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GRAFİKLİ - MHK'nin gözdesi Fırat Aydınus

- Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun ilk devresinde en fazla maç yöneten hakem Fırat Aydınus oldu- Ligde 13 maçta düdük çalan Aydınus, ilk yarıda oynanan üç derbinin ikisinde görev yaptı- Fırat Aydınus'u, 12'şer maça çıkan Alper Ulusoy, Cüneyt Çakır ve Halil Umut Meler takip etti- En fazla kırmızı kartı Fırat Aydınus, sarı kartı Alper Ulusoy gösterirken, penaltı istatistiklerinde Halil Umut Meler ilk sırada yer aldı

28 Aralık 2018 Cuma 11:14
GRAFİKLİ - MHK'nin gözdesi Fırat Aydınus


ANKARA (AA) - HALİL İBRAHİM AVŞAR - Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun ilk yarısında en fazla görev yapan hakem Fırat Aydınus oldu.

Medipol Başakşehir'in liderliğiyle tamamlanan sezonun ilk devresinde oynanan 153 maçta 22 farklı hakem düdük çaldı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), en fazla Fırat Aydınus'a görev verdi.

Ligin tecrübeli hakemlerinden Aydınus, 17 haftalık ilk periyotta 13 maçta düdük çalarak öne çıktı.

MHK, ilk yarıda üç derbinin ikisinde 2003-2004 sezonundan bu yana Süper Lig'de maç yöneten Aydınus'u tercih etti.

Sezonun 6. haftasında 1-1 biten Fenerbahçe-Beşiktaş karşılaşmasında görev alan Aydınus, 11. haftada yapılan Galatasaray-Fenerbahçe (2-2) maçıyla kariyerindeki 30. derbisine çıktı.

45 yaşındaki Aydınus, faal hakemler arasında en fazla derbi yöneten isim konumunda bulunuyor.

Sezonun 14. haftasındaki Beşiktaş-Galatasaray (1-0) derbisinde ise Cüneyt Çakır düdük çaldı.


- Aydınus'u üç hakem takip etti


MHK, Fırat Aydınus'un ardından en fazla Alper Ulusoy, Cüneyt Çakır ve Halil Umut Meler'i görevlendirdi.

Üç hakem 12 maça atanırken, Ali Palabıyık 11, Bülent Yıldırım, Mete Kalkavan ve Ümit Öztürk 10, Hüseyin Göçek ve Yaşar Kemal Uğurlu 9 karşılaşma yönetti.

İlk devre Ali Şansalan, Bahattin Şimşek, Koray Gençerler, Serkan Tokat ve Tugay Kaan Numanoğlu bir maça çıkarken, Zorbay Küçük, Barış Şimşek ve Abdülkadir Bitigen MHK tarafından tercih edilmedi.

Antalyaspor'un, 7. haftada MKE Ankaragücü'nü 1-0 yendiği maçı yöneten Tugay Kaan Numanoğlu, ilk kez Süper Lig'de görev yaptı.


- Cüneyt Çakır kırmızı kartına başvurmadı


Spor Toto Süper Lig'de sezonun ilk yarısında 674 sarı, 43 kırmızı kart çıkarken, 67 de penaltı kararı verildi.

Kırmızı kartına en fazla Fırat Aydınus başvurdu. Aydınus, 13 maçta 7 kez kırmızı kartına yönelirken, Ümit Öztürk 10 karşılaşmada 5 oyuncu ihraç etti.

En çok maça atanan hakemler arasında yer alan Cüneyt Çakır ise kırmızı kartına başvurmadı.

Sarı kart istatistiklerinde ilk sırada Alper Ulusoy yer aldı. Ulusoy, görev aldığı 12 karşılaşmada 58 kez sarı kartını kullandı. Ali Palabıyık 56, Ümit Öztürk ve Aydınus da 54 sarı kartla Ulusoy'u takip etti.


- Halil Umut Meler 8 kez beyaz noktayı gösterdi


Ligin 17 haftalık ilk periyodunda en fazla penaltı veren hakem Halil Umut Meler oldu. Meler, çıktığı 12 maçta 8 kez beyaz noktayı işaret etti.

Arda Kardeşler (8 maç) ve Fırat Aydınus 7 kez penaltı kararı verirken, Cüneyt Çakır ve Ümit Öztürk 6 defa beyaz noktayı gösterdi.

Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun ilk yarısında görev alan hakemler ve istatistikleri şöyle:

HakemlerYönettiği maç sayısıSarı kartKırmızı kartPenaltı
Fırat Aydınus135477
Alper Ulusoy125822
Cüneyt Çakır1247-6
Halil Umut Meler 1243 38
Ali Palabıyık115633
Bülent Yıldırım104845
Mete Kalkavan104433
Ümit Öztürk105456
Hüseyin Göçek94833
Yaşar Kemal Uğurlu934-5
Arda Kardeşler83337
Halis Özkahya832-2
Suat Arslanboğa 6 18 - 1
Mustafa Öğretmenoğlu 6 31 2 1
Özgür Yankaya 5 21 3-
Volkan Bayarslan 4 15 1 3
Serkan Çınar 3 11 2 3
Ali Şansalan 1 7 2 -
Bahattin Şimşek 1 4 - -
Koray Gençlerler 1 4 --
Serkan Tokat1 5 - 2
Tugay Kaan Numanoğlu 1 7- -

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 28 Aralık 2018 Cuma 11:14
  1. Cüneyt Çakır
  2. Fırat Aydınus
  3. Futbol
  4. Hakem
  5. Halil Umut Meler
  6. Spor Toto Süper Lig
  7. SÜPERLİG

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