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GRAFİKLİ - Motokrosta Dünya Şampiyonası heyecanı

- Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP), Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 6-8 Eylül tarihlerinde ikinci kez Afyonkarahisar'da düzenlenecek- Şampiyonanın Türkiye'nin tanıtımına 200 milyon avro katkı sağlaması hedefleniyor- Türkiye'den 6 sporcunun mücadele edeceği şampiyonada, MXGP, MX2 ve WMX kategorilerinde 90 sporcu şampiyonluk için piste çıkacak- 57 televizyon kuruluşu tarafından 176 ülkeye canlı olarak ulaştırılacak organizasyonun izleyici potansiyelinin 3,3 milyara ulaşması bekleniyor- Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Uçar:- "Türkiye Motosiklet Federasyonu olarak, Dünya Motokros Şampiyonası'na Anadolu uygarlıklarının kadim şehri Afyonkarahisar'da ikinci kez ev sahipliği yapmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz"

05 Eylül 2019 Perşembe 11:50
GRAFİKLİ - Motokrosta Dünya Şampiyonası heyecanı


ANKARA (AA) - ÖMER HAKAN KİBAR - Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP), 17. ayağı Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde bu yıl 6-8 Eylül tarihlerinde ikinci kez Afyonkarahisar'da düzenlenecek.

Türkiye Motosiklet Federasyonunun (TMF) ev sahipliğinde Afyonkarahisar'da düzenlenecek Dünya Motokros Şampiyonası'nın, ülkeye 200 milyon avro tutarında tanıtım katkısı sağlaması hedefleniyor.

Organizasyon, dünyaca ünlü üreticilerin ve markaların tanıtım (PR) çalışmalarının da eklenmesiyle geçen yıl Türkiye'nin tanıtımına 145 milyon avroluk katkı sağlamıştı. Çin'deki potansiyelle birlikte bu rakamın bu sene 200 milyon avroya ulaşması bekleniyor.


- 3 kategoride toplam 90 sporcu yarışacak


Afyon Motor Sporları Merkezi'ndeki organizasyonda Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP), Dünya Motokros Şampiyonası MX2 sınıfı ve Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası'nda (WMX) kategorilerinde 90 sporcu şampiyonluk mücadelesi verecek.

Organizasyonda MXGP'de 33, Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası'nda (WMX) 22 ve Dünya Motokros Şampiyonası MX2 sınıfında 35 sporcu yarışacak.


- Türkiye'den 6 sporcu pistte olacak


Türkiye'yi şampiyonada 6 sporcu temsil edecek.

MXGP'de Şakir Şenkalaycı, Mehmet Çelik, Murat Başterzi ve Fırat Şahin, MX2 sınıfında da Mustafa Çetin ve Emircan Şenkalaycı start alacak.


- İtalyan pilot Antonio Cairoli


Dünya Motokros Şampiyonası tarihine İtalyan pilot Antonio Cairoli adını yazdırdı.

MXGP'de en fazla şampiyonluk 7 kezle İtalyan sporcuya ait.

Red Bull KTM Fabrika takımının 1985 doğumlu yarışçısı, MXGP'de 7 kez şampiyonluğa ulaştı. Cairoli, MX2'de ise 2 kez podyumun en üst basamağında yer aldı.

Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası'da ise yine İtalyan Kiara Fontanesi 6 kez şampiyonluğa ulaşan isim oldu.

Genç sporcuların mücadele ettiği MX2 sınıfında ise son olarak şampiyonluğu İspanyol Jorge Prado elde etti.

Dünya Motokros Şampiyonası'nda pilotlar, dünyaca ünlü markalar Yamaha, Honda, KTM, Husqvarna ve Kawasaki gibi fabrika takımları adına şampiyonluk mücadelesi verecek.


- Organizasyon 3,3 milyar insana ulaşacak


Dünya Motokros Şampiyonası, 57 televizyon kuruluşu tarafından 7 kıtada, 176 ülkede canlı yayınlanacak.

Türkiye için hazırlanan 1 dakikalık tanıtım filmi de yarış öncesi izleyicilerle buluşacak.

Aralarında Eurosport, Sport TV, CBS Sports Network, Fox Sports Network, RTL, XP, MotorsportTV ve bu sene Çin'in en büyük spor yayıncısı Sina Sports'un da eklenmesiyle izleyici potansiyelinin 3,3 milyarı geçmesi bekleniyor.


- FIM'den ödüllü pist


Afyonkarahisar Motorsporları Merkezi, 2018 yılında Uluslararası Motosiklet Federasyonundan (FIM) "en iyi altyapı" ödülünü aldı.

250 bin metrekarelik alan üzerine kurulu pist, dünya genelindeki tüm uluslararası şampiyonalara ev sahipliği yapabilecek kapasitede inşa edildi.

Pist, dünya, Avrupa, Balkan ve Türkiye şampiyonalarında yarış amaçlı motosiklet camiasına hizmet verirken, kurulacak akademiyle eğitim hizmetlerini de karşılayacak.

