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GRAFİKLİ - Medipol Başakşehir Avrupa'nın zirvesinde

- Turuncu-lacivertli ekip, Süper Lig ve Avrupa'nın 5 büyük ligi dikkate alındığında en az gol yeme ortalamasına sahip takım durumunda bulunuyor- 20 maçta kalesinde yalnızca 10 gol gören İstanbul ekibi, 0,5'lik gol yeme ortalaması ile dikkati çekti- Medipol Başakşehir'e en yakın ortalamaya sahip takım ise İngiltere Premier Lig'de lider durumda bulunan ve 25 maçta kalesinde 15 gole izin vererek 0,6'lık ortalamayı tutturan Liverpool

05 Şubat 2019 Salı 11:33
GRAFİKLİ - Medipol Başakşehir Avrupa'nın zirvesinde


İSTANBUL (AA) - HİLMİ SEVER - Spor Toto Süper Lig'de en yakın rakibi Galatasaray'ın 8 puan önünde lider durumda bulunan Medipol Başakşehir, Süper Lig ve Avrupa'nın 5 büyük ligini kapsayan değerlendirmeye göre en az gol yiyen takım oldu.

Süper Lig'de geride kalan 20 maçta kalesinde yalnızca 10 gol gören turuncu-lacivertli ekip, 0,5'lik gol yeme ortalamasını yakaladı. İstanbul ekibi, bu ortalama ile zirvede yer aldı.


- En yakın Liverpool


Medipol Başakşehir'e bu alanda en yakın takım İngiltere 1. Futbol Ligi'nde 29 yıllık şampiyonluk hasretine son vermeye çalışan Liverpool.

İngiliz ekibi, geride kalan 25 maçta kalesinde 15 gol gördü ve 0,6'lık gol yeme ortalamasına sahip oldu.


- Üçüncü sırada PSG


Fransa Ligi'ni son yıllarda domine eden Paris Saint-Germain de bu sıralamada 3. basamakta yer alıyor.

Başkent ekibi, ligde geride kalan 21 maçta 13 gole izin verdi ve 0,62'lik gol yeme ortalamasını tutturdu.


- İspanya'da Barcelona değil Atletico Madrid


İspanya Ligi'nde ise en az gol yiyen takım lider Barcelona'yı bu alanda geride bırakan 2. sıradaki Atletico Madrid.

Madrid temsilcisi La Liga'da 22 maçta kalesinde 14 gol gördü ve 0,64'lük ortalamayı yakaladı.

Barcelona ise bu süreçte kalesinde 23 gol gördü ve 1,04'lük ortalamaya sahip oldu.


- Mönchengladbach ve Leipzig zirvede


Almanya'da da İspanya'dakine benzer bir durum ortaya çıktı. Lider Borussia Dortmund, 20 maçta 20 golle 1 gol yeme ortalamasına sahip. İkinci sırada yer alan Borussia Mönchengladbach ve 4. sıradaki Leipzig ise bu alanda lideri geride bırakıyor.

Mönchengladbach ile Leipzig 20 maçta yedikleri 18'er golle 0,9'luk gol yeme ortalamasını tutturdu.


- Juventus'un ortalaması 0,68


Avrupa'nın en az gol yiyen takım sıralamasında ise İtalya'dan Juventus öne çıktı.

Torino ekibi, 22 maçta yediği 15 golle 0,68'lik gol yeme ortalamasını yakaladı.

Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'de en az gol yiyen takımlar şöyle sıralandı:

Lig adı Takım adı Maç sayısı Yediği gol Ortalama
Spor Toto Süper Lig Medipol Başakşehir 20 10 0,5
İngiltere Ligi Liverpool 25 15 0,6
Fransa Ligi Paris Saint-Germain 21 13 0,62
İspanya Ligi Atletico Madrid 22 14 0,64
İtalya Ligi Juventus 22 15 0,68
Almanya Ligi Mönchengladbach - Leipzig 20 18 0,9

Avrupa'nın diğer önemli liglerinden olan Portekiz Ligi'nde Porto ve Hollanda Ligi'nde de PSV Eindhoven 20'şer maçta 11'er golle, 0,55'lik ortalamayı tutturdu.


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Haber Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 11:33
  1. Futbol
  2. Medipol Başakşehir
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. SÜPERLİG

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