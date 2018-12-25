GRAFİKLİ - Mursi'ye yargı zulmü devam ediyor

KAHİRE (AA) - HÜSEYİN MAHMUD RECEB - Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin devrildiği 3 Temmuz 2013'teki askeri darbenin üzerinden geçen 5 yılı aşkın sürede Mursi hakkında açılan davaların 4'ünde nihai karar verildi, diğer 2'sinde ise yargı süreci devam ediyor.



Mısır'da darbenin ardından Mursi hakkında 6 ayrı dava açıldı. Kamuoyunda "Terör listesine alınması talebi", "Katar adına casusluk", "İttihadiye Sarayı olayları", "Yargıya hakaret", "Hapishaneler baskını" ve "Hamas adına casusluk" isimleriyle bilinen davalardan 4'ünde nihai karar verildi.

Mısır'da seçimle iş başına gelen Mursi'nin askeri darbeyle görevinden alınmasından bu yana Mısır yönetimi İhvan kadrosunu ve mensuplarını "şiddet ve teröre teşvik etmekle" suçluyor. 25 Aralık 2013'te terör örgütü ilan edilen teşkilat ise askeri darbenin ardından barışçıl gösteriler düzenlediğini ve güvenlik güçlerinin İhvan mensuplarına yönelik ihlaller gerçekleştirdiğini vurguluyor.

Mursi hakkındaki davalardan 2016 yılında bir, 2017 yılında iki, 2018 yılında bir olmak üzere toplamda 4 kesin karar verildi. Yargı süreci devam eden diğer iki davanın ise 2019'da sonuçlanması bekleniyor.

Mısır anayasasına göre, ülkenin cumhurbaşkanı, hakkında nihai karar çıkarılan herhangi bir mahkumun cezasını hafifletme ya da af hakkına sahip.

Darbeyle görevinden uzaklaştırılan Mursi ise hakkındaki iddiaları reddederek yargılanmasını tanımıyor, kendisini ülkenin seçilmiş cumhurbaşkanı olarak tanımlıyor.

- Nihai karar verilen davalar:

"İttihadiye Sarayı olayları , Katar adına casusluk ve Yargıya hakaret" davalarında toplamda 48 yıl hapis cezasına çarptırılan Mursi, yargılandığı "terör listesiyle" ilgili davada ise 3 yıl terör listesine alındı.

- İttihadiye Sarayı olayları davası



Mursi'nin yargılandığı davalardan ilki "İttihadiye Sarayı olayları" ile ilgiliydi. İlk kez Kasım 2013'te mahkeme karşısına çıkan Mursi hakkında ilk nihai karar 22 Ekim 2016'da 20 yıl hapis cezası olarak verildi.

- Katar adına casusluk davası

Mursi hakkındaki üçüncü kesin karar ise "Katar adına casusluk" davasında çıktı. Yargıtay, 16 Eylül 2017’de söz konusu davada 40 yıl hapis cezasına çarptırılan Mursi'nin cezasını müebbet hapse (25 yıl) çevirdi.

- "Terör listesi" davası



Mursi'nin, "Terör listesine alınması talebi" ile ilgili dava 21 Mayıs 2017 tarihinde Yargıtay’da görüldü. Yargıtay, Mursi ile aralarında İhvan Rehberlik Konseyi Başkanı Muhammed Bedii'nin de olduğu 27 kişinin isminin 3 yıl boyunca terör listesine alınması ile ilgili Nisan 2016'da Ceza Mahkemesinin verdiği kararı onadı.



Abdulfettah es-Sisi'nin Şubat 2015'te çıkardığı terör oluşumları yasasına göre, Mursi ve diğer sanıklar hakkında Nisan 2016'da verilen 3 yıl terör listesine alınmaları kararı 2019'a kadar geçerli olacak.

- "Yargıya hakaret" davası



Mursi ve beraberindeki 24 kişi, "yargıya hakaret" suçlamasıyla 19 Ocak 2014'te Ceza Mahkemesine sevkedildi. Davanın ilk duruşması 23 Mayıs 2015'te görüldü ve 30 Aralık 2017'de Mursi hakkında 3 yıl hapis cezası verildi.



Mursi ve diğer sanıkların itirazını reddeden Temyiz Mahkemesi, sanıklar hakkında verilen 3 yıl hapis cezasını onadı.

- Yargı süreci devam eden davalar

Öte yandan "hapishaneler baskını" ve "Hamas adına casusluk" davalarında ise yargı süreci devam ediyor. Davaların 2019'da sonuçlanması bekleniyor.

- Hapishaneler baskını davası



Temyiz Mahkemesi 15 Kasım 2016'de, "Vadi'n-Natrun Hapishanesi Olayı" olarak da bilinen "Hapishaneler baskını" davasında idam cezasına çarptırılan Mursi'nin yeniden yargılanmasına hükmetti. Verilen idam kararı bozulduğundan dolayı bu davadaki yargılama devam ediyor.

- Hamas adına casusluk davası



Askeri darbeyle 5 yıl önce devrilen Mursi'nın devam eden altıncı yargılanması ise "Hamas adına casusluk" davasıdır.



Mursi ve 35 kişi hakkında "devletin çıkarlarına zarar vermek amacıyla Hamas, Lübnan'daki Hizbullah örgütü ve İran Devrim Muhafızları'yla suç amaçlı iş birliği" yaptıkları iddiasıyla 18 Aralık 2013'te dava açıldı.



İlk duruşması 16 Şubat 2014'te gerçekleştirilen davada yargı süreci devam ediyor.





