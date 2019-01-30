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GRAFİKLİ - Katar, Asya Kupası'nda tarih yazıyor

- Asya Kupası'nda ilk kez finale çıkan Katar Milli Futbol Takımı, bu başarıya gol yemeden ulaşarak bir rekora imza attı- Takımın 22 yaşındaki forveti Almoez Ali, İranlı Ali Daei'nin 1996'daki 8 gollük rekoruna ortak oldu- 13 yıldır ülkede çalışan Katar Milli Takımı'nın İspanyol teknik direktörü Felix Sanchez, 2014'te 19 yaş altı takımının başında yaşadığı Asya şampiyonluğunun ardından ikinci zaferini hedefliyor

30 Ocak 2019 Çarşamba 12:08
GRAFİKLİ - Katar, Asya Kupası'nda tarih yazıyor


İSTANBUL (AA) - MUTLU DEMİRTAŞTAN - 2019 Asya Kupası'nda finale çıkan Katar Milli Futbol Takımı, turnuvada sergilediği performansla dikkati çekiyor.

İspanyol teknik direktör Felix Sanchez yönetimindeki Katar, Asya Kupası'nda ilk kez finale yükselme başarısı gösterdi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen turnuvada E Grubu'nda yer alan Katar Milli Takımı, Suudi Arabistan, Lübnan ve Kuzey Kore ile mücadele etti. Grupta Lübnan ile Suudi Arabistan'ı 2-0, Kuzey Kore'yi 6-0 mağlup eden Katar, 3'te 3 yaptı ve lider olarak son 16 turuna kaldı.

Son 16 turunda Irak karşısında, çeyrek finalde de Güney Kore önünde 1-0 galip gelen Felix Sanchez'in öğrencileri, yarı finalde ise ev sahibi Birleşik Arap Emirlikleri'ni 4-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı.


- Gol yemeden finalde


Katar Milli Takımı, 2019 Asya Kupası'nda şu ana kadar çıktığı 6 maçta da kalesini gole kapattı.

Ülkesinin El-Sadd takımında forma giyen Saad Abdulla Al Sheeb'in kalesini koruduğu Katar, bu alanda Asya Kupası rekorunu da kırdı.

Katar, kupa tarihinde bir turnuvanın ilk 6 maçında gol yemeyen ilk takım oldu.


- Almoez Ali gol rekorunu egale etti


Katar'ın El-Duhail ekibinde görev yapan Almoez Ali, bir turnuvada en çok gol atan futbolcu olma rekorunu egale etti.

Takımının finale yükselmesinde önemli rol oynayan 22 yaşındaki forvet Almoez Ali, çıktığı 6 maçta 8 gol kaydetti.

Almoez Ali, İranlı Ali Daei'nin 1996'daki turnuvada attığı 8 gollük rekora ortak oldu.


- Sanchez uzun süredir Katar'da çalışıyor


Katar Milli Takımı'nın 43 yaşındaki teknik direktörü Felix Sanchez, uzun süredir Katar'da görev yapıyor.

Sanchez, Barcelona'nın altyapısında çalıştıktan sonra 2006'da Katar'ın yolunu tuttu.

Katar'da 2006'dan itibaren bir futbol akademisinde görev alan genç teknik adam, 2013'te ülkenin 19 yaş altı milli takımının başına geçti.

2014'te 19 Yaş Altı Asya Futbol Şampiyonası'nda zafere ulaşan Katar, turnuva tarihindeki ilk şampiyonluğunu Sanchez yönetiminde elde etmiş oldu.

Daha sonra sırasıyla ülkenin 20 ve 23 yaş altı ekiplerini de çalıştıran Sanchez, 2017'de Uruguaylı Jorge Fossati'nin yerine Katar A Milli Takımı'nda teknik direktörlük koltuğuna oturdu.

Felix Sanchez, göreve geldikten yaklaşık 1,5 yıl sonra genç jenerasyonunu iyi tanıdığı Katar Milli Takımı'nı namağlup ve gol yemeden Asya Kupası'nda finale taşıdı.

Katar'da 13 yıldır görev alan Sanchez, kariyerinde ikinci kez Asya şampiyonluğu sevinci yaşamaya çalışacak.


- 2022 Dünya Kupası'nın ev sahibi Katar


Asya Kupası'ndaki başarısıyla göze çarpan Katar, 2022 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak.

Futbola ilgiyi artırmak için adımlar atmaya devam eden Katar, tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nı düzenleyecek.

İspanyol Xavi'nin yanı sıra bir dönem Türkiye'de forma giyen Hollandalı Wesley Sneijder ve Kamerunlu Samuel Eto'o gibi önemli oyuncuların top koşturduğu, ayrıca El-Rayyan takımında Bülent Uygun'un teknik direktör olarak çalıştığı Katar, futbola yapılan yatırımların karşılığını almaya başladı.


- Final 1 Şubat'ta


Asya Kupası'nda Katar ile Japonya arasındaki final mücadelesi, 1 Şubat Cuma günü Abu Dabi'de oynanacak.

Japonya'nın kupada 1992, 2000, 2004 ve 2011'de olmak üzere 4 şampiyonluğu bulunuyor.

Finalde Japonya 5'inci, Katar ise ilk şampiyonluğunu elde edebilmek için sahaya çıkacak.

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Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 12:08
  1. 2019 Asya Kupası
  2. Futbol
  3. Katar

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