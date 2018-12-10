GRAFİKLİ - Milli atlet Yasemin Can tarihe geçti





ANKARA (AA) - BUĞRA ERSAVAŞ - Milli atlet Yasemin Can, Hollanda'nın Tilburg kentinde düzenlenen Avrupa Kros Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak, üst üste 3 kez bu başarıyı elde eden ilk kadın sporcu olarak tarihe geçti.

Yarın 22 yaşına girecek milli sporcu Yasemin, 25. Avrupa Kros Şampiyonası'nda zirveyi bir kez daha kimseye bırakmadı ve altın madalyayı 3. kez boynuna takma başarısı gösterdi.

2016 ve 2017 Avrupa Kros Şampiyonası altın madalyalı şampiyon atleti Yasemin, Hollanda'da ise parkuru 26.05 ile tamamlarken, İsviçreli Fabianne Schlumpf ve Norveçli Karoline Grovdal'ı geride bırakarak altın madalyaya uzandı. Milli atlet, bu madalya sonrasında organizasyon tarihinde bu başarıyı elde eden ilk kadın sporcu unvanını elde etti.





- Çifte Avrupa şampiyonluğu





Milli atlet, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da düzenlenen 2016 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 5 ve 10 bin metrelerde altın madalya kazanarak duble yaptı.

Yasemin, şampiyona tarihinde kadınlarda 5-10 bin dublesi yapan üçüncü isim olarak da adını bir kez daha tarihe yazdırdı.

Milli sporcu, bu sene Almanya’nın başkenti Berlin'de düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda ise 5 bin metrede bronz madalya kazanmış, 10 bin metre yarışını ise 5. sırada tamamladı.





- Yasemin'den 23 yaş altı rekoru





Kenya asıllı milli atlet, geçen sene Polonya'nın Bydgoszcz kentinde düzenlenen Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda da 5 ve 10 bin metrelerde ilk sırayı kimseye bırakmadı.

Yasemin, 5 bin metrede 15.01.67'lik derecesiyle Elvan Abeylegesse'ye ait şampiyona rekorunu yaklaşık 15 saniye geliştirdi ve altın madalyaya uzandı.

Aynı organizasyonda 10 bin metrede de yarışan Yasemin, bu kategoride de altın madalya kazanarak Polonya'da da çifte zafer yaşadı.





- İslami Dayanışma Oyunları'nda da kürsünün ilk sırasında





Milli sporcu Yasemin Can, geçen sene Azerbaycan'da düzenlenen İslami Dayanışma Oyunları'nda altın madalya kazandı.

Başkent Bakü'deki Olimpiyat Stadı'nda yapılan müsabakalarda kadınlan 10 bin metrede piste çıkan Yasemin, 31.18.20'lik derecesiyle kürsünün en üst basamağında kendisine yer buldu.





- Parlayan Yıldız ödülüne aday gösterildi





Milli atlet Yasemin Can, geçen sene Avrupa Atletizm Birliği (EAA) tarafından düzenlenen Yılın Atleti Ödülleri'ndeki "Parlayan Yıldız" ödülüne aday gösterildi.

Yasemin, oylamada yılın çıkış yapan atletlerine verilen "Parlayan Yıldız" ödülünün adayları arasında yer alma gururu yaşadı.

Milli atlet, 2016 yılında ise "Yılın Atleti" ödülü adayları arasında yer aldı.



