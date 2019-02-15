0553 313 94 23

GRAFİKLİ- Maden Kanunu'nda değişiklik teklifi yasalaştı

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, maden ruhsatı sahipleri ile yaptığı arama ve araştırma tip sözleşmelerini maden siciline bilgi amaçlı şerh edebilecek- Rödovans sözleşmeleri, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün izniyle yapılabilecek ve Genel Müdürlük bu sözleşmelere taraf olmayacak- Tüm yerli ham petrol üreticileri teşvik edilecek. Yerli üreticilerin Türkiye'de petrol arama ve üretim konularında daha çok yatırım yapmaları sağlanarak yerli üretimin artmasına katkıda bulunulacak- Nükleer silah ya da nükleer veya radyolojik patlayıcı cihaz imal eden, radyoaktif maddeleri bu amaçla bulunduran, ticaretini yapan, kullanan veya kullanımını yaygınlaştıran kişilere 25 yıldan 30 yıla kadar hapis cezası verilecek

15 Şubat 2019 Cuma 11:15
GRAFİKLİ- Maden Kanunu'nda değişiklik teklifi yasalaştı

TBMM (AA) - YILDIZ AKTAŞ/ALPER ATALAY - TBMM Genel Kurulunda, Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve KHK'lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, kabul edilerek, yasalaştı.

Yasa şu değişiklikleri getiriyor:

- Bakır, kurşun, çinko, demir, krom, civa, kalay, kobalt, nikel, alüminyum grubundaki madenlerin yurt içindeki entegre tesislerde metal hale getirilmesi durumunda devlet hakkının yüzde 75'i alınmayacak.

- Maden ruhsat sahibi veya vekilinin mahallinde yapılan tetkik ve incelemelere katılmaması, herhangi bir nedenle tetkik ve incelemeleri engellemesi halinde 31 bin lira idari para cezası uygulanacak.

- Kanunla, MTA'nın yurt dışında faaliyet göstermek üzere kuracağı şirketlerin arama ve araştırma faaliyetleri dışında işletme faaliyetinde de bulunmasına imkan tanınıyor.

- EÜAŞ, ihtiyaç duyulması halinde kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması amacıyla elektrik üretim tesisleri kurması, işletmesi ve ticaretinin yaptırılması konusunda görevlendirilen veya üretim tesisi işletme hakkı devredilen şirketlerin sahasından kömür alımı yapabilecek.

- Türkiye Taş Kömürü ve Türkiye Kömür İşletmeleri uhdesinde bulunan sahalar bölünerek devredilebilecek

- Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, maden ruhsatı sahipleri ile yaptığı arama ve araştırma tip sözleşmelerinin maden siciline bilgi amaçlı şerh edebilecek

- Rödovans sözleşmeleri, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün izniyle yapılabilecek ve Genel Müdürlük bu sözleşmelere taraf olmayacak.

- Tüm yerli ham petrol üreticileri teşvik edilecek. Yerli üreticilerin Türkiye'de petrol arama ve üretim konularında daha çok yatırım yapmaları sağlanarak yerli üretimin artmasına katkıda bulunulacak.

- Akaryakıt kaçakçılığı kapsamına giren fiillere yüksek cezalar getiriliyor.

- Kaçakçılıkla ilgisi olmayan ve niteliği itibarıyla düzeltme imkanı bulunan şirketler, para cezasından önce ihtar edilecek. İhtara rağmen aykırı durumunu gidermeyenlerin işleri geçici olarak durdurulacak, devamında düzeltmeyenlere ise para cezası uygulanacak.

- Nükleer silah ya da nükleer veya radyolojik patlayıcı cihaz imal eden, radyoaktif maddeleri bu amaçla bulunduran, ticaretini yapan, kullanan veya kullanımını yaygınlaştıran kişilere 25 yıldan 30 yıla kadar hapis cezası verilecek.