Uzunluğu bin 750 metre, en geniş yeri 15, en dar yeri ise 8 metre olan yarış pistinde 9 rampa, iki adet ikili hız kesici, 9 adet tekli hız kesici yarış heyecanını en üst düzeye ulaştırıyor.

Dünyada benzerlerinden farklı olarak yaklaşık 45 bin metrekarelik asfalt padok, gelen misafirlerin tamamının aynı anda elektrik ve su ihtiyaçlarını karşılayacak teknik altyapıya sahip.

Pistte aynı anda 40 motosiklet sürücüsünün motorlarını temizleyebileceği yıkama alanları bulunuyor.

Pistin her noktasına acil durumlarda ulaşabilecek ambulans yolu yer alırken, 2 metre yüksekliğinde güvenlik bariyerleriyle çevrili alanda yarış güvenliği de en üst düzeyde sağlanıyor.


- Afyonkarahisar'da etkinlikler olacak


Afyonkarahisar'daki organizasyonda çeşitli etkinlikler de izleyicilerle buluşacak.

Etkinlikler kapsamında, Fedon, Aleyna Tilki, Murat Boz konserleri, kamp alanı, mini golf, canlı langırt, mini ATV, zipline, tırmanma duvarı, çocuk etkinlikleri, çocuklar için motosiklet eğitimi, geleneksel sokak oyunları, klasik araba, motosiklet sergisi, motosiklet gösterisi, sujeti-flyboard gösterisi, spor federasyonlarının etkinlikleri ve ücretsiz aktiviteler (basketbol, tenis, badminton, atletizm, hokey, kayak simülatörü, su kayağı) yer alacak.


- "Organizasyon Türk sporuna katkı sağlayacak"


Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, bu yıl ikinci kez düzenlenecek Dünya Motokros Şampiyonası'nın Türk sporuna önemli katkılar sunacağını ifade etti.

Organizasyona, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinin eklenmesinin sorumluluğu da arttırdığını dile getiren başkan Uçar, "Türkiye Motosiklet Federasyonu olarak, Dünya Motokros Şampiyonası'na Anadolu uygarlıklarının kadim şehri Afyonkarahisar'da ikinci kez ev sahipliği yapmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Organizasyon Türk sporuna katkı sağlayacak" dedi.

TMF Başkanı Uçar, şöyle konuştu:

"Bu büyük onura bu yıl, Dünya Motosiklet Federasyonu ve MXGP organizasyonunun şemsiyesi altında yer alan takımlar ve sporcularını, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın himayeleriyle misafir etmenin sorumluluğu da eklendi. İlk senesinde en iyiler arasında yer alıp, 'En İyi Alt Yapı Ödülü' ile taçlandırılan pistimizde bir kez daha MXGP’ye ev sahipliği yapmaktan dolayı mutluyuz. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Afyonkarahisar Valiliği ve Afyonkarahisar Belediyesi ile birlikte açtığımız bu yol, umut ediyoruz ki ülkemiz ve organizasyon Türk sporunun geleceği adına büyük gelişmelere vesile olacak."

Şampiyonanın 176 ülkede canlı izlenebileceğini anlatan Uçar, "Motor sporlarının temeli olan motokros şovlarıyla birlikte ülkemizin muhteşem görüntüleri Eurosport, beIN Sports, Sport TV, CBS Sports, Fox Sports, RTL ve Motorsport TV gibi popüler spor yayıncıları tarafından 57 televizyon kanalı aracığıyla 176 ülkede canlı ve banttan yayınlanacak." ifadelerini kullandı.


- Engelliler unutulmadı


TMF Başkanı Bekir Yunus Uçar, engelli vatandaşların organizasyonu ücretsiz izleyeceğini söyledi.

"Dünya Motokros Şampiyonası ile NG Afyon Spor ve Motosiklet Festivali etkinliklerinde engelli vatandaşlarımızı unutmadık." diyen Uçar, şöyle devam etti:

"Engelli yarışseverlerimize kullanabilecekleri şekilde özel bir tribünümüz var. Belirli alanlarda engelliler için tuvaletler bulunuyor. Engelli vatandaşlarımızın moralini yükseltme adına, hem yarış hem de etkinliklerimize onları bekliyoruz. Etkinlik biletlerimize engelli vatandaşlarımız ücretsiz olarak ulaşabilecek."


- Sıfır atık kültürü


Başkan Uçar, organizasyon kapsamında ayrıca sıfır atık kültürünü yaygınlaştırmak istediklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"Geri dönüşüm alışkanlığı kazandırmak ve sıfır atık bilincini yaygınlaştırmak amacıyla etkinlik alanında geri dönüşüm sepetlerimiz olacak. Amacımız sıfır atık kültürünü yaygınlaştırmak olacak."


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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 11:50
  1. Afyonkarahisar
  2. Dünya Motokros Şampiyonası
  3. MXGP
  4. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Himayelerinde
  5. Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar

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