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GRAFİKLİ-Karayolları Trafik Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik teklifi yasalaştı

Araç sınıfları itibarıyla geçiş yasağına rağmen 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden geçenlere kesilen idari para cezaları uygulanmayacak, ödeyenlere iade edilecek- Trafik cezaları 2019'da artırılmayacak- Görevi sona erecek YSK üyelerinin süreleri 1 yıl uzatılacak- Boğaziçi sahil şeridi ve öngörünüm bölgesi içerisinde belirlenen alanlarda yer alan taşınmaz malikleri de yapı kayıt belgesinden yararlanacak

27 Aralık 2018 Perşembe 11:03
GRAFİKLİ-Karayolları Trafik Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik teklifi yasalaştı

TBMM (AA) - ALP ÖZDEN - Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Yasayla şunlar öngörülüyor:

- Araç sınıfları itibarıyla geçiş yasağına rağmen 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden geçenlere kesilen idari para cezaları uygulanmayacak, ödeyenlere iade edilecek.

- Karayolları Trafik Kanunu'nda yer alan cezalar 2019'da artırılmayacak; cezalara yeniden değerleme oranı uygulanmayacak.

- Boğaziçi Kanununda tanımlanan Boğaziçi sahil şeridi ve öngörünüm bölgesi içerisinde belirlenen alanlarda yer alan taşınmaz malikleri de yapı kayıt belgesinden yararlanacak. Boğaziçi sahil şeridi ve öngörünüm bölgesine ait kroki ile sınır ve koordinat listesinde değişiklik yapan teklifle, Sarıyer, Beykoz ve Üsküdar'daki bazı bölgeler bu kapsama dahil ediliyor.

- Sermaye Piyasası Kanunu'nda da değişiklik yapan teklif, kooperatif merkez birliklerine de yer veriyor, kooperatif birliklerini daha kapsamlı şekilde tanımlıyor.

- Katılım bankalarının da ilave ana sermaye ve katkı sermaye niteliğindeki kira sertifikası ihracı gerçekleştirmesine imkan tanınıyor.

- Görevi sona erecek Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerinin süreleri 1 yıl uzatılıyor.

- Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun kapsamında borçlarını yapılandıran ancak ödeme yapmayarak hakkını kaybedenler, borçlarını, geç ödeme zammıyla Şubat 2019'a kadar ödemeleri şartıyla yapılandırmadan yararlanmaya devam edebilecek.

- 14 ilde büyükşehir belediyesi ve 27 ilçe kurulmasına dair kanun kapsamında, tüzel kişiliği kaldırılan köylerde, emlak vergisi, Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca alınması gereken vergi, harç ve katılım paylarına ilişkin istisna süresi ile bu yerlerde içme ve kullanma suları için ücretin en düşük tarifenin yüzde 25’ini geçmeyecek şekilde belirlenmesine ilişkin uygulama süresi 31 Aralık 2022'ye kadar devam edecek.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 11:03
  1. 15 Temmuz Şehitler
  2. Belediye Gelirleri Kanunu
  3. Boğaziçi Kanunu
  4. Fatih Sultan Mehmet
  5. Karayolları Trafik Kanunu
  6. plan ve bütçe komisyonu
  7. TBMM
  8. YSK

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