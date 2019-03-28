GRAFİKLİ - NBA'in "ihtiyar delikanlısı" Nowitzki





İSTANBUL (AA) - MUTLU DEMİRTAŞTAN - Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) yıllar boyunca sergilediği istikrarlı ve üst düzey performansla göze çarpan Dallas Mavericks'in Alman oyuncusu Dirk Nowitzki, elde ettiği başarılarla adını tarihin en iyileri arasına yazdırdı.

Tek ayak üzerinde geri çekilerek yaptığı durdurulamaz atışlarla özdeşleşen Nowitzki, başarılarla dolu kariyerinde Dallas Mavericks kulüp tarihinin sayı, ribaunt, blok, serbest atış, iki ve üç sayı isabeti, en fazla forma giyme ve en fazla süre alma istatistiklerinde lider durumda bulunuyor.

Sezon sonu basketbolu bırakması beklenen ve çıktığı karşılaşmalarda ayakta alkışlanarak onurlandırılan 40 yaşındaki Nowitzki, NBA tarihinin en iyi oyuncuları arasında gösteriliyor.



Bu sezon maç başına aldığı süre azalan ve farklı bir rol üstlenen Nowitzki, takımın geleceği olarak gösterilen Avrupalı oyuncular Luka Doncic ile Kristaps Porzingis'in gelişimine katkı sağlıyor.





- Sporcu bir ailede büyüdü







Hentbolcu bir baba ve basketbolcu annenin çocuğu olan Dirk Nowitzki, 19 Haziran 1978'de Almanya'nın Würzburg kentinde dünyaya geldi.

Önceleri hentbol ve tenisle ilgilenen Nowitzki, 15 yaşında eski Alman milli basketbolcu Holger Geschwindner'in sayesinde şu an adı s.Oliver Baskets olan Würzburg takımıyla antrenmanlara başladı.



Bir yıl sonra 1994'te o zamanlar ikinci ligde mücadele eden Würzburg'un A takımına seçilen Nowitzki, 2 metre 10 santimetrenin üzerindeki birçok oyuncunun aksine iyi bir şutör olduğu için forvet mevkisinde oynamayı tercih etti.



Şutörlüğünün yanı sıra uzun boyuna rağmen çabukluğu ve top sürme kabiliyetiyle de göze çarpan Alman oyuncu, 1996'da İspanya kulübü Barcelona'nın transfer teklifini reddetti.



20 yaşındayken 1998 NBA draftına katılan Nowitzki, Milwaukee Bucks tarafından 9. sırada seçildi ancak başantrenör Don Nelson'ın ısrarla istediği Alman basketbolcu, takasla Dallas Mavericks'e geçti.



Nowitzki, Kanadalı oyun kurucu Steve Nash'i de kadrosuna katan Mavericks'teki çaylak sezonunda maç başına 8,2 sayı attı. Beklentilerin altında bir performans gösteren forvet, özellikle savunmada yetersiz kalmasıyla eleştirildi.



Mavericks ve Nowitzki'nin kaderi, iş insanı Mark Cuban'ın takımı almasıyla değişti. Cuban'ın büyük yatırım yaptığı takım, 2000 play-off'larında yer alamasa da sonraki sezon 1990'ın ardından ilk kez play-off'lara katıldı. Alman basketbolcu, bu sezonlarda sırasıyla 17,5 ve 21,8 sayı ortalamasıyla oynadı.





- 2001-02 sezonunda all-star maçına çıktı





Dirk Nowitzki, 2001-02 sezonunda Philadelphia'da oynanan 51. NBA All-Star maçında, kariyerinde ilk defa ligin en iyi oyuncularının forma giydiği gösteri karşılaşmasında boy gösterdi. Alman oyuncu, sonraki yıllarda 13 kez daha all-star seçilme onurunu yaşadı.

Söz konusu normal sezonu 57 galibiyet, 25 mağlubiyetle tamamlayan Nowitzkili Mavericks, bir önceki yıl olduğu gibi 2. turda play-off'lara veda etti.

Nowitzki, aynı yıl düzenlenen 2002 Dünya Şampiyonası'nda Almanya Milli Takımı ile bronz madalya kazandı. Alman basketbolcu, takımının 3'üncülüğünün yanı sıra en değerli oyuncu (MVP) ödülünün sahibi oldu.

- İlk final ve MVP ödülü

Almanya'nın gümüş madalyaya uzandığı 2005 Avrupa Şampiyonası'nda MVP ödülüne layık görülen Nowitzki, 26,6 ile kariyerinin en yüksek sayı ortalamasına ulaştığı 2006'da Mavericks'i NBA finaline taşıdı.

Shaquille O'Neal ve Dwyane Wade'i kadrosunda barındıran Miami Heat karşısında Mavericks, 2-0 öne geçmesine karşın seriyi 4-2 kaybetti ve kulüp tarihinin ilk şampiyonluğunu kazanma fırsatından yararlanamadı.

Mavericks'in lider bitirdiği 2006-07 normal sezonunu, yüzde 50,2 isabetle 24,6 sayı ve 8,9 ribaunt ortalamalarıyla bitiren Nowitzki, NBA'in bireysel anlamdaki en prestijli ödülü olan normal sezon MVP'si seçilmeyi başardı.

Buna karşın Mavericks, ilk turda eşleştiği Batı Konferansı 8'incisi Golden State Warriors'a 4-2 yenilerek lig tarihin en beklenmedik sonuçlarından birine imza attı.

- Tek şampiyonluğu 2010-11 sezonunda

Nowitzki, Dallas Mavericks'in Batı Konferansı'nı 3. sırada bitirdiği 2010-11 normal sezonunda kariyerinin tek NBA şampiyonluğunu elde etti.

Mavericks, Alman forvetin 27,7 sayı ve 8,1 ribauntla tamamladığı 2011 play-off'larında Portland Trail Blazers, Los Angeles Lakers, Oklahoma City Thunder ve Miami Heat'i yenerek kulüp tarihinde ilk kez şampiyonluğa ulaştı.

Söz konusu sezonda Nowitzki de LeBron James, Dwyane Wade ve Chris Bosh'un kadrosunda bulunduğu Heat'i 4-2 mağlup ettikleri final serisinin MVP'si seçildi.





- NBA'deki 21. sezonu







NBA'in "ihtiyar delikanlısı" Nowitzki, 21'inci sezonunu geçirdiği ligde en uzun süre forma giyen oyunculardan biri oldu.



Alman basketbolcu, NBA'de kendisi gibi 21'er sezon görev yapan Vince Carter, Robert Parish, Kevin Garnett ve Kevin Willis'i yakalayarak tarihe geçti.



Nowitzki ayrıca 20 sezon Los Angeles Lakers'ta oynayan Kobe Bryant'ı geride bırakarak NBA'de tek takımda en uzun süre forma giyen oyuncu olma unvanına ulaştı.







- En skorerler sıralamasında yeniden 6'ncılığa çıktı







Nowitzki, ilk olarak 2015'te ulaştığı "NBA'in en skorer 6. oyuncusu" unvanını, bu sezon kaybetmesine rağmen geçen hafta tekrar ele geçirmeyi başardı.



Bu sezon LeBron James'in 4. basamağa kadar yükselmesiyle sıralamada gerileyen Nowitzki, attığı sayılarla Wilt Chamberlain'i geride bırakarak yeniden 6. sıranın sahibi oldu.



Dirk Nowitzki'nin tek Avrupalı basketbolcu olarak bulunduğu NBA tarihinin en skorer 10 oyuncu listesi şöyle:

Oyuncu Sayı 1 Kerim Abdülcabbar 38 bin 387 2 Karl Malone 36 bin 928 3 Kobe Bryant 33 bin 643 4 LeBron James 32 bin 516 5 Michael Jordan 32 bin 292 6 Dirk Nowitzki 31 bin 460 7 Wilt Chamberlain

31 bin 419 8 Shaquille O'Neal 28 bin 596 9 Moses Malone 27 bin 409 10 Elvin Hayes 27 bin 313











