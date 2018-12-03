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GRAFİKLİ - Kasım ayının zam şampiyonu kuru soğan

Tüketici fiyatları bazında kasımda en yüksek fiyat artışı yüzde 50,58 ile kuru soğanda görüldü - Geçen ay fiyatı en fazla düşen ürünlerin başında ise yüzde 32,35 ile portakal geldi

03 Aralık 2018 Pazartesi 10:24
GRAFİKLİ - Kasım ayının zam şampiyonu kuru soğan

ANKARA (AA) - Tüketici fiyatları bazında kasımda bir önceki aya göre en yüksek fiyat artışı yüzde 50,58 ile kuru soğanda oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, fiyat artışında kuru soğanı, yüzde 18,59 ile kadın kabanı, yüzde 15,29 ile patates izledi.

Kasımda fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 13,69 ile kuru fasulye, yüzde 13,53 ile kabak, yüzde 12,78 ile salatalık, yüzde 11,53 ile çocuk botu, yüzde 9,12 ile patlıcan, yüzde 8,88 ile kadın hırkası, yüzde 8,83 ile erkek botu yer aldı.

- En çok portakal ucuzladı

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 32,35 ile portakalda gerçekleşti. Bunu yüzde 22,26 ile yurt dışı bir hafta ve daha fazla süreli turlar, yüzde 21,58 ile ıspanak, yüzde 16,72 ile domates, yüzde 15,68 ile limon, yüzde 13,87 ile dizel otomobil, yüzde 13,8 ile uçak bileti ücreti, yüzde 11,75 ile benzinli otomobil izledi.

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, kasımda aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünlerle bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

Fiyatı en yüksek artış gösteren seçilmiş maddeler Değişim oranı (Yüzde)


Kurusoğan
50,58
Kaban(kadın için)
18,59
Patates
15,29
Kurufasulye
13,69
Kabak
13,53
Salatalık
12,78
Bot(çocuk için)
11,53
Patlıcan
9,12
Hırka(kadın için)
8,88
Bot(erkek için)
8,83
Ketçap
8,74
Buğdayunu
8,19
Erkekmont
8,08
Kargogönderme ücreti
7,64
Bulgur
7,34
Kazak(çocuk için)
6,56
Pil
6,35
Sarımsak
6,13
Yeşilsoğan
6,07
Sweatshirt(erkek için)
5,62


Kasımda fiyatı en fazla düşen seçilmiş maddelerle bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

Fiyatı en fazla düşen seçilmiş maddeler
Değişim oranı (Yüzde)

Benzin
-5,56
Çamaşırmakinesi
-5,87
Bulaşıkmakinesi
-6,69
Yatakbazası
-6,73
Mücevher(altın)
-7,78
Yumurta
-8,19
Ayva
-8,77
Kanepe
-8,92
Yatakçift kişilik
-9,69
Yemekodası takımı
-10,33
Karnabahar
-10,35
Beyazlahana
-11,47
Otomobil(benzinli)
-11,75
Uçakbileti ücreti
-13,80
Otomobil(dizel)
-13,87
Limon
-15,68
Domates
-16,72
Ispanak
-21,58
Yurtdışı bir hafta ve daha fazla süreli turlar
-22,26
Portakal
-32,35


Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 10:24
  1. en yüksek fiyat artışı
  2. kasım
  3. TÜİK
  4. zam şampiyonu

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