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GRAFİKLİ - Minderde büyük heyecan başlıyor

- Romanya'nın başkenti Bükreş'te yarın başlayacak Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 30 milli sporcu madalya mücadelesi verecek- Milli sporculardan Rıza Kayaalp 9, Taha Akgül 7, Yasemin Adar ise 4. kez Avrupa şampiyonu olabilmek için mindere çıkacak- Rıza Kayaalp, Bükreş'te kürsünün zirvesinde yer alması halinde, en fazla Avrupa şampiyonluğuna ulaşan Türk güreşçi olarak tarihe geçecek- Serbest stil 74 kiloda son 3 yılın Avrupa şampiyonu Soner Demirtaş'ın yerine, Türkiye'yi dünya ikincisi Yakup Gör temsil edecek- Ay-yıldızlı güreşçiler, geçen yıl Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda 13 madalya kazanarak tarihi bir başarı elde etmişti

07 Nisan 2019 Pazar 09:11
GRAFİKLİ - Minderde büyük heyecan başlıyor


ANKARA (AA) - Avrupa Güreş Şampiyonası yarın Romanya'da başlayacak.

Başkent Bükreş'in ev sahipliği yapacağı organizasyon 7 gün sürecek. Şampiyona, erkekler serbest stil, grekoromen ve kadınlarda 10'ar sıklette gerçekleştirilecek.

Romanya'da 30 sporcuyla yer alacak Türkiye, tüm sıkletlerde madalya mücadelesi verecek.

Avrupa Güreş Şampiyonası'nın ilk gününde erkekler serbest stil 57, 65, 70, 79 ve 97 kiloda elemeler ile çeyrek ve yarı final müsabakaları yapılacak.

Türkiye'yi 57 kiloda Süleyman Atlı, 65 kiloda Selahattin Kılıçsallayan, 70 kiloda Mustafa Kaya, 79 kiloda Muhammet Nuri Kotanoğlu ve 97 kiloda Fatih Yaşarlı temsil edecek.


- Rıza rekor için mindere çıkacak


Grekoromen stil 130 kiloda Türkiye'yi temsil edecek Rıza Kayaalp, üst üste 8, toplamda ise 9. kez Avrupa şampiyonu olabilmek için mindere gelecek.

Rıza Kayaalp, Bükreş'te kürsünün zirvesinde yer alması halinde en fazla Avrupa şampiyonluğuna ulaşan Türk güreşçi olarak tarihe geçecek.

Geçen yıl Dağıstan'da 8. kez Avrupa şampiyonluğuna ulaşan Rıza, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcılığı görevini yürüten eski milli güreşçi Hamza Yerlikaya'nın rekorunu egale etmişti.


- Taha 7. şampiyonluk peşinde

Serbest stil 125 kiloda yarışacak Taha Akgül, Avrupa şampiyonalarındaki altın madalya sayısını 7'ye çıkarmaya çalışacak.

Türkiye'ye 2016 Rio Olimpiyatları'nda tek altın madalyayı kazandıran isim olan Taha, serbest stilde 6 kezle en fazla Avrupa şampiyonluğuna ulaşan Türk güreşçi unvanını elinde bulunduruyor.


- "İlklerin kadını" yine zirvede yer almaya çalışacak


Kadın güreşinin öncülerinden Yasemin Adar, üst üste 4. Avrupa şampiyonluğunu hedefliyor.

Yasemin, organizasyon tarihinde Türkiye'ye kadınlarda ilk altın madalyasını 2016'da Letonya'nın başkenti Riga'da kazandırarak tarihe geçmişti. Milli sporcu aynı zamanda dünya şampiyonluğuna ulaşan tek kadın Türk güreşçi unvanına da sahip.


- Metehan ilk Avrupa şampiyonluğunu hedefliyor


Son iki Dünya Şampiyonası'nda küsünün zirvesinde yer alarak dikkati çeken Metehan Başar, Bükreş'e Avrupa şampiyonalarındaki ilk altın madalyasını boynuna takmak için gidecek.

28 yaşındaki Metehan, 2017'de Sırbistan'ın Novi Sad kentinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya elde ederken, geçen yıl Dağıstan'dan madalyasız dönmüştü.


- Soner'in yerine Yakup mücadele edecek


Serbest stil 74 kiloda son üç Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Soner Demirtaş'ın yerine, dünya ve Avrupa ikinciliği bulunan Yakup Gör Türkiye'yi temsil edecek.

Soner, geçen yıl Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de yapılan Dünya Şampiyonası'nda kürsünün uzağında kalmıştı.


- Milliler, Dağıstan'da tarih yazmıştı


Ay-yıldızlı güreşçiler, geçen yıl Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda tarihi bir başarı elde etmişti.

Türkiye, Kaspiysk kentindeki şampiyonada 5'i altın, 8'i bronz olmak üzere toplam 13 madalya kazanmıştı.

Avrupa şampiyonalarında en fazla madalya sayısına ulaşan milliler, Dağıstan'da önemli bir başarıya imza atmıştı.

Türkiye, takım halinde ise serbest stil ve kadınlarda 3. olmuştu. Şampiyonada 2 altın ve 3 bronz madalya kazanan Kadın Güreş Milli Takımı, tarihinin en iyi derecesini elde etmişti. Türkiye, Avrupa şampiyonalarında kadınlarda ilk kez iki şampiyon (Yasemin Adar ve Elif Jale Yeşilırmak) birden çıkarmıştı.


- Romanya kadrosu


Avrupa Güreş Şampiyonası'nda madalya mücadelesi verecek milli sporcular şöyle:


Erkekler serbest stil:

57 kilo: Süleyman Atlı

61 kilo: Recep Topal

65 kilo: Selahattin Kılıçsallayan

70 kilo: Mustafa Kaya

74 kilo: Yakup Gör

79 kilo: Muhammet Nuri Kotanoğlu

86 kilo: Fatih Erdin

92 kilo: İbrahim Bölükbaşı

97 kilo: Fatih Yaşarlı

125 kilo: Taha Akgül


Grekoromen:

55 kilo: Şerif Kılıç

60 kilo: Kerem Kamal

63 kilo: Rahman Bilici

67 kilo: Atakan Yüksel

72 kilo: Cengiz Arslan

77 kilo: Fatih Cengiz

82 kilo: Emrah Kuş

87 kilo: Metehan Başar

97 kilo: Fatih Başköy

130 kilo: Rıza Kayaalp


Kadınlar:

50 kilo: Evin Demirhan

53 kilo: Zeynep Yetgil

55 kilo: Bediha Gün

57 kilo: Elif Yanık

59 kilo: Elif Jale Yeşilırmak

62 kilo: Aslı Tuğcu

65 kilo: Aslı Demir

68 kilo: Merve Pul

72 kilo: Buse Tosun

76 kilo: Yasemin Adar


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Haber Tarihi: 07 Nisan 2019 Pazar 09:11
  1. Avrupa Güreş Şampiyonası
  2. Güreş
  3. madalya
  4. Rıza Kayaalp
  5. Romanya
  6. Taha Akgül
  7. Yasemin Adar

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