 183 kişi katılırken, bunların 589 bin 527'sini (yüzde 88,4) kadınlar, 76 bin 656'sını (yüzde 11,5) erkekler oluşturdu.

2. kademe okuma yazma kursları ve sınavlara ise 69 bin 647'si kadın, 26 bin 408'i erkek toplam 96 bin 55 vatandaş katılım sağladı.

- En yüksek katılım Diyarbakır'dan

Okuryazarlık Seferberliğine en fazla katılım gösteren iller arasında birinci sırada 88 bin 103 kişinin kurslara gittiği Diyarbakır yer aldı. Bunu 75 bin 485 kişiyle İstanbul, 43 bin 765 kişiyle Gaziantep, 37 bin 521 kişiyle Kocaeli, 29 bin 820 kişiyle de Şanlıurfa takip etti.

En yüksek katılımın gerçekleştiği diğer 10 il ise sırasıyla şöyle:

"Van (23 bin 17 kişi), Ankara (21 bin 885 kişi), İzmir (20 bin 231 kişi), Bursa (16 bin 906 kişi), Mardin (15 bin 757 kişi), Adana (15 bin 463 kişi), Sivas (14 bin 530 kişi), Mersin (14 bin 124 kişi), Batman (14 bin 97 kişi), Kahramanmaraş (13 bin 727 kişi.)"

- İlk seferberlik 31 yıl sürdü

Geçmişte de farklı isim ve türlerde okuma yazma kampanyaları yürütüldü.

Türkiye'deki ilk okuryazarlık kampanyası 1928-1959 yılları arasında düzenlenen "Millet Mektepleri ve Okuma-Yazma Seferberliği" oldu. Tam 31 yıl süren bu kampanya ile 1 milyon 867 bin 920 vatandaşa ulaşıldı. Bunu 1959-1975 yıllarında yapılan, 532 bin 266 kişinin katılım sağladığı "Er Okuma Yazma Okulları" olarak da bilinen "Türk Silahlı Kuvvetleri Okuma-Yazma Çalışmaları" izledi.

"100. Yıl Okuma-Yazma Seferberliği"nin gerçekleştirildiği 1981-1989 yılları arasında ise 3 milyon 974 bin 979 vatandaş okuma yazma öğrendi. Ayrıca geçmişte "8 Eylül 1992 Okuma-Yazma Seferberliği" ismiyle bir kampanya daha düzenlendi.

- Tarihi rekor kırıldı

Okuma yazma konusunda yürütülen kampanyalar özellikle 2002'den sonra hız kazandı.

Bu çerçevede Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Sosyal Gelişmeyi ve İstihdamı Destekleme Projesi kapsamında 2000-2001 yılları arasında 151 bin 213 kişiye ulaşılan bir çalışma yürütülürken, Ulusal Eğitime Destek Kampanyası'nın yapıldığı 2001-2007 yılları arasında 1 milyon 458 bin 666 vatandaşa destek verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde 2008 -2012 yılları arasında gerçekleştirilen Ana Kız Okuldayız Kampanyası sayesinde ise eğitim imkanlarından yararlanamadığı için zorunlu öğretim çağını geçiren 2 milyon 139 bin 981 kadın sertifikalandırıldı.

Birinci yılında yaklaşık 800 bin kişiye ulaşılan Okuryazarlık Seferberliği ise Cumhuriyet tarihinde bu kadar kısa sürede elde edilen en yüksek vatandaş katılımı olarak tarihe geçti.

- Yetişkinlere özel ders kitabı basıldı

Öte yandan bu seferberlikte ileri yaşta okuma yazma bilmeyenlerin daha kolay okuma yazma öğrenebilmeleri için Talim Terbiye Kurulu Başkanlığınca ilk kez yetişkinler için "Yoğunlaştırılmış Temel Düzey Okuma Yazma Öğretimi" programı hazırlandı ve buna uygun ders kitapları basıldı.

































