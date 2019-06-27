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GRAFİKLİ - Kupa Amerika'da çeyrek final heyecanı başlıyor

- Turnuvanın çeyrek finalinde, yarın Brezilya-Paraguay ve Arjantin-Venezuela maçları oynanacak

27 Haziran 2019 Perşembe 10:00
GRAFİKLİ - Kupa Amerika'da çeyrek final heyecanı başlıyor


ANKARA (AA) - Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Kupa Amerika'da (Copa America) çeyrek final heyecanı başlıyor.

Brezilya'da düzenlenen 46. Kupa Amerika'nın çeyrek finalinde, yarın iki karşılaşma yapılacak.

Ev sahibi Brezilya, Paraguay ile Porto Alegre kentindeki Gremio Stadı'nda TSİ 03.30'da, Arjantin ile Venezuela ise Rio de Janeiro kentindeki Maracana Stadı'nda TSİ 22.00'de karşılaşacak. Karşılaşmalar TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.

Kolombiya-Şili ve Uruguay-Peru arasındaki çeyrek final maçları ise 29 Haziran Cumartesi günü oynanacak.


- Krallık yarışında öne çıkan olmadı


Kupanın gol krallığı yarışında Brezilya'dan Philippe Coutinho ve Everton Soares, Uruguay'dan Edinson Cavani ve Luis Suarez, Şili'den Alexis Sanchez ve Eduardo Vargas, Kolombiya'dan Duvan Zapata, Japonya'dan Koji Miyoshi ve Venezuela'dan Darwin Machis 2'şer golle zirveyi paylaşıyor.

B Grubu'nda zorlanmasına rağmen 4 puanla ikinci olarak çeyrek final vizesi alabilen turnuvanın favorilerinden Arjantin'in yıldız oyuncusu Lionel Messi'nin ise 1 golü bulunuyor.


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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 10:00
  1. çeyrek final
  2. Güney Amerika Futbol Konfederasyonu
  3. Kupa Amerika

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