- Nükleer tesis, radyasyon tesisi veya radyoaktif atık tesisini geçerli bir lisansa sahip olmaksızın işletenler 4 yıldan 8 yıla kadar hapisle ve 5 bin gün adli para cezası ile cezalandırılacak.

- Enerji üretim, iletim, dağıtım tesislerine ait izinler, talep edilmesi halinde son ödenen arazi izin bedeli, Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında arttırılmak suretiyle 99 yıla kadar uzatılacak.

- Ulusal petrol stoku tutma yükümlülüğü bulunan lisans sahiplerine, tespit tarihinde eksik tutulan her bir ton ürün için 250 lira ceza uygulanacak.

- Ceza uygulanan bir fiilin 2 yıl geçmeden aynı kişi tarafından tekrar işlenmesi halinde idari para cezaları 2 kat artırılarak ceza verilecek.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 11:15
  1. Maden Kanunu
  2. petrol
  3. rödovans

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sultanlar bu haftayı bay geçiyor
    1. Sultanlar bu haftayı bay geçiyor
    2. (ÖZEL) Ağaca çarparak hurdaya dönen..
    3. Sözen’den HDP’li vekile tepki
    4. Pamukkale Belediyespor İstanbul ESK’yi..
    5. "Hükümetimiz pek çok alanda devrim..
    6. Bellona Kayseri Basketbol Canik’i..
    7. Kerkük’te Türkiye vize başvuru merkezi..
    8. Soçi Zirvesi İran medyasında geniş yer..
    9. Didim’deki talan operasyonunda 2..
    10. ANALİZ - Almanya’nın üniformalı..
    11. Emaar AVM'de Doğu Türkistan’daki acıya..
    12. Kenevir yetiştiriciliği bilgilendirme..
    13. Bütçe uygulama sonuçları (2)
    14. Turkcell ’Turkcell Platinum Black’..
    15. Maduro açıkladı: ABD ile gizlice görüştü
    16. Tekirdağ'da terör örgütü PKK'ya..
    17. Yol inşaatından tarih çıktı,..
    18. Kırsaldaki gençler ’Mobil Gençlik..
    19. Doğru nota 42 ülkede başarı getirdi
    20. Başkan Özakcan, Mimar Sinan..
    21. Milletvekilinin 'hırsızlık' denemesi..
    22. Doktora sormadan ilaç kullanmayın
    23. Porsuk Çayı’nda ceset bulundu
    24. Münih Güvenlik Konferansı başlıyor
    25. Polisin durdurdu! İçinden çıkanlar..
    26. AYM'den göreve dönmek isteyen memura ret
    27. Michelin'den 300 liraya varan araç..
    28. Türkiye’de 10 kadından 4’ü meme kanseri
    29. Kazada yaralanan yaşlı kadın hayatını..
    30. Sivil toplum ağı genişliyor
    Eşine 'Pantolununu çıkar' diyen memura küfretti, hayatı karardı
    Eşine 'Pantolununu çıkar' diyen memura küfretti, hayatı karardı
    MEB'den skandal üstüne skandal! ETCEP bitti yoga başladı
    MEB'den skandal üstüne skandal! ETCEP bitti yoga başladı
    Ezan düşmanı CHP'liden regl teklifi
    Ezan düşmanı CHP'liden regl teklifi
    Osmangazi Köprüsü'nde hareketli dakikalar!
    Osmangazi Köprüsü'nde hareketli dakikalar!
    Emine Erdoğan himayesine aldı! 2023'te tüm Türkiye'de olacak
    Emine Erdoğan himayesine aldı! 2023'te tüm Türkiye'de olacak

    Günün Karikatürü

    15 Şubat 2019
    Çağrı yaptılar: Biz de tanzim istiyoruz
    Çağrı yaptılar: Biz de tanzim istiyoruz
    Akit haber yaptı, skandal resimler kaldırıldı! Ses bakın kimlerden geldi
    Akit haber yaptı, skandal resimler kaldırıldı! Ses bakın kimlerden geldi