0553 313 94 23

GRAFİKLİ - Mart ayının zam şampiyonu çarliston biber

Tüketici fiyatları bazında mart ayında en yüksek fiyat artışı, yüzde 43,81 ile çarliston biberde görüldü - Geçen ay fiyatı en fazla düşen ürünlerin başında ise yüzde 18,47 ile ıspanak geldi

03 Nisan 2019 Çarşamba 10:31
GRAFİKLİ - Mart ayının zam şampiyonu çarliston biber

ANKARA (AA) - Tüketici fiyatları bazında martta bir önceki aya göre en yüksek fiyat artışı yüzde 43,81 ile çarliston biberde oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, fiyat artışında çarliston biberi, yüzde 36,04 ile sivri biber, yüzde 19,94 ile patlıcan izledi.

Martta fiyatı en çok artan diğer ürünler arasında yüzde 19,19 ile karnabahar, yüzde 16,06 ile portakal, yüzde 16,05 ile nar, yüzde 15,85 ile muz, yüzde 14,12 ile ilaçlar, yüzde 11,89 ile fındık içi ve yüzde 10,53 ile ayva sıralandı.

- En çok ıspanak ucuzladı

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 18,47 ile ıspanakta gerçekleşti. Bunu yüzde 18,30 ile maydanoz, yüzde 16,15 ile yeşil soğan, yüzde 12,91 ile salatalık, yüzde 9,53 ile yumurta, yüzde 6,92 ile erkek botu ve yüzde 5,61 ile erkek kazağı izledi.

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, martta aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünlerle bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

En yüksek artış gösteren seçilmiş maddelerBir önceki aya göre değişim oranı
Çarliston biber43,81
Sivri biber36,04
Patlıcan19,94
Karnabahar19,19
Portakal16,06
Nar16,05
Muz15,85
İlaçlar14,12
Fındık içi11,89
Ayva10,53
Domates8,46
Patates8,04
Yurt dışı bir hafta ve daha fazla süreli turlar7,48
Benzin6,22
Traş malzemeleri5,34
LPG dolum ücreti4,86
Ayakkabı (erkek için)4,41
Yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar4,14
Mazot4,06
Tüp gaz3,84

Martta fiyatı en fazla düşen seçilmiş maddelerle bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

En az artan veya en fazla düşen seçilmiş maddelerBir önceki aya göre değişim oranı
Şehirlerarası otobüs ücreti-1,46
Tahin-1,71
Sosis-1,92
Konserveler-1,95
Cilt ve vücut ürünleri-2,26
Otomobil (dizel)-2,44
Kaban anorak tipi (çocuk için)-2,66
Telefon yedek parçaları (SIM kart, batarya)-3,02
Bilgisayar-3,48
Erkek montu-3,67
Test kitapları-3,70
Kaban (kadın için)-4,60
Çocuk kitapları-4,94
Kazak (erkek için)-5,61
Bot (erkek için)-6,92
Yumurta-9,53
Salatalık-12,91
Yeşil soğan-16,15
Maydanoz-18,30
Ispanak-18,47

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Nisan 2019 Çarşamba 10:31
  1. Enflasyon
  2. Mart 2019
  3. TÜİK
  4. zam şampiyonu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Balaban parkı yenileniyor
    1. Balaban parkı yenileniyor
    2. Kıymetli madenler ve taşlarla ilgili..
    3. Diyetisyen Balakçı sürekli aç..
    4. YSK Başkanı Güven: "(İstanbul'da..
    5. Engelli sporcular özel etkinlikte..
    6. Yaralı Kaya Kartalı ile Ebabil kuşu..
    7. Doğu’da soğuk hava
    8. YSK Başkanı Sadi Güven: "İstanbul ile..
    9. ABB Başkanı Çakır’dan seçim..
    10. (özel) Bu kahve gribal enfeksiyonlara..
    11. Aralıklı dişlere bonding ile son..
    12. Kadınlarda saç dökülmesine dikkat
    13. Kadınlar da over kanserine dikkat
    14. Mart’ta zam şampiyonu çarliston biber..
    15. Assan Panel, Turquality Marka Destek..
    16. Assan Panel Turquality Marka Destek..
    17. Silifke’de aileler, otizme dikkat çekti
    18. Kars’ta Nisan karı şaşırttı
    19. Gemiyi ilk onlar terk etti!
    20. Örnek öğrenciler ödüllerini aldı
    21. MTSO Sanayi Akademi’nin 4’nücü dönem..
    22. Yüz ve boyun bölgesindeki sarkmalara..
    23. Miraç Kandili Erbil’de idrak edildi
    24. Musul’da Türk dalgıçları arama..
    25. Kireçlenme ve menüsküs yırtıklarına..
    26. Kahramanmaraş’ta karla mücadele
    27. Honaz ilçesinde itiraz edilen 41..
    28. OSB’de ‘Urkuç’ dönemi
    29. Çin’de ilkokulda bıçaklı saldırı: 2..
    30. GRAFİKLİ - Mart ayının zam şampiyonu..
    CHP'de panik: "Bir an önce normalleşelim"
    CHP'de panik: "Bir an önce normalleşelim"
    AK Parti'den Mansur Yavaş'a büyük şok!
    AK Parti'den Mansur Yavaş'a büyük şok!
    C.Başkanlığı'ndan seçim açıklaması
    C.Başkanlığı'ndan seçim açıklaması
    İYİ Parti'de olay var! Ümit Özdağ ve Koray Aydın istifa etti
    İYİ Parti'de olay var! Ümit Özdağ ve Koray Aydın istifa etti
    Olay seçim değerlendirmesi: Aralarında devlet memurları da var
    Olay seçim değerlendirmesi: Aralarında devlet memurları da var

    Günün Karikatürü

    3 Nisan 2019
    “Adam AA’dan sonuç bekliyor” diyen usta gazeteci: “Benim elimde güç olsa derim ki...”
    “Adam AA’dan sonuç bekliyor” diyen usta gazeteci: “Benim elimde güç olsa derim ki...”
    Şok iddia! İstanbul ve Ankara'da AK Parti oylarını FETÖ ve PKK mı çaldı?
    Şok iddia! İstanbul ve Ankara'da AK Parti oylarını FETÖ ve PKK mı çaldı